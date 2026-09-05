Fórmula 1: el día que Alpine dio su mayor golpe con una inesperada pole position y y una buena segunda guitarra

MONZA (Italia).- Pierre Gasly en la pole. La primera en sus nueve años en la Fórmula 1, sorprendiendo a todos los gigantes. Y Franco Colapinto séptimo. Por primera vez en el año, desde el viernes los Alpine A526 y sus pilotos aparecieron mezclados con firmeza entre los mejores diez. Gasly atreviéndose a desafiar a los Mercedes y Ferraris. Franco entreverándose, además, con los McLaren y Red Bulls para terminar 8º en la Q3. Y los mecánicos de Enstone, que saltaban y festejaban emocionados por la primera pole con el nombre de Alpine.

Gasly estaba feliz tras ganarle a George Russell la primera posición por tan solo 68/1000 cuando nadie se lo esperaba, ni el propio equipo. Franco abrazaba y felicitaba a su compañero tras estacionar los coches para el parque cerrado. Había quedado, es cierto, a 434/1000, pero en la Q2, cuando corría el riesgo de ser eliminado, reaccionó positivamente y mejoró su tiempo para pasar a la Q3. Como Kimi Antonelli, el líder del campeonato, que hizo el séptimo tiempo, tendrá que largar desde el fondo del pelotón por haber cambiado el motor, Franco arrancará desde la séptima posición.

La felicidad de Pierre Gasly ap - AP

Y lo más importante, ambos Alpine por delante de los Racing Bulls, los archirrivales en el certamen de constructores, ya que el más rápido, Arvid Lindblad, que había molestado el día anterior, quedaba en la décima posición para largar noveno.

Tras la polémica decisión de la FIA de quitar a Gasly su tercer puesto en el pasado GP de Mónaco, Alpine está en condiciones de lograr descontar este domingo los tres puntos que Racing Bulls le lleva a Alpine en la clasificación de constructores. Significaría pasar del sexto al quinto puesto.

Los A526 ya funcionaron bien en un circuito que necesita alta carga alar y han funcionado de maravillas aquí, donde la situación es totalmente la contraria. Se utiliza la menor carga de alerones posible para complementar el sistema que las mueve en las rectas, el “straight mode”. Los Alpine eran los más rápidos en velocidad, 335 km/h para Franco Colapinto. Para disfrutar momentáneamente de esto (porque las baterías se descargan en 11 segundos en Monza) es necesario tener excelente apoyo aerodinámico proveniente del fondo y el cuerpo del automóvil.

Colapinto mejoró sensiblemente su rendimiento del viernes ap - Pool EPA

“Vamos Nene”

Ya desde bien temprano por la mañana en las tribunas de Monza se notaba la presencia de grupos de argentinos con sus banderas y carteles alusivos a Colapinto. Así se repetía el “Vamos Nene”. Hacía mucho calor, que se iba a prolongar durante toda la jornada (llegando hasta 34ºC) y el “Nene” se acomodaba el flequillo más rápido del planeta, que pretendía desmoronarse sobre la frente.

No se entretuvo mucho en la entrada y se fue recto al hospitality de Alpine. Al rato llegaba Flavio Briatore, “il capo”, y paró en seco a un par de periodistas que quisieron abordarlo. “Ora no, ora no”. Quería olvidarse de sus sorprendentes acusaciones contra uno de los jueces que le habían quitado el podio del GP de Mónaco a Gasly.

En todo caso, en cuanto se encendieron los motores para preparar los coches para la FP3 del mediodía, esos temas se aparcaron en las oficinas de los hospitalities respectivos. Flavio se dirigió hacia el garage de su equipo y su homónimo en McLaren, al que había atacado, Stella, al muro de la escuadra papaya.

Franco Colapinto, Flavio Briatore y Pierre Gasly, las caras de Alpne Tom Baigent

Tanto Gasly como Colapinto salieron a pista con neumáticos medios en la FP3. La idea, realizar una comprobación de la duración de ese compuesto. Había más de 50ºC en pista y se preveía también alta temperatura para la clasificación. Que el Alpine A526 funciona mejor ya es evidente. Ambos pilotos fueron ajustando la nueva puesta a punto que se había realizado tras la segunda práctica del viernes, modificaciones que dieron buenos resultados. Durante largo rato ambos estuvieron entre los mejores diez utilizando en varias salidas a pista hasta 17 vueltas el compuesto medio.

Era evidente que las mejoras de los Alpine estaban funcionando. Ya estaban mucho más cerca del rendimiento de los Racing Bulls, pero... ¿sería posible ganarles en la clasificación?

En la FP3, George Russell (Mercedes) era el más rápido con un tiempo de 1m22s219/1000 a 226/1000 por delante de la Ferrari de Lewis Hamilton. Lindblad acababa 7º a 174/1000 por delante de Gasly, mientras en una octava posición que no era muy natural se encolumnaba el McLaren de Oscar Piastri. Por detrás de Franco, y como amenazas para la prueba de clasificación, le seguían Nico Hulkenberg (Audi) y Liam Lawson (Red Bull).

En busca de un tirón aerodinámico

Casi todos los equipos ya habían determinado la estrategia de recarga durante la carrera, que va a ser fundamental en este circuito que agota prematuramente a las baterías. Eran de esperar algunos sustos llegando a la primera chicana por el gran diferencial de velocidad entre los que frenarían mucho antes para recargar. Ya se han ubicado allí 4 ambulancias para la carrera.

Con 53ºC en la pista, los 22 monoplazas salieron a buscar su mejor posición de largada para la carrera que comenzará a las 10 de Argentina. Iba a ser importante poder disfrutar de un buen tirón aerodinámico que pudiera ofrecer el compañero de equipo o algunos coches rivales que marchasen encolumnados hasta tres segundos por delante. Estos coches abren como una “puerta” en el aire y el coche que sigue nota muy pronto que aumenta la velocidad, y si se puede aprovechar el “rebufo” o arrastre aerodinámico de dos o tres rivales se ganan hasta cuatro décimas.

Lewis Hamilton es local en Monza con Ferrari: largará en la quinta posición afp - POOL

Eso fue justamente lo que le pasó a Gasly y eso explica la diferencia que al final obtuvo respecto de Colapinto. Él mismo lo decía.

—¿Esperabas lograr esta pole?

—Es increíble, al entrar al paddock esta mañana pensaba que quizás podía llegar a la Q3. Pero luego, en la Q2, cuando estaba tercero o cuarto por primera vez en mi carrera, pensé “Quizás hoy…”. Y en la última tanda tuve buenos rebufos y exprimí a fondo este coche.

Hasta Steve Nielsen, el Team Principal de Alpine, estaba sorprendido: “Esperábamos entrar en Q3, pero no en la pole. El coche ha ido mejorando, hemos tenido rebufos y los pilotos no han cometido errores. La clave es la mejora que presentamos en Zandvoort, donde no vimos todo su potencial”.

Colapinto había sido cuarto en la Q1 a 050/1000 de Pierre, el más rápido. Se adelantaba a los otrora inalcanzables Leclerc, Hamilton, Antonelli y Russell. Superó la Q2 después de salvarse de un latigazo que casi lo manda afuera en la vuelta rápida. Y en la Q3, en su segundo intento, señalaba 1m22s 220/1000, mejorando en 180/1000 su tiempo de Q2, lo que le alcanzaba para superar por 066/1000 a Arvid Lindblad. Norris se situaba entre ambos.

Colapinto largará la carrera con muy buenas expectativas Clive Mason - Getty Images Europe

Se lo veía distendido, reconcentrado a Franco cuando por primera vez atendió antes a los periodistas de la prensa gráfica que a los TV.

—Creo que estoy contento con la performance y por estar en la Q3. Espero tener una buena largada mañana y después avanzar. Por mi parte, estoy muy contento, pero creo que todavía hay mucho que entender. Me alegro mucho por Pierre. Tengo que aprender de él. Creo que nadie pensó que podíamos estar en la fase final, pero bien hecho por el equipo.

Tendrá Colapinto el domingo una dura tarea: contener a Lando Norris, nada fácil, y a Arvid Lindblad y, si puede, avanzar desde la octava posición. Él y Gasly tienen una gestión de energía casi igual, pero mucho dependerá de si aguantan o no los neumáticos medios, que serán los más utilizados. A remar.