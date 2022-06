Fórmula 1: Bernie Ecclestone ya no le ve chances a Ferrari tras el gran comienzo de campeonato

Bernie Ecclestone fue durante muchos años el “dueño” del circo de la Fórmula 1. De los derechos comerciales, específicamente. Lejos de proteger diplomáticamente su negocio de promotor de la mejor categoría del mundo, siempre emitió fuegos artificiales con la lengua: nunca se inhibió de hacer pronósticos terminantes en favor de unos u otros, ni de hacer severas críticas a unos u otros.

Y menos ahora, cuando ya ni siquiera tiene intereses personales en la Fórmula 1, al menos desde dentro de la cocina. Mandamás hasta 2017, fue desplazado entonces por la empresa estadounidense Liberty Media, pero lejos de retirarse del ruido, y a sus 91 años, el ex piloto y multimillonario empresario sigue de cerca lo que pasa en las pistas. Y como siempre, opina. Y opina fuerte. “Como muchos otros, esperaba que Ferrari volviera a ser campeón del mundo después de catorce años. Pero ahora tengo que decir que cualquiera que apueste por Ferrari o Leclerc se irá a casa con las manos vacías”, sostuvo contundente el inglés ante el sitio suizo Blick, citado por Motorsport.com. Aludió a un gran comienzo de campeonato de la escudería italiana, que viene desmoronándose desde hace varias fechas.

Bernie Ecclestone tiene 91 años y, aunque desplazado por Liberty Media en 2017, sigue muy de cerca lo que acontece en la Fórmula 1. AFP

Charles Leclerc llegó a ganar dos de las tres primeras carreras y a encabezar el Mundial de Pilotos, pero ahora está tercero, superado por Sergio Pérez, de Red Bull. Y totalmente dominado por Max Verstappen, vencedor en cinco de las últimas seis competencias. La diferencia no es abismal sobre el asfalto, pero los toros rojos superaron en general sus fallas mecánicas del principio del certamen y desplazan regularmente a los autos italianos, que no los alcanzan o bien no llegan a la meta.

Compacto de la carrera de Canadá

“En Ferrari vuelven a aparecer los errores, la fiabilidad suele recordar al pasado y los propios pilotos no siempre conducen con confianza en la pista. Por lo tanto, Max lo tiene muy fácil en el Red Bull-Honda y eso está dando sus frutos, con seis victorias ya”, comentó el inefable Bernie, siempre sin medias tintas. Pues los números parecen asistirlo: el neerlandés Verstappen le lleva 49 puntos a Leclerc (175 contra 126), y éste, que sacó apenas 22 unidades en las cuatro fechas más recientes, se ubica tres debajo del mexicano Pérez (129).

El monegasco abandonó en España (fecha 6) y en Azerbaiyán (8); los responsables del equipo lo perjudicaron con una mala táctica en Mónaco (7), y su Ferrari rindió bien en Canadá (9), pero habiendo necesitado nuevas piezas y retrasándolo en la grilla de partida por los cambios obligados en la unidad de potencia. Su compañero, el español Carlos Sainz, está repuntando en lo conductivo, pero quedó a pie en Bakú por un problema mecánico, tras varios errores personales en el inicio del certamen.

Leclerc y Carlos Sainz, antes de la largada en Azerbaiyán, la carrera más desastrosa del año para Ferrari: el monegasco y el español abandoron cuando marchaban sexto, tras liderar hasta la vuelta anterior, y cuarto, respectivamente. Hamad Mohammed - Reuters

A su vez, Red Bull lidera entre los constructores con 304 puntos contra 228 de la Scuderia (76 de diferencia), que le llevaba 49 de ventaja al cabo de la tercera estación de la temporada. Transcurrieron apenas nueve de los 22 grandes premios y el equipo austríaco, MadMax y Checo están en su mejor momento en el año, pero falta mucho. Para Ecclestone, viejo zorro más talentoso para los negocios que para los vaticinios, ya está todo sentenciado.