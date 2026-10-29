Kimi Antonelli hoy: qué necesita para ganar este fin de semana el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) puede definirse varias fechas antes de la última jornada, este fin de semana con el Gran Premio (GP) de México, y en el caso de que ello ocurra el campeón será Kimi Antonelli (Mercedes), quien domina la competencia desde las primeros GP del año y sacó una gran ventaja por sobre sus perseguidores.

El italiano no pudo levantar el trofeo el fin de semana pasado en el Gran Premio de Austin en el Circuito de las Américas porque, a pesar de que ganó, Lewis Hamilton (Ferrari) fue quinto y George Russell (Mercedes), octavo. Así, se mantuvo en lo más alto con 365 puntos y le lleva 123 a su compañero de escudería y 124 al británico con 125 en juego.

Kimi Antonelli ganó nueve carreras en la temporada 2026 de la Fórmula 1 Dustin Safranek - Pool EPA

Pero Antonelli tiene el título a su merced y es muy probable que lo consiga este domingo en el Gran Premio de México en el circuito Hermanos Rodríguez, donde se disputará la fecha 19 de un calendario que consta de un total de 24 pero de las cuales se disputan 23 porque el GP de Arabia Saudita se canceló a raíz de la Guerra en Medio Oriente.

¿Qué necesita para ser campeón? Sumar apenas dos unidades. Para no depender de nadie debe ubicarse noveno o más adelante. Si termina décimo, sumará un tanto y logrará el título siempre que Russell no gane la carrera. Pero también puede coronarse sin obtener puntos, lo que significaría que clasificó undécimo o más atrás. En ese caso, si la prueba no la ganan Russell ni Hamilton, igual será campeón.

De concretarse, Antonelli logrará el primer título en el Gran Circo con apenas 20 años y se convertirá en el más joven de la historia en hacerlo.

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

Por equipos, Mercedes también está a un paso de la corona y la puede lograr en México. Actualmente lidera con 607 puntos contra 474 de Ferrari y necesita obtener al menos 40 unidades más que la escudería de Maranello para levantar el trofeo.

La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1

Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1

2025: Lando Norris - McLaren

Lando Norris - McLaren 2024: Max Verstappen - Red Bull

Max Verstappen - Red Bull 2023 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2022 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2021 : Max Verstappen - Red Bull

: Max Verstappen - Red Bull 2020 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2019 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2018 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2017 : Lewis Hamilton - Mercedes

: Lewis Hamilton - Mercedes 2016: Nico Rosberg - Mercedes

Lando Norris fue el campeón de la Fórmula 1 en 2025, pero cederá el trono David Davies - PA Wire

Tabla de campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7

Juan Manuel Fangio - 5

Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4

Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3

Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2

Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1

Títulos de pilotos por equipos