Fórmula 1: Colapinto y Gasly se quejaron de los “baches”, mientras Alpine disfruta la velocidad de su nueva promesa

SAN PABLO (enviado especial).- Desde las nueve de la mañana, los alrededores del circuito de Interlagos se iban llenando de público que empujaba para entrar al circuito. Hacía fresco y lo prudente era vestir algún abrigo ligero pero los cientos, en realidad miles de aficionados argentinos llevaban un calor especial en las camisetas albicelestes y sus gorras de Alpine con el número 43.

En torno a las 11.30, en las oficinas de la Formula One Management (FOM) se producía un encuentro que podría evitar que estos hinchas vocacionales tuviesen que viajar a San Pablo para respaldar a su ídolo. Se reunían allí Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con Stefano Domenicali, director ejecutivo de la Fórmula 1, encargado de los aspectos organizativos y comerciales. Claro que el tema central era avanzar en las negociaciones e ir atando cabos para que, si se otorga una fecha, se haga realidad en 2029 o 2030.

La pasión de los hinchas en San Pablo Hector Vivas - Formula 1 - Formula 1

Aunque Macri no fue específico sobre cuestiones financieras, es lógico pensar que si viajó a San Pablo con representantes de la empresa organizadora es porque la tarifa estaría más o menos acordada y faltarían detalles como anticipos, garantías, seguros...

Mientras el Jefe de Gobierno recibía a los periodistas, en la estrecha calle del paddock ya era difícil desplazarse, tantos eran los invitados, funcionarios y miembro de equipos. En esta sede no había una zona de esparcimiento con música. En el equipo Alpine, Franco Colapinto había tenido una ardua tarea: conseguir que su manager, Jamie Campbell-Walter, consorte de su otro manager, María Catarineu, se pusiera una camiseta de Boca. Al final, el escocés lo hizo entre sonriente y divertido, según pudo verse en las redes.

No tan Mini

A las 12.30 se puso en marcha la primera práctica, la FP1, en la que el italiano Gabriele Mini, el enjuto italiano piloto reserva de Alpine de 21 años, se sentó por esa hora en la butaca de Pierre Gasly.

Por reglamento, es obligatorio para los equipos asegurar al menos dos sesiones de entrenamientos libres a un piloto reserva. Mini, que logró siete podios y ganar dos carreras en la Fórmula 2 este año, empezó la sesión con una parrilla de sensores aerodinámicos para recabar datos útiles para el equipo. Después pasó a neumáticos medios y blandos, acostumbrándose al coche. Con un juego de blandos nuevos logró el que iba a ser el séptimo tiempo de la sesión con 1m12s569/1000.

Franco llevó a cabo un programa de adaptación de los reglajes de manera convencional: inició el día con compuesto medio. Después, pasó a un juego de blandos nuevo y con ellos hizo su mejor tiempo, 1m12s654/1000, que iba a ser el 9º absoluto. En esos momentos, el panorama era favorable para Alpine. Lando Norris, con McLaren, había sido el más rápido (1m11s717/1000) seguido del flamante campeón, Kimi Antonelli, pero Mini quedaba a tan solo 852/1000 del inglés.

El de Mini, que ya había girado la semana anterior en México puede calificarse como uno de los comienzos más promisorios de un piloto reserva de los últimos tiempos.

Mucho margen de mejora

Para la FP2 habia una amenaza de lluvia ligera que no se concretó. Al comienzo de la sesión, Franco salía con neumáticos duros. Objetivo, seguir puliendo el equilibrio del coche. Posteriormente, pasó a blandos para realizar una simulación de clasificación con poca gasolina. Llegaba a marcar 1m11s996/1000, lo que le iba a bastar para quedar 11º.

Gasly recuperó su asiento iniciando también con los duros. Cuando instaló un juego nuevo de bandos salió a buscar la vuelta rápida pero bloqueo los frenos en la curva 1 y en un segundo intento se encontró con Oliver Bearman, que le hizo perder tiempo. Quedaba 14º con un registro de 1m12s109/000. A ambos se les “colaban” por delante Gabriel Bortoleto, con Audi, que señalaba el octavo tiempo y Oliver Bearman (Haas), que precedía a Colapinto.

Franco Colapinto en su monopatín, por el paddock NELSON ALMEIDA - AFP

Tanto Pierre como Franco se quejaban de los baches en el circuito, especialmente en la curva 1, y de la gestión del tráfico en los intentos rápidos. Aún así, el potencial de ambos Alpine para entrar entre los mejores 10 en la clasificación del sábado sigue vigente, pero no será fácil porque las diferencias entre los protagonistas del medio pelotón son escasas: de Bearman, 10º, a Gasly, 14º, sólo hay una décima y alguna centésima de segundo.

El campeón, Kimi Antonelli (Mercedes), fue el más veloz del día por delante de Lando Norris (McLaren)

Franco lo ratificaba con sus breves declaraciones para la TV tras la FP2: “Está todo muy apretado, creo que en cuanto a la velocidad del auto estamos bien, (pero) balance y consistencia falta. Utilizamos un setup (puesta a punto) un poco distinto en la FP1 conmigo para probar si iba un poco mejor, el auto (estaba) un poco más duro y sí, había mejorado un par de aspectos (respecto) del año pasado, pero era de vuelta muy inconsistente, se movía mucho en los bache”. Cerraba brevemente los ojos, tensaba sus labios en un gesto con cierto escepticismo y continuaba: “Estuvo un poco mejor el auto, pero todavía falta, (estamos) bloqueando (los frenos) en todos lados, (y tenemos) falta de tracción”.

Se acomodó las mangas de su buzo amarillo-azul, cuya parte superior quería atarse a la cintura, y se retiró del corralito junto a su nueva funcionaria de prensa, Clarisse Hoffman. Poco después la muchedumbre que había tomado casi por asalto el paddock lo vio pasar reptando con su monopatín preferido, imprimiéndole velocidad con su pie izquierdo rumbo al hospitality. Lo esperaban sus ingenieros.