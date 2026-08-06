La anécdota de Facundo Medina con un mecánico que criticó a la selección sin saber quién era: “Unos vendepatria”

El defensor de la selección argentina Facundo Medina recordó el miércoles una insólita situación que vivió en una gomería cercana a Garín, provincia de Buenos Aires, a la que acudió luego de sufrir un inconveniente con una de las ruedas de su auto. Sin reconocerlo, el dueño del local cuestionó a los integrantes del conjunto de Lionel Scaloni y llegó a acusarlos de haber “entregado” la Copa del Mundo durante la final frente a España en Nueva Jersey.

El episodio fue relatado por el jugador durante su participación en el programa Todo por la misma, emitido por el canal de streaming Un poco de ruido. “Fui a una gomería porque tenía una rueda baja. Entré, este hombre se me acercó y me empezó a hablar. Justo estaba tomando mates con mi compañera”, comenzó relatando.

“Él vio que yo tenía el mate, la bombilla y el termo con las tres estrellas. Entonces dijo que los jugadores de la selección éramos unos vendepatria y que habíamos regalado el Mundial”, contó Medina.

La anécdota de Facundo Medina con un gomero que criticó a la selección sin saber quién era: “Unos vendepatria”

Lejos de revelar su identidad, el futbolista de Bayer Leverkusen decidió seguir la conversación. “Le dije que me contara un poquito más y empezó a decir: ‘No, bueno, lo entregamos. Entregamos el partido’”, recordó.

La situación cambió cuando la voz sobre la presencia de Medina en el lugar empezó a correrse. Un mujer que salía de una panadería de la zona lo reconoció y le contó a la pareja del gomero quién era la persona con la que hablaba.

“Cuando se enteró, empezó a llorar. Le dije: ‘No llores ahora. Nosotros no regalamos nada, queríamos ganar. ¿Quién te pensás que soy?’. Después nos dimos un abrazo”, detalló el defensor entre risas.

El ingreso de Facundo Medina a la gomería cerca de Garín donde se produjo el cómico episodio Captura de Pantalla

Previo a la aparición de Medina en la señal de streaming, uno de los integrantes del ciclo visitó la gomería y entrevistó al propietario del negocio, quien confirmó la historia del jugador de la Albiceleste.

“Fue una sorpresa total. Vino a mi negocio y no lo reconocimos. Yo me puse a charlar con él como con cualquier cliente”, explicó. El hombre admitió que la conversación se extendió durante casi una hora y reconoció haber lanzado las críticas contra el plantel. “Creo que le dije que regalaron el Mundial. Él me escuchó y se reía”, aseguró.

El abrazo entre Facundo Medina y el gomero tras la divertida confusión Captura de Pantalla

También contó cómo se enteró de la identidad de Medina. “Se acercó una señora que trabaja en la panadería y le dijo a mi mujer: ‘Tenés a un jugador de la selección en tu gomería, ¿no te diste cuenta?’. Cuando vi a toda la gente sacándose fotos, me largué a llorar. Ahí él [Medina] me pidió que dejara de llorar y me abrazó“.

Finalmente, el gomero destacó la actitud del futbolista. “Vos conversás con él y no te das cuenta. Es una persona como cualquier otra”, concluyó.