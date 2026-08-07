Flavio Briatore no sabe por qué Alpine no puede ganarles a los equipos de punta

El italiano Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo Alpine de Fórmula 1, celebró el avance de la escudería en la grilla de la máxima categoría durante esta temporada. Y se lamentó porque los de Enstone aún no pudieron superar a ninguno de los cuatro equipos de punta: Ferrari, McLaren, Red Bull y Mercedes. “No sé por qué no ganamos. No sé por qué no batimos a McLaren. ¡No sé por qué no batimos a Ferrari! Ya lo hemos hecho antes. La única cuestión es creer en lo que uno hace, medirse con esa gente", dijo en una larga entrevista con el medio especializado The Race.

El italiano continuó: “No veo por qué no. No veo qué tienen los demás que nosotros no. Sí, quizás alguno tenga mejores instalaciones. Pero también vemos el ejemplo de Aston Martin, con las mejores instalaciones del mundo y el mejor ingeniero del mundo [Adrian Newey]. Y aun así no son tan competitivos. Es solo una cuestión de que la gente crea que es posible ganar. Que todos pongan el máximo esfuerzo”, dijo.

Flavio Briatore Alpine

Sobre el equipo Alpine, Briatore opinó: “Quizás aquí tengamos muy buenos ingenieros, pero todavía no han demostrado todo su potencial. Eso es lo que creo. Nuestro director técnico realmente tiene que analizar muy, muy bien la situación. Ahora ya hemos hecho el primer coche todos juntos. Antes, en la parte técnica, no sabíamos quién era bueno, quién era malo, quién estaba haciendo un gran trabajo y quién no. Pero ahora ya tenemos una imagen clara. Antes no la teníamos, porque había demasiados cambios. Ahora tenemos estabilidad. Y hay gente que nos está llamando para unirse al equipo y ayudarnos”, reconoció.

En este sentido, Briatore señaló que ha habido un cambio de cultura con respecto a Alpine, y eso podría tener que ver con su evolución en la pista: “Antes, todo el mundo aprovechaba las oportunidades que ofrecían Cadillac, Aston Martin y otros equipos. Ahora, mucha gente quiere volver. Por el momento, no. No quiero que nadie de los que se fueron diga una sola palabra. No me importa”, aseguró.

“Es el primer año en el que tenemos un poco los elementos en su lugar”, remarcó el director ejecutivo de Alpine. Y añadió: “El año pasado le prometí a Renault que estaríamos en el top 6 al año siguiente. Si lo conseguimos, quizá estemos en el top 5. Pero claramente, el top 6, pasando de la décima a la sexta posición, ya está ahí. Es lo que había prometido.”

El argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly, pilotos de Alpine; detrás, Flavio Briatore

Además, Briatore insistió en que la llegada de un piloto top [en las últimas semanas corrió el rumor de que Fernando Alonso podría desembarcar en el equipo en la próxima temporada para subirse al auto que hoy maneja el argentino Franco Colapinto] no es prioritaria para ganar: “En este momento, el piloto no es nuestra prioridad. Hay que integrar al piloto en el equipo en el momento en que creamos que puede marcar la diferencia. En este momento, necesitamos construir el equipo”.

El ejecutivo italiano prosiguió: “Necesitamos generar confianza entre los ingenieros, necesitamos generar complicidad entre todos. Hoy, mi prioridad es construir un equipo de carreras. Esa es la prioridad. Bien, si hablamos de los seis mejores pilotos, creo que Pierre [Gasly] está entre ellos. Creo que sí. Necesitamos un mejor coche, más confianza en la gente de la fábrica. ¿Por qué no Pierre? ¿Por qué no el piloto que tenemos?“, se preguntó.

Flavio Briatore y un sentido abrazo con Franco Colapinto @briatoreflavio

Luego, Briatore se refirió a Colapinto: “Es muy joven. Está en su primer año en la Fórmula 1 y, de un año a otro, ha mejorado un 100%. Nunca se sabe cómo evoluciona un piloto joven. Ya veremos. Ya veremos qué pasa en el futuro. Pero ahora mismo no es mi prioridad. La verdad es que el piloto no es mi prioridad”, insistió.

Además, el ejecutivo italiano celebró que la Fórmula 1 tenga elevados índices de popularidad y haya países en lista de espera para recibir alguna competencia de la Máxima: “Es la gente. Es la gente que lo gestiona. Stefano [Domenicali, jefe de Formula One Management, la empresa que gestiona la categoría] ha hecho un buen trabajo. Tenemos un país como Ruanda. No solo Estados Unidos, sino también África quiere albergar la carrera. Y desde Singapur hasta Bangkok también. Es increíblemente exigente”, postuló.

Y sobre este tema, Briatore amplió: “La Fórmula 1 es el evento. Todo el mundo quiere ser parte del evento. Y Liberty y Stefano están gestionando muy bien esta demanda. ¿Cuántos grupos grandes quieren comprar un equipo? Quieren comprarnos, quieren comprar lo que sea. Renault no está en venta. Y el otro equipo, sé que Racing Bulls recibió una gran oferta. Racing Bulls sabe que queremos quedarnos. Y así sigue. La Fórmula 1 está creciendo", aseguró.