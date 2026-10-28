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Franco Colapinto hoy: próxima carrera, posición en la tabla y que objetivos tiene antes del cierre de la temporada

El argentino no pudo terminar los últimos dos GP en la Fórmula 1, pero se mantiene décimosegundo a falta de cinco fechas para concluir el torneo

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Franco Colapinto
Franco Colapinto RONALDO SCHEMIDT - AFP

Franco Colapinto (Alpine) tendrá el próximo fin de semana en el Gran Premio de México que se desarrollará en el Circuito Hermanos Rodríguez una buena ocasión para dejar atrás el momento adverso que tiene en la Fórmula 1, quizás el peor desde que debutó en 2014 a bordo de un Williams.

El argentino abandonó las últimas dos carreras -Singapur y Estados Unidos- y llegó a tres en total en las últimas cuatro pruebas si se incluye también el GP de Azerbaiyán, donde protagonizó un accidente por el que, incluso, fue sancionado por la Federación Internacional de Automovilismo (FIFA).

Lo único positivo en el pronunciado bajón que atraviesa es que se mantiene 12° en la general con 27 unidades en la que ya es su mejor actuación en tres torneos en el Gran Circo. Por delante lo tiene a Arvid Lindblad (Racing Bulls) con 38 unidades mientras que su compañero Pierre Gasly está décimo con 42. Detrás suyo asoma Oliver Bearman (Haas) con 23 tantos.

El pilarense buscará en México, donde empezará a competir el viernes y afrontará la carrera el domingo a las 17 (hora argentina), cortar la mala racha justo antes del GP de San Pablo en Interlagos, donde se esperan miles de compatriotas para alentarlo por tratarse de la pruebas más próxima a la Argentina. Será la primera de las últimas cinco pruebas que afrontará antes de terminar la temporada en curso donde en ocho de las 18 carreras se dio el lujo de sumar tantos.

Franco Colapinto abandonó tres de las últimas cuatro carreras de la Fórmula 1
Franco Colapinto abandonó tres de las últimas cuatro carreras de la Fórmula 1TWJB Photography - BWT Alpine Formula One Team

Hasta el momento, su mejor actuación fue el sexto puesto en el GP de Canadá seguido del séptimo en Miami y España. En contrapartida, no terminó en las tres pruebas mencionadas, una por un accidente y las otras dos por problemas en su Alpine.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

  • GP de Monza - 12°
  • GP de Azerbaiyán - 8°
  • GP de Singapur - 11°
  • GP de Austin - 10°
  • GP de México - 12°
  • GP de Brasil - Abandonó
  • GP de Las Vegas - 14°
  • GP de Qatar - Abandonó
  • GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

  • GP de Emilia-Romagna: 16°
  • GP de Mónaco: 13°
  • GP de España: 15°
  • GP de Canadá: 13°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: Abandonó
  • GP de Bélgica: 19°
  • GP de Hungría: 18°
  • GP de Países Bajos: 11°
  • GP de Italia: 17°
  • GP de Azerbaiyán: 19°
  • GP de Singapur: 16°.
  • GP de Austin: 17°.
  • GP de México: 16°.
  • GP de Brasil: 15°.
  • GP de Las Vegas: 15°.
  • GP de Qatar: 14°
  • GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

  • GP de Australia: 14°
  • GP de China: 10°
  • GP de Japón: 16°
  • GP de Miami: 7°
  • GP de Canadá: 6°
  • GP de Mónaco: 15°
  • GP de Barcelona: 10°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: 9°
  • GP de Bélgica: 10°
  • GP de Hungría: 15°
  • GP de Países Bajos: 14°
  • GP de Italia: 9°
  • GP de España: 7°
  • GP de Azerbaiyán: Abondonó.
  • GP de Bahréin en Malasia: 13°
  • GP de Singapur: Abondonó.
  • GP de Estados Unidos: Abandonó.
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1
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