Franco Colapinto llega al Gran Premio de Italia con todas las actualizaciones, aunque advirtió complicaciones para correr en Monza

El Gran Premio de Italia será, sin duda, una prueba muy especial para Alpine, pero también para Franco Colapinto, ya que está muy ilusionado por contar con la versión renovada del monoplaza A526 (las mismas que su compañero Pierre Gasly ya disfrutó en Zandvoort), aunque también explicó que hay algunos factores que podría afectar al equipo en el tradicional circuito de Monza.

El paquete integral de mejoras para los vehículos de Alpine las estrenó en Países Bajos y sólo fueron instaladas en el monoplaza de Gasly. Los cambios representaron un claro avance en el rendimiento. Colapinto destacó en la previa del Gran Premio de Italia el paso adelante conseguido con esas modificaciones y espera ver cómo funcionarán en Monza, una pista con características diferentes a las de Zandvoort.

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“Creo que es una mejora muy buena. Especialmente en Zandvoort, que no es un circuito que haya sido bueno para nosotros. Si uno observa el tipo de curvas y el mapa del circuito, no era una pista que haya sido buena para nuestro coche en las carreras anteriores, y creo que como equipo dimos un paso adelante muy grande”, dijo Colapinto, en la atención a los medios en la previa del Gran Premio de Italia.

Y agregó: “Los números lo demuestran, así que esa es la parte más importante, y definitivamente ha sido la mayor mejora que hemos tenido durante todo el año. Así que creo que es algo muy positivo en ese sentido. Tenemos que ver cómo funciona aquí en Monza, pero en Zandvoort fue un gran paso adelante y, nuevamente, muy, muy positivo. Y, por supuesto, estamos agradecidos al equipo por el esfuerzo. Hemos tenido momentos difíciles con las mejoras este año, pero esta parece ser muy positiva”.

Más allá del entusiasmo por estas modificaciones, el piloto argentino fue cauteloso respecto del rendimiento de su monoplaza en Monza, ya que el calor extremo que se espera para el fin de semana puede afectar a los monoplazas de Alpine. “Hace mucho calor este fin de semana y eso no es bueno para nosotros ni para nuestros neumáticos. Sufrimos más sobrecalentamiento que los demás, así que ese podría ser un aspecto en el que debamos enfocarnos. Creo que acá en Monza va a ser complicado. Intentaré maximizar las posibilidades que nos dé el coche que tenemos durante la carrera”.

La carrera en Monza podría ser una complicación para los equipos respecto de la gestión de la energía debido a las largas rectas y las pocas oportunidades de recarga de la batería. “Quizás no veamos tantas reducciones de marcha, porque es cierto que el límite de recuperación de energía es muy bajo, así que el ‘superclip’ es pequeño, porque no se puede recuperar tanta energía. Por lo tanto, el ‘superclip’ ya no resulta tan útil. Personalmente, creo que va a ser una carrera complicada. No va a ser fácil, pero, nuevamente, es otro circuito que muestra nuestras debilidades como Fórmula 1. Va a mostrar las debilidades del reglamento”, advirtió Colapinto.

Franco Colapinto habló acerca de los cuidados que deben tener en Monza. (Photo by Jayce Illman/Getty Images) Jayce Illman - Getty Images Europe

Y agregó: “Hay circuitos que lo ponen más de manifiesto que otros. Creo que este es uno de los más importantes. Dijimos a comienzos de año que Monza siempre iba a ser difícil con estos autos y veremos cómo se comportan los autos, pero estoy seguro de que no va a ser fantástico. La FIA está trabajando muy duro para intentar mejorarlo y analizar estas carreras y estos circuitos difíciles para los motores, donde podemos hacerlo mejor en el futuro. Creo que es una gran prueba, una vez más, para intentar entender dónde podemos mejorar como campeonato”.

Finalmente el piloto argentino se enfocó en ofrecer los detalles que podrían afectar el rendimiento de los Alpine: “Probablemente sea bastante doloroso si esperás tener las velocidades máximas del año y finalmente no será así. Probablemente sea una de las velocidades máximas más bajas del año porque te quedás sin energía. Espero que haya buenas batallas. Creo que vamos a poder adelantar bastante, y más que el año pasado, lo cual no está mal, pero en términos de velocidad va a ser complicado”.