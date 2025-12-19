Max Verstappen opinó sobre el mal año de Hamilton en Ferrari: “Honestamente, a mí también me da pena”

Ya bajó la ebullición que tuvo a los fanáticos de la Fórmula 1 en vilo hasta la última carrera de la temporada. Abu Dhabi definió a un nuevo campeón, el británico Lando Norris, que con su McLaren rompió cuatro años consecutivos de reinado de Max Verstappen. El neerlandés peleó hasta el final y finalmente se quedó con el subcampeonato, en una arremetida impactante en el desenlace de la temporada.

“En verdad, creo que podemos estar contentos con el mero hecho de haber luchado por el Mundial”, sorprendió Verstappen en una charla con el servicio de streaming Viaplay. Consciente de que sus rivales tenían un auto superior, el piloto de Red Bull expresó un discurso llamativamente conformista: “En primer lugar, nunca llegamos a liderar la clasificación. También recibimos muchos regalos. Al final, gané la carrera en Las Vegas y mi rival fue descalificado allí (Norris y Piastri fueron castigados porque ninguno de sus dos coches cumplió con el requisito mínimo de grosor del patín trasero), de lo contrario ni siquiera estaría en la foto”.

Verstappen no tuvo reparos en admitir que Lando Norris tuvo un mejor rendimiento a lo largo del año PAULINE BALLET� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Otro de los temas que abordó el cuádruple campeón mundial fue la situación de Lewis Hamilton, de flojísimo rendimiento en su primera temporada en Ferrari. El británico, que cumplirá 41 años el 7 de enero próximo, terminó el año casi abatido, sin encontrar respuestas. ¿Tendrá a esta edad fuerzas para revertirlo? A eso se refirió Verstappen: “Depende un poco de la personalidad. Algunos se quedan más tiempo. También depende de tu nivel y de lo que hayas logrado en el pasado. Para él, evidentemente no ha sido una temporada agradable en Ferrari. Se siente en todas partes, especialmente por la radio. Honestamente, a mí también me da pena. ¿Va a retirarse? No lo sé. No se rinde, estará ahí. Pero no es agradable de ver".

El punto más alto de Hamilton (flanqueado por Piastri y Verstappen) fue cuando ganó la carrera sprint de Shanghái, en marzo JADE GAO - AFP

Verstappen tiene 29 años, y alguna vez deslizó que no se veía corriendo en el primer nivel pasado los 40. Sobre este tema también habló con Fernando Alonso, el legendario piloto español que a los 44 sigue dando batalla en el Gran Circo. “Estaba en el avión con Fernando rumbo a Qatar y me parecía interesante saberlo. Él tiene 44 años, así que le hice la pregunta. Son sobre todo las exigencias físicas. Sí, simplemente tienes más dolores. Estos coches ya no son precisamente agradables de conducir. No es realmente cómodo. Y al envejecer, lo sientes más. Los hombros, la espalda, el cuello. Exige más esfuerzo mantener todo a nivel”.

Fernando Alonso y Max Verstappen, a puro festejo; el español suele ser fuente de consulta del cuádruple campeón del mundo CHANDAN KHANNA - AFP

La cualidad competitiva innata de Verstappen es otro de los condicionantes para una actividad longeva. “Creo que a los 40 o 44 años no seré el mismo que hoy -reflexiona Mad Max-. Tal vez también en términos de motivación. Y si además no estás en un coche de punta, aún menos”.

”Creo de verdad que si Fernando estuviera en un gran auto, podría pelear por el podio. Ahí es donde se ve salir al luchador. Y en ciertos momentos, cuando se ve que hay algo para ir a buscar, se ve realmente volver a ese guerrero. Cuando has sido dos veces campeón del mundo, que ya has ganado mucho, y estás rodando por la décima posición, ahí te dices...”, sostuvo a Viaplay, en declaraciones recogidas por el sitio Motorsport.