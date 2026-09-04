La FIA le quitó a Pierre Gasly el tercer puesto del Gran Premio de Mónaco

Apenas había iniciado la primera práctica libre en Monza, este viernes, cuando una noticia sacudió el paddock de Alpine. Mientras los de la escudería francesa veían con regocijo el andar del actualizado auto de Franco Colapinto, recibían malas nuevas: la FIA anunció que deja firme la penalización contra Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, realizado el 7 de junio, y por lo tanto le restituye el tercer lugar de la carrera al francés Isack Hadjar (Racing Bulls). La medida causó sorpresa, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde aquella competencia y también porque la propia FIA había dado lugar a la apelación presentada un par de días después por Alpine contra el castigo.

¿Cómo fueron los hechos? Gasly cruzó la meta en tercer lugar, por detrás de Kimi Antonelli -el ganador- y Lewis Hamilton. Sin embargo, finalizada la carrera, las autoridades penalizaron al piloto de Alpine con 10 segundos por haber superado el límite de velocidad en el pitlane. Con tal castigo, Gasly no llegó a subirse al podio y fue relegado al séptimo puesto; el tercer lugar quedó para Hadjar.

El podio de Mónaco: Hamilton, Antonelli y Hadjar Getty Images

Alpine protestó el castigo y cinco días después, tras una audiencia, FIA decidió eliminar la sanción; el equipo técnico aceptó las pruebas que demostraron que el francés no había superado el límite establecido de 60 kilómetros por hora en los ingresos a los boxes, que según las mediciones iniciales habría supuesto un exceso de velocidad de entre 0,1 y 0,4 km/h.

Casi tres meses después, una contraapelación de Racing Bulls y McLaren encontró eco en la FIA. En el mediodía italiano, este viernes, la máxima autoridad brindó un escueto comunicado: “Tras la vista celebrada el 25 de agosto en París ante el Tribunal Internacional de Apelación, se han restablecido las sanciones impuestas a Pierre Gasly por exceso de velocidad en el callejón de boxes de Mónaco”.

Following the International Court of Appeal hearing in Paris on August 25, Pierre Gasly’s penalties for speeding in the pit lane in Monaco have been reinstated. pic.twitter.com/u7UgyNlwMe — FIA (@fia) September 4, 2026

Pocos minutos más tarde, Alpine emitió un comunicado en el que acata la decisión, pero sin esconder su frustración y desencanto. Este es el mensaje que la escudería publicó en sus redes:

“El equipo expresa su decepción y frustración por la resolución dictada por el Tribunal Internacional de Apelación de la FIA en relación con el resultado del Gran Premio de Mónaco de 2026. Aunque no estamos de acuerdo con la decisión y seguimos manteniendo firmemente que el coche n.º 10 no superó el límite de velocidad en el pit lane en ningún momento de la carrera, el equipo acata la decisión del tribunal de la reciente vista celebrada en París. Aunque el resultado no es el que esperábamos, ya que consideramos que se nos ha sancionado injustamente, el equipo está firmemente centrado en seguir mejorando su rendimiento en pista y sigue inmerso en una lucha por el campeonato reñida y muy competitiva. Este resultado no disuadirá al equipo de seguir esforzándose y manteniendo la motivación para alcanzar sus objetivos al final de la temporada”.

La humorada de Gasly

¿Cómo lo tomó Gasly? Con algo de humor. Un video lo mostró en la previa de la clasificación yendo a buscar su equipo para correr, pero vio que no estaba. Claro, su auto lo iba a utilizar el piloto de reserva, Paul Aron, en una de las dos acciones obligatorias en las que un rookie debe afrontar un entrenamiento. “Mis auriculares deberían estar aquí. Alguien me lo ha robado. Todos me están robando algo esta mañana”, sonrió, en clara alusión al fallo de la FIA.

😭 Pierre Gasly is having a rough morning:



“Paul Aron stole my car, someone stole my headset…”



“Everyone is stealing everything from me this morning.” 😭 #F1 pic.twitter.com/74xMbvdFAF — Everything Formula (@evrythngformu1a) September 4, 2026

Briatore acusó a McLaren

La situación escaló durante este viernes. Una conferencia de prensa conjunta entre directores de equipos terminó casi en un escándalo. Acudieron ante los periodistas Flavio Briatore (Alpine), Frederic Vasseur (Ferrari) y Andrea Stella (McLaren).

Briatore fue directo al hueso: sugirió que uno de los jueces que falló en el caso tenía relación con McLaren, y lo hizo mostrando una foto que portaba en sus manos. El hecho tomó por sorpresa a Stella, italiano como Briatore, que a continuación tomó la palabra: “Consideramos que esta conferencia va en una dirección que resulta insultante para McLaren, dada la reputación de un equipo que merece un gran respeto. Si alguien formula estas acusaciones, que son graves, debe asumir la responsabilidad de lo que dice en un foro público”.