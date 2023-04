Fórmula 1: Ferrari busca puntos de oro en una audiencia para revocar la sanción a Carlos Sainz

escuchar

Ferrari busca dar un golpe sobre el escritorio que le devuelva los puntos perdidos en el Gran Premio de Australia, la primera carrera del calendario. Allí, en el circuito de Albert Park (Melbourne), el español Carlos Sainz terminó en el cuarto puesto, pero una penalización de cinco segundos lo hizo caer hasta el duodécimo lugar, fuera del Top 10. La escudería de Maranello apeló la sanción y la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) convocó a una audiencia virtual para el próximo martes. En esa reunión, el equipo italiano tendrá que aportar “elementos relevantes” para intentar la revisión del castigo. Si eso ocurre, los comisarios podrán mantener, modificar o anular la sanción en uno encuentro, con fecha a definir.

Sainz recibió el castigo tras tocarse con el Aston Martin de su compatriota Fernando Alonso durante la primera vuelta de la última reanudación de la carrera. Pese al incidente, el ex campeón mundial concluyó tercero y estuvo en el podio. Detrás suyo se ubicó Sainz, que sin embargo perdió todos sus puntos y retrocedió hasta la duodécima ubicación tras la sanción de cinco segundos: la competencia terminó con el auto de seguridad, por lo que los autos finalizaron muy pegados unos con otros. El piloto perdió 12 puntos en su cosecha personal, que tampoco irán para el equipo en el Mundial de Constructores. A no ser que la decisión de los comisarios se revierta.

El accidente entre Sainz y Alonso en Australia

#f1 se relanza la carrera en el GP de Australia 🇦🇺 y arranque pésimo de Carlos Sainz que le pega a Alonso y lo deja fuera del 3er lugar Checo pierde tres lugares por el incidente de los españoles y es 10 con la vuelta más rápida hasta el momento. pic.twitter.com/06ddAQ6qQV — Luis Jaime Morrison (@MorrisonAvila) April 2, 2023

Según Ferrari, la FIA no midió con la misma vara el incidente de su piloto que el del francés Pierre Gasly (Alpha Tauri). El corredor galo chocó con su compatriota Esteban Ocon (Alpine) al finalizar la carrera. Ambos abandonaron, pero Gasly no recibió castigo alguno. Además, la agencia AP recuerda que Ferrari protestó incluso en el circuito porque los comisarios de la carrera ni siquiera escucharon a los pilotos antes de determinar la sanción para el español. El equipo de Maranello incluso recordó que la colisión con Alonso “ni siquiera impactó” en el podio de la carrera: los autos no pueden adelantarse con el safety car en la pista. La última vuelta, entonces, fue una fila india hacia la bandera a cuadros. Sin sobrepasos.

“En este momento no puedo hablar. Estoy demasiado enojado, demasiado decepcionado”, protestó Sainz tras la carrera, visiblemente enojado con la decisión de los comisarios deportivos. “No puedo decir nada”, agregó. Por la radio, su bronca era explícita: “¡No, esto es inaceptable! Necesitan esperar hasta el final de la carrera para hablar conmigo, no por favor, por favor no puede ser así, me quitan todos los puntos”. Más tarde, calificó a la sanción como “la más injusta” que había visto en su vida. El jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, también protestó, pero porque a su piloto ni siquiera le habían preguntado qué había pasado en la pista.

Ferrari trabaja para recuperar los puntos que le quitaron a Carlos Sainz en la carrera de Australia GIUSEPPE CACACE - AFP

Alonso, el damnificado por el toque, había admitido que el castigo para su colega de Ferrari había sido “muy duro”. “En la primera vuelta de una reanudación siempre es muy difícil juzgar cuál es el nivel de agarre, y creo que no vamos intencionadamente contra otro coche”, dijo entonces el asturiano, una de las revelaciones de la temporada con su Aston Martin. Y agregó: “Sabemos que arriesgamos también nuestro coche y nuestra posición final, así que a veces terminás en lugares en los que desearías no estar en ese momento. Es parte de las carreras. No he visto bien la repetición, pero para mí es demasiado duro”, completó Alonso.

Los comisarios de la prueba, sin embargo, justificaron la decisión tomada: “Tomamos en cuenta el hecho de que esta colisión tuvo lugar en la primera vuelta del reinicio. Por convención, los comisarios suelen tener una visión más indulgente de los incidentes. Sin embargo, en este caso particular, a pesar del hecho de que fue el equivalente a un incidente en la primera vuelta, consideramos que había espacio suficiente para que el coche 55 (el de Sainz) tomara medidas para evitar la colisión. Y no lo hizo”. Ahora, Ferrari tiene la oportunidad de aportar nuevas pruebas y refutar con sus propios argumentos la sanción a su piloto.

(Con información de las agencias AP y AFP).

