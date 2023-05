Red Bull presentó su nuevo diseño a cargo de una estudiante argentina para el Gran Premio de Miami

escuchar

Se queda con la mirada de todos. La Fórmula 1 cautiva y ellos se encargan de mejorar todo. Red Bull vuela adentra de la pista, domina la temporada 2023 y ahora luce como ninguno. Es que para el Gran Premio de Miami del fin de semana próximo la escudería de Milton Keynes presentó una nueva decoración para su RB19 que llevarán Max Verstappen y Sergio Pérez. Durante la presentación de su coche 2023 en febrero último, en Nueva York, Red Bull contó que dejaría a los aficionados diseñar la decoración para tres carreras y una argentina estuvo a cargo de los detalles del monoplaza para esta carrera.

El programa se llama Make Your Campaign , y permite a cualquiera participar en el concurso con un diseño de decoración especial que los RB19 lucirán en las tres citas que se correrán en los Estados Unidos: primero Miami, después el Gran Premio de los Estados Unidos en octubre y en el GP de Las Vegas, en noviembre. Martina Andriano se llama la argentina que se encargó de darle su toque distintivo a los Red Bull. Andriano no sólo tendrá el honor de ver su diseño en los coches del equipo campeón, sino que Red Bull le organizó un viaje y consiguió un alojamiento para ella y un acompañante, para hacer un recorrido por el box durante la FP1 de este fin de semana.

Designed by you, the fans 💪 Unveiling our livery for the #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/44zHvTj0o0 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2023

El diseño incorpora algunas líneas de azul y rosa claro y también de un rosa más fuerte, colores que suelen asociarse al estilo de la ciudad de Miami por influencias de productos como “Miami Vice”. Martina Adriano explicó que se inspiró en la velocidad de los coches de F1, en cómo fluye el aire sobre el monoplaza, y además en los colores característicos de Miami.

Los fans podían diseñar los endplates del alerón trasero, los pontones, el resto del lateral del chasis y los endplates de los alerones delanteros. Red Bull fue quien tuvo la última palabra sobre el diseño ganador para permitir visibilidad a sus socios y patrocinadores y a su vez que sea acorde a los valores de la marca. Para participar había que ser miembro de The Paddock (un programa de Red Bull) y poseer 500 puntos. Tras la primera eliminación, Red Bull se quedó con 15 candidatos, y luego se presentó a un grupo de cuatro miembros de un jurado: el director Christian Horner y tres representantes de socios de la firma. Si había empate, Horner tenía el voto que decidiría al ganador, y si no se pudiera tomar una decisión, se habían mostrado al resto de fans los tres mejores diseños y ellos elegirían la decoración.

“Creo que Martina ha hecho un gran trabajo y la decoración es increíble cuando la ves en la vida real”, dijo Christian Horner en un comunicado. “El diseño mantiene el espíritu de lo que somos, pero también introduce a Miami en el RB19. Sin duda, vamos a destacar cuando veamos ese coche en la pista. Estoy intrigado por ver lo que se nos ocurre para Austin y, por supuesto, Las Vegas, que promete ser realmente emocionante”.

Adriano, que es estudiante de Diseño Gráfico en la Argentina, contó: “ En el momento en que me enteré de que había ganado me quedé en shock y sin palabras, no me lo podía creer; parece un sueño loco . Será mi primera carrera, el coche tendrá mi diseño y yo estaré en el garaje. Va a ser una semana increíble”. Luego agregó: “Desde que me gradué en diseño gráfico quería crear algo para un coche, como un trabajo de pintura, un mono o un casco”.

Martina Adriano formó parte de un concurso que lanzó Red Bull y su diseño fue el elegido https://twitter.com/redbullracing

La última vez que Verstappen y Pérez lucieron una decoración especial sobre sus vehículos fue cuando compitieron con un Red Bull Blanco en el Gran Premio de Turquía en 2021 como homenaje a Honda. Otro de los equipos que tomó la determinación de cambiar el color de sus coches, fue Alpine que en tres carreras lució la decoración rosa por su socio BWT.

