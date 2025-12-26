Prácticas de la F1: cuándo empiezan y todas las fechas del calendario 2026

El cronograma de la Fórmula 1 2025 ya está definido. Y la temporada llega con varios cambios significativos que modificarán por completo el rendimiento de cada uno de los 11 equipos, ya que para este año se suma Cadillac con Valtteri Bottas y Sergio ‘Checo’ Pérez como pilotos principales. La actividad comenzará a fines de enero con los ensayos de pretemporada, que se realizarán en tres fines de semana y en dos circuitos diferentes.

La primera oportunidad de los autos y pilotos para salir a la pista será entre el 26 y el 30 de enero en el circuito de Barcelona-Cataluña, donde se correrá la fecha 9 del Campeonato Mundial 2026. Luego, se trasladarán a Bahréin, sede de la cuarta jornada, para seguir practicando, esta vez en el Circuito Internacional, ubicado en Sakhir, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

Bahréin acogerá dos ensayos de pretemporada de cara al Campeonato Mundial del 2026 GIUSEPPE CACACE - AFP

El certamen iniciará el fin de semana del 8 de marzo en Melbourne y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi. El argentino Franco Colapinto ya fue oficializado como uno de los pilotos titulares de Alpine y, nuevamente, será compañero del francés Pierre Gasly.

El calendario completo de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)

6-8 de marzo (Melbourne) GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)

13-15 de marzo (Shanghái) GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)

27-29 de marzo (Suzuka) GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)

10-12 de abril (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)

17-19 de abril (Jeddah) GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)

1-3 de mayo (Miami Gardens) GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)

22-24 de mayo (Montreal) GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)

5-7 de junio (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)

12-14 de junio (Montmeló) GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)

26-28 de junio (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)

3-5 de julio (Silverstone) GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)

17-19 de julio (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)

24-26 de julio (Budapest) GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)

21-23 de agosto (Zandvoort) GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

4-6 de septiembre (Monza) GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)

11-13 de septiembre (Madrid) GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

25-27 de septiembre (Bakú) GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)

9-11 de octubre (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

23-25 de octubre (Austin) GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez)

30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

6-8 de noviembre (Interlagos) GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

19-21 de noviembre (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)

27-29 de noviembre (Lusail) GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

Al igual que en los últimos años, Yas Marina será la sede de la última fecha de la Fórmula 1 en 2026 GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Equipos y pilotos de la Fórmula 1 2026