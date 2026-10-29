Tras un incidente con Colapinto, Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte

El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, reveló en las últimas horas que el piloto francés Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte aquella vez que protagonizó un incidente en pista con su compañero de equipo en Alpine, el argentino Franco Colapinto, durante el Gran Premio de España.

Durante las vueltas finales de esa carrera en Madrid, disputada en septiembre, Colapinto intentó adelantar a Gasly, quien tenía los neumáticos desgastados y debía ingresar a boxes, pero quedó retenido por la obstaculización de su colega.

Al ver que su compañero retenía su marcha y lo exponía al ataque del McLaren de Oscar Piastri, el argentino se frustró y exigió reiteradamente a los ingenieros de Alpine una orden de equipo para intercambiar posiciones. Su mensaje más recordado por la radio fue: “Chicos, no perdamos tiempo. Cambio, cambio. ¿Hola? Vamos, ¡cambio! Honestamente, oh, Dios mío”. Tras ocurrido este hecho, algunos aficionados reaccionaron de forma violenta en redes sociales contra el piloto francés y su familia.

Tras un incidente con Franco Colapinto: Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte. Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

“Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte, ¡13.000! Si luchamos solos, fracasaremos; no podemos hacerlo solos”, dijo Ben Sulayem en una entrevista con el medio The Drive durante el fin de semana de carreras en Austin, Estados Unidos. “¿Cómo es posible que alguien se esconda en el garaje de su padre [y se dedique al acoso cibernético] porque un piloto intentaba tomar una curva?”, agregó.

En aquel momento, luego de que se hiciera pública esa situación, Colapinto repudió enérgicamente el acoso digital y dejó un pedido a los fanáticos. A través de un video en sus redes sociales, el argentino instó a sus seguidores a detener las agresiones contra su compañero de equipo y los mecánicos, asegurando enfáticamente que ese tipo de conductas no lo ayudan a él ni a su futuro en la categoría.

“Corremos el riesgo de que el deporte se vuelva viral debido al acoso en línea, y ahí es donde los necesitamos [aficionados y medios de comunicación]”, añadió Ben Sulayem. “Creamos la iniciativa Unidos contra el Acoso en Línea, y tenemos que usar mucha tecnología de IA para exponer a estos acosadores en línea. No hay lugar para ellos, porque si no hacemos algo, nuestro deporte estará en ruinas”, siguió.

“Si el odio proviene de un espectador, lo expulsamos [de carreras, eventos, plataformas oficiales, etc.]. Si forma parte de los medios de comunicación, lo expulsamos porque tenemos la autoridad. Y si se esconde [en internet], la IA lo desenmascarará. Si exponemos a uno, les garantizo que todos tendrán miedo”, advirtió la máxima autoridad de la FIA.

Producto de las amenazas a Gasly, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería Alpine, dijo que si los ataques e intimidaciones continuaban, el equipo podría aplicar un bloqueo informativo total sobre Colapinto, restringiendo sus entrevistas y su exposición ante los medios de comunicación.