La interna de Red Bull: el imperdible diálogo entre Max Verstappen con los boxes en Bakú al no poder alcanzar a Checo Pérez

La imagen que dejó el fin de semana en Bakú en lo que significó el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 fue una situación que se dio en el equipo Red Bull, que dominó por completo la escena el domingo en el circuito callejero. El mexicano Checo Pérez se quedó con el primer puesto, mientras que en segundo lugar llegó Max Verstappen. Pero el momento se dio durante la conversación por radio desde boxes con ambos los pilotos. Allí, quedó evidenciado que desde el equipo de Milton Keynes el trato con sus pilotos no fue el mismo con el uno y con el otro.

Cuando promediaban las últimas vueltas en Bakú, el neerlandés dejó en claro su “desesperación” por sobrepasar al mexicano. En la comunicación con boxes se lo notaba inquieto, realizando varias preguntas sobre con qué podía hacer para mejorar el rendimiento del auto y también pidiendo consejos para alcanzar a su compañero de escudería.

La escudería Red Bull lidera el campeonato de pilotos y también el de constructores JARED C. TILTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“¿Qué marcha debería usar en la curva 3? Va justo entre la séptima y la octava”, fue la primera consulta del bicampeón. Desde boxes, enseguida respondieron que era “la séptima”. Sin embargo, Verstappen retrucó: “¿Están seguro de que en este modo es mejor? No lo creo”, contestó. Al ser consultado por su problema expresó: “El balance entre el diferencial y el freno motor no es bueno”.

Luego de que la escudería revisara lo solicitado por Verstappen, la respuesta llegó rápida con el fin de conformar al neerlandés: “Checo ha hecho 45,4, tu 45,6. Pierdes entre la curva 7 y 12. Donde más pierdes es en la curva 8″. Max nunca quedó conforme y su frustración se hizo notar: “No sé qué estoy haciendo mal. No lo sé”, respondió. Luego le explicaron nuevamente: “Pierdes dos décimas sólo en la curva 8, pero yo no apretaría más”. La comunicación concluyó expresando algo que sintió en su auto: “Ya, no sé, no puedo apretar en esa curva, no tengo agarre en la delantera”.

Max Verstappen y Checo Pérez @schecoperez - @schecoperez

De un diálogo cargado de tensión, lo opuesto se notó entre Checo Pérez y los directores de Red Bull. El mexicano llevó tranquilidad y comodidad en ese momento a los boxes, para una competición en la que se impuso y lo dejó en el primer puesto del campeonato de pilotos. “Algún cambio con el alerón?”, consultaron a Pérez desde boxes que rápidamente expresó su bienestar: “Estoy feliz con cómo va”. Hasta dijo que estaba bien seguir haciendo “lift and coast”, que es cortar la inyección de combustible al motor levantando el pie del acelerador unos metros antes de aplicar una frenada fuerte precedente a una curva.

Al final, Checo Pérez se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán. De este modo, el mexicano obtuvo su segundo primer puesto en lo que va de esta temporada. Su otra victoria la obtuvo en Arabia Saudita, el pasado 19 de marzo, en otro de los circuitos callejeros que propone la Fórmula 1, en Jeddah. Los dos pilotos del equipo austríaco son los que lideran el campeonato. El de Países Bajos tiene 93 puntos y el de México 87.

Pero Red Bull no atraviesa la misma paz que en las últimas dos temporadas en las que Verstappen logró los dos campeonatos. Rememorando aquel Gran Premio en el Medio Oriente, se dio la primera situación entre los dos pilotos. Tras aquella carrera se produjo una charla entre los dos pilotos que dejó varios interrogantes. Sucedió que sobre el final, el neerlandés le arrebató la vuelta rápida al mexicano y eso generó un diálogo tenso entre ambos. Por aquel entonces, la situación reavivó aquello de que la escudería tiene preferencia por el bicampeón del mundo.

