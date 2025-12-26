Calendario 2026 del TC: una por una, todas las fechas de la nueva temporada

La edición 2026 tendrá 15 carreras que se desarrollarán entre el 15 de febrero y el 6 de diciembre, jornada en la que se definirá el campeón
La temporada 2026 del Turismo de Carretera (TC) comienza el fin de semana del 15 de febrero con la primera fecha en El Calafate, Santa Cruz. Será la jornada inicial de un calendario que, como es habitual, consta de 15. La última, en la que se definirá el campeón, está prevista para el 6 de diciembre. Serán casi 10 meses de actividad en los que el torneo recorrerá casi todo el país con carreras en diferentes circuitos.
Luego de visitar Calafate, la categoría más importante de automovilismo en el país irá a Viedma (Río Negro), luego a Neuquén para la disputa de la tercera jornada, y a Córdoba para la cuarta. De la quinta a la décima quinta fecha aún no se dieron a conocer las ciudades sede.
El formato de competencia es igual al de las temporadas anteriores. En las primeras 10 fechas los pilotos sumarán puntos para la tabla de posiciones general y los 12 primeros ingresarán a la Copa de Oro, de la que saldrá el campeón de la máxima categoría del automovilismo. A esa clasificación, en tanto, se sumarán en la última jornada dos autos “de último minuto” con, también, la posibilidad de alzarse la corona. Es requisito para ser campeón ganar al menos una carrera en el año.
Calendario del Turismo Carretera para al temporada 2026
- Fecha 1: 15 febrero en El Calafate, Santa Cruz.
- Fecha 2: 8 marzo en Viedma, Río Negro.
- Fecha 3: 29 marzo en Neuquén.
- Fecha 4: 19 de abril en Córdoba.
- Fecha 5: 10 mayo (sede a definir).
- Fecha 6: 31 de mayo (sede a definir).
- Fecha 7: Día y sede a confirmar.
- Fecha 8: Día y sede a confirmar.
- Fecha 9: Día y sede a confirmar.
- Fecha 10: Día y sede a confirmar.
- Fecha 11: Día y sede a confirmar.
- Fecha 12: Día y sede a confirmar.
- Fecha 13: Día y sede a confirmar.
- Fecha 14: Día y sede a confirmar.
- Fecha 15: 6 diciembre (sede a definir).
Tabla de campeones del TC
En sus 88 años de historia, el TC tuvo 41 ganadores diferentes de 80 títulos, entre los cuales aparece Agustín Canapino, ganador de cinco títulos, el último de ellos en este 2025 (entre 1942 y 1946 no se compitió por la Segunda Guerra Mundial). Quien más veces se quedó con el trofeo es Juan Gálvez con nueve coronaciones (1949, 1950, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958 y 1960). Le siguen Guillermo Ortelli con siete estrellas (1998, 2000, 2001, 2002, 2008, 2011 y 2016) y Juan María Traverso con seis (1977, 1978, 1995, 1996, 1997 y 1999).
- Juan Gálvez - Nueve títulos
- Guillermo Ortelli - Siete
- Juan María Traverso - Seis
- Oscar Alfredo Gálvez y Agustín Canapino - Cinco cada uno
- Dante Emiliozzi y Héctor Luis Gradassi - Cuatro cada uno
- Oscar Castellano, Roberto Mouras y Mariano Werner - Tres cada uno
- Oscar Alfredo Gálvez, Eduardo Copello, Rubén Luis Di Palma, Oscar Aventín y Omar Martínez - Dos cada uno
- Eduardo Pedrazzini, Ricardo Risatti, Ángel Lo Valvo, Rodolfo De Alzaga, Juan Bordeu, Carlos Pairetti, Gastón Perkins, Nasif Stéfano, Francisco Espinosa, Antonio Aventín, Jorge Martínez Boero, Oscar Angeletti, Emilio Satriano, Walter Hernández, Eduardo Ramos, Ernesto Bessone, Juan Manuel Silva, Norberto Fontana, Christian Ledesma, Emanuel Moriatis, Mauro Giallombardo, Diego Aventín, Matías Rossi, José Manuel Urcera y Julián Santero - Uno cada uno
