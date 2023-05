Fórmula 1 en Miami: otro choque de Charles Leclerc, Lewis Hamilton afuera en la Q2, Max Verstappen retrasado y pole position para Checo Pérez

escuchar

Charles Leclerc no escarmienta. El piloto monegasco de Ferrari estrelló su auto por segundo día consecutivo en la curva 8 del circuito de Miami, donde este domingo se desarrollará la quinta carrera de la temporada de Fórmula 1. El incidente ocurrió en plena Q3, la tercera etapa de la prueba de clasificación, y obligó a los comisarios deportivos a sacar la bandera roja, a falta de 96 segundos para el final. La sesión no se reanudó y el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) se quedó con la pole position. El más perjudicado fue el campeón del mundo, Max Verstappen, con el otro Red Bull: el neerlandés partirá en la novena posición luego de un giro rápido fallido en el que se fue de la pista y no registró tiempo. Segundo largará Fernando Alonso (Aston Martin) y tercero partirá Carlos Sainz (Ferrari).

“Perdón, chicos, ¡perdón!”, imploró Leclerc luego del accidente que truncó sus chances en la Q3. Fue en medio de una vuelta rápida, y en la que llevaba a su Ferrari al máximo de su rendimiento. Pero al monegasco de 25 años le salió mal la maniobra y terminó contra las barreras de protección. Igual que el viernes. Como si no hubiera aprendido la lección, porque ya lleva varios despistes en la temporada, y hasta desde el año pasado. Incluso le ha sucedido en carrera, como en el GP de Francia de 2022, el de Italia de 2020 y el de su natal Mónaco en 2019.

La salida de pista de Leclerc

La grilla final de salida de este domingo arroja una curiosidad: en los seis primeros puestos hay seis escuderías. Largarán primero el Red Bull de Pérez, segundo el Aston Martin de Alonso, tercero el Ferrari de Sainz, cuarto el Haas de Kevin Magnussen (de sorpresivo rendimiento), quinto el Alpine de Pierre Gasly y sexto el Mercedes de George Russsell. Recién en el séptimo lugar aparece el primer equipo repetido: ese puesto corresponde al otro Ferrari, comandado por Leclerc. Gracias a un tiempo previo a la vuelta en la que se despistó, lógicamente.

El otro piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, tuvo un sábado decepcionante: quedó fuera en forma prematura, al cabo de la Q2, pese a haber marcado el segundo tiempo en los entrenamientos del viernes. Toda una decepción. “Cuando sos rápido podés relajarte. Podés tomarte hasta el último minuto, tomarte tu tiempo”, dijo el piloto inglés tras la jornada. “Sabés que lo más probable es que llegues a la Q3, por ejemplo. Pero nosotros sabíamos que esto era muy difícil. Había un 50% de chances de entrar a la Q3. Creo que tenemos que hacer mejores tiempos, pero ya está. Trataré de agachar la cabeza y ver qué puedo hacer... del 13 hasta el... Dios sabe dónde”, apuntó.

La grilla de partida del GP de Miami

Otro de los que se lamentó fue Verstappen. “Cometí un error al llevar el auto al límite y tuve que abortar la vuelta. Y cuando esperás un poco de suerte para que no haya una bandera roja...ocurre porque es un circuito callejero. Por lo tanto, estoy un poco enojado conmigo mismo”, dijo el neerlandés de Red Bull. Y agregó, en declaraciones a Sky Sports: “Mañana será duro. Yo mismo me lo hice difícil, pero espero mínimo una segunda posición”.

Las palabras de Fernando Alonso fueron mucho más optimistas tras el segundo puesto en la largada de mañana: “Ha sido una buena quali. Hemos experimentado con el auto aquí. No sabemos lo que podríamos haber hecho cada uno sin la bandera roja. Los domingos son nuestros días. Tenemos buen ritmo. Haremos nuestra carrera. Incluso el podio será complicado. Cada vuelta será un regalo”. El segundo puesto del piloto asturiano en la clasificación es su mejor resultado en Estados Unidos de los últimos ¡16 años!: también había marcado el segundo mejor tiempo en Indianápolis 2007.

Lewis Hamilton, que había puesto segundo a su Mercedes en los entrenamientos del viernes, sorprendió a propios y extraños el sábado: no accedió a la Q3 en Miami. Lynne Sladky - AP

También habló Pérez, el poleman de Miami (tercer mejor tiempo en toda su carrera): “Creo que ha sido mi peor fin de semana hasta la clasificación”, admitió el piloto mexicano. Y agregó: “No podía entender cómo conseguir esas décimas que me faltaban todo el tiempo con Max [Verstappen] y con los Ferrari. Estuve reseteando todo, hicimos pequeños cambios antes de la clasificación y todo comenzó a mejorar. Jugamos un poco con las herramientas con este asfalto y logramos la vuelta cuando importaba”, señaló Checo.

El azteca también fue consultado sobre la falta de velocidad en su coche y lo que le faltaba para ser competitivo con el resto de sus colegas, sobre todo los de punta: “Nos faltaba todo. Simplemente, no se me daba. Era uno de esos fines de semana donde estaba teniendo problemas con el balance, la confianza. Esta pista es muy sensible con la temperatura”. Y sobre la pelea que libra con Verstappen para ser el mejor del equipo, Pérez apuntó: “Lo estoy disfrutado. Pienso carrera a carrera. Le agradezco a mi equipo porque han hecho un gran trabajo. Veremos qué sucede mañana. Es una nueva oportunidad. Al salir desde la pole somos los que tenemos algo que perder, pero vamos a salir a correr y a intentar disfrutar de esta gran multitud”, presagió.

