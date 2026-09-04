Franco Colapinto, en vivo: la primera práctica libre del Gran Premio de Italia de F1, minuto a minuto
El piloto argentino inicia su fin de semana en el circuito de Monza, donde se desarrolla la decimotercera fecha de la máxima categoría
Primer registro para Franco
Colapinto registra su primera marca: 1:26.628. Por ahora son tiempos lentos, en busca de la mejor forma. Hay todavía unos diez autos que no salieron a la pista.
Colapinto ya está en la pista
Pasados dos minutos del inicio de la actividad, Franco Colapinto sale a la pista con el Alpine y la novedad de las ocho actualizaciones de las que Gasly ya pudo disfrutar en Zandvoort. El argentino circula con neumáticos medios nuevos.
Empezó la práctica libre
Puntual como siempre, semáforo verde y los equipos ya pueden mandar sus autos a la pista de Monza. Son 60 minutos para reconocer la pista y probar la potencia de los coches.
Paul Aron, por Gasly
Como suele ocurrir por reglamento, muchos novatos y pilotos de reserva tienen su posibilidad de probar los autos en algunas prácticas libres. En Monza, Alpine le dará uno de los autos a Paul Aron. El estonio se subirá al monoplaza de Pierre Gasly.
Cómo es el circuito de Monza
El circuito de Monza, conocido como el Templo de la Velocidad, es un trazado rápido y legendario de 5,793 km de recorrido ubicado cerca de Milán, en la región de Lombardía, famoso por sus largas rectas y 11 curvas, la mayoría de ellas a la derecha. Allí, donde Michael Schumacher y Lewis Hamilton son los más ganadores, con 5 victorias, Juan Manuel Fangio ganó en 1953, 1954 y 1955. Hace dos años, Colapinto debutó en la categoría en esa pista.
Five wins apiece for Michael and Lewis 🖐#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/j10lMygYft— Formula 1 (@F1) September 3, 2026
Franco, con un Alpine mejorado
Franco tiene desde hoy los mismos componentes aerodinámicos que recibió Gasly en Zandvoort, hace dos semanas. Su opinión: “Sí, fue una muy buena actualización. Y creo que dimos un paso muy grande como equipo... Hay que ver cómo funciona acá en Monza. Va a hacer mucho calor este fin de semana, y eso no es bueno para nosotros, para nuestros neumáticos los castigamos más que otros... Me sorprendería si el auto no trajera una mejora”.
Colapinto, en el campeonato de pilotos
Colapinto acumula 19 unidades en el campeonato en la vigente temporada de la F1, con seis arribos en la zona de puntos. Su mejor actuación fue en Canadá, donde se clasificó sexto en la carrera principal, y está 12° en el certamen entre los 23 pilotos que han corrido. Es líder del torneo el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), con 242, seguido por los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos con 183.
El primer análisis de Colapinto
“Ya lo dijimos a fin de año: Monza iba a ser difícil con estos autos, y vamos a ver mañana cómo se da. Creo que vamos a poder pasar bastante, más que el año pasado, lo cual no está mal”, comentó Franco en un análisis previo de lo que puede ser el Gran Premio de Italia.
Colapinto, confirmado en Alpine
Confirmada su continuidad en 2027 como piloto de Alpine en una ceremonia de ordenación pictórica y sonriente en las oficinas de Enstone junto al jefe del equipo Flavio Briatore y su compañero Pierre Gasly la semana pasada, Colapinto tenía razones para lanzar un largo suspiro al ingresar por la Porta Vedano y dirigirse al parking de pilotos y equipos, detrás del paddock, a su llegada el jueves. Y este viernes se lo volvió a ver sonriente y confiado.
Bienvenidos a la cobertura de la FP1 del GP de Italia
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la primera tanda de entrenamientos del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se desarrollará en el tradicional circuito de Monza. La actividad comenzará a las 7.30 (hora de la Argentina) y será televisada por Disney+, la plataforma paga de ESPN. La segunda tanda libre se desarrollará este mismo viernes, desde las 11. Desde este espacio, en LA NACION, haremos un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.