Franco Colapinto, en vivo: la primera práctica libre del Gran Premio de Italia de F1, minuto a minuto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de la primera tanda de entrenamientos del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se desarrollará en el tradicional circuito de Monza. La actividad comenzará a las 7.30 (hora de la Argentina) y será televisada por Disney+, la plataforma paga de ESPN. La segunda tanda libre se desarrollará este mismo viernes, desde las 11. Desde este espacio, en LA NACION, haremos un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.