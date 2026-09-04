Fórmula 1: Flavio Briatore estalló por el fallo contra Alpine y acusó a un juez de haber favorecido a McLaren

MONZA, Italia.- Ya se sabe que Flavio Briatore, el patrón de Franco Colapinto en Alpine, no se guarda muchas veces lo que piensa. Y este jueves, en la conferencia de prensa de jefes de equipo del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, hizo una muy seria acusación: “… Lo que resulta muy extraño es la composición del panel de cuatro jueces: uno de ellos actuó como si fuera un fiscal... El problema es que está muy vinculado con McLaren, porque tenemos una foto de este señor en un evento de McLaren en 2018, en el MSO de Beverly Hills. Tiene una fundación, que se llama One Drop Foundation, y McLaren le donó un auto. Me pareció bastante injusto que ese juez estuviera vinculado con un equipo".

El aire en la sala de prensa clónica de FIA en cada gran premio se hizo más espeso, como el silencio. Pero Flavio no paró ahí. “Eso es injusto. Ese señor, en condiciones normales, debería ser completamente independiente. Y el nombre de este señor... Parece un nombre italiano, pero es estadounidense: Filippo Marchino. Filippo Marchino es el juez que se comportó de manera muy hostil durante la audiencia. Actuó fuera de lugar, y después nos enteramos de por qué era tan hostil este tipo: está muy vinculado con McLaren”, acusó.

Briatore, asesor ejecutivo de Alpine pero su jefe en los hechos, no tiene pelos en la lengua y denunció un favoritismo del tribunal a McLaren, uno de los equipos que apelaron contra Alpine por el Gran Premio de Mónaco.

¿Un pez gordo contra Alpine?

Los periodistas que acercaban sus grabadores a los parlantes situados a los costados para registrar mejor el inglés aguachento de tono bajo de Flavio verificaban que efectivamente estaban grabando. El sonido iba a ser oro en polvo. Las consecuencias de esas palabras podían caer también sobre sus dos pilotos, Colapinto y Pierre Gasly.

Filippo Marchino es un abogado e ingeniero aeroespacial especialista en accidentes con traumas graves y litigios de class action en Estados Unidos. Lleva ganados pleitos por casi mil millones de dólares. Además, es piloto internacional de rally.

Como no desvele pruebas claras de una conducta inapropiada por parte de Marchino, Briatore se ha metido en una boca de lobo de la que, para salir, puede perder un monto equivalente al del valor su hermoso palacete de estilo clásico francés situado en el centro de Montecarlo. La villa de tres plantas de inmaculado color blanco en cuyo jardín, de vez en cuando, Franco prepara jugosos asados argentinos. Y eso, sin considerar una sanción que FIA puede aplicarle por atacar el “honor” de la institución y sus autoridades.

El contexto era la audiencia en la que cuatro jueces de la Corte Internacional de Apelaciones (ICA) de FIA trataban una apelación de Racing Bulls y McLaren para recuperar las posiciones que sus pilotos habían perdido por modificaciones de FIA en el resultado del Gran Premio de Mónaco. Gasly había terminado tercero en la pista, pero le habían recargado 10 segundos por excesos de velocidad en el pit lane, y quedó en la séptima posición final. Ascendieron así Isack Hadjar (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls) y Arvid Lindblad (Racing Bulls).

Pierre Gasly llegó tercero en Mónaco, le recargaron tiempo y quedó séptimo, apeló y la restituyeron el podio y finalmente FIA terminó quitándoselo por una apelación de otras escuderías. Luca Bruno - AP

Alpine apeló y demostró que la forma de medir ese exceso de velocidad estaba equivocada y, en un primer fallo, FIA devolvió a Gasly su tercer puesto y los puntos correspondientes (15 en lugar de 6). Pero Racing Bulls, Red Bull y McLaren apelaron ante la Corte y esta volvió al fallo primitivo.

La audiencia en la que, según Briatore, hubo un juez de conducta “injusta” se produjo el 25 de agosto. Para Alpine, en juego estaban 13 puntos en el Mundial de Constructores y posiblemente más de 10 millones de dólares. El veredicto se conoció este viernes.

Briatore suele caminar muy despacio y encorvado, moviéndose como un anciano. Su debilidad física contrasta con su fuerza mental, aunque esta lo mete con cierta asiduidad en problemas. A la sala de conferencias en Monza entró esta vez más erguido y con paso más firme. Sobre el semicircular diván tapizado con un fino terciopelo rojo se acomodó a la izquierda. En el centro se sentó Fred Vasseur, el team principal de Ferrari, y a la derecha, Andrea Stella, el de McLaren.

Tom Clarkson es el habitual moderador de las conferencias, un tipo avezado y concreto. Fue directo al grano.

-Flavio, ¿cuál es tu reacción?

-Briatore: Tenemos una foto de este señor, Filippo Marchino, en un evento de McLaren en 2018, en el MSO de Beverly Hills. Tiene una fundación, que se llama One Drop Foundation, y McLaren le donó un auto. Me pareció bastante injusto que ese juez estuviera vinculado con un equipo.

La osadía puede costarle cara a Briatore, que no suele ser medido en sus palabras ni en sus conductas; de todos modos, en un comunicado Alpine dijo acatar el fallo de FIA. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

-Andrea, ¿podemos sumarte a esto? ¿Cuál es tu reacción?

El habitualmente calmado jefe de McLaren se irguió en su asiento. Stella acercó el micrófono más que de costumbre a su boca.

-Mi reacción tiene que ver con la decisión del Tribunal Internacional de Apelación. Si de eso se trata, tengo mucho gusto en comentarla. Recién publicamos también un comunicado. Si en cambio hablamos de este tipo de acusaciones, no me parece apropiado. Empecemos por los cuatro jueces y la decisión: es un fallo que, sin dudas, celebramos. Es muy importante, primero porque aporta claridad respecto a la aplicación del artículo 1.1.1 del Código Deportivo Internacional de FIA, un artículo fundacional.

Briatore hacía gestos de no estar de acuerdo, movía la cabeza de un lado a otro y hacía un además de escepticismo con los labios.

-Flavio, ¿querés retomar?

-Está muy bien hablar de los puntos 1.1, 2.2, 3.0, 4.0, pero lo injusto es que [el juez] estuviera vinculado con McLaren. Eso es injusto. Ese señor, en condiciones normales, debería ser completamente independiente. Y el nombre de este señor... Parece un nombre italiano, pero es estadounidense: Filippo Marchino. Filippo Marchino es el juez que se comportó de manera muy hostil durante la audiencia, actuó fuera de lugar, y después nos enteramos de por qué era tan hostil este tipo: está muy vinculado con McLaren. En la notificación, en lugar de hablar de tal o cual punto, primero pienso en el criterio de que ese juez debería ser independiente. Y además, ¿qué hace hablando en nombre de McLaren, con alguien usando un auto de McLaren para una causa benéfica? Ese es el punto. Después de eso, los puntos 1.1, 3.2, 4.5 no me importan. Lo que me importa, lo que me sorprende, es que este tipo está vinculado con McLaren. Gracias.

-¿Podés confirmar eso y decir si tus representantes legales plantearon en su momento alguna objeción sobre este señor?

-No lo sabemos. No tenemos idea de si él tenía tratos con McLaren. Fuimos a la audiencia contra McLaren, y fue muy llamativo que el juez no actuara como juez, sino como fiscal... Ofició de juez y a la vez está vinculado con uno de los equipos que litigan contra nosotros.

-¿El equipo está evaluando pedir una nueva revisión judicial con base en lo que estás planteando?

-Estamos pensándolo, y lo más rápido que podemos. Por el momento no hay nada.

-Para Andrea: ¿rechazarías toda idea de que McLaren tuvo algo que ver en la designación de quien supervisó este caso?

-Me parece que esta conferencia está yendo en una dirección bastante ofensiva para McLaren. Queremos resguardar la reputación de un equipo que merece mucho respeto. Y si alguien hace este tipo de acusaciones, que además son bastante graves, va a tener que hacerse responsable de lo que dice en un foro público. La audiencia, todo el proceso del Tribunal Internacional de Apelación, fue llevada adelante con los más altos estándares. No deberíamos poner en duda este caso de la forma en que se está haciéndolo.

Stella, uno de los directores de McLaren, se molestó por las declaraciones de Briatore; "va a tener que hacerse responsable de lo que dice en un foro público", aludió a su compatriota. Mark Thompson - Getty Images Europe

La conferencia continuó por otros derroteros, pero Stella se mostraba bastante contrariado por las insinuaciones de Briatore, por más que el italiano no responsabilizara de forma directa a McLaren.

Consultadas para LA NACION fuentes del equipo Alpine, estas se manifestaron escuetamente: “Nos remitimos al comunicado que dimos en cuanto conocimos la sanción. Ni una palabra más”. Ese comunicado dice lo siguiente: “El equipo expresa su desilusión y su frustración por la decisión alcanzada por la ICA en relación con el resultado del GP de Mónaco 2026. Mientras mostramos nuestro desacuerdo con la decisión y mantenemos que el coche número 10 [el de Gasly] no superó el límite de velocidad en el pit lane, el equipo reconoce la decisión del panel de enjuiciamiento de la reciente audiencia en París”.

Era lo políticamente correcto, que en un instante de fervor muy italiano Briatore desdijo con su reacción en la conferencia de prensa. Es que Flavio puede ser solamente él mismo.

Colaboración: Orlando Ríos