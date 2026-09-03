A qué hora es la qualy del GP de Italia 2026 de este sábado 5 de septiembre

El Gran Premio (GP) de Italia de la Fórmula 1 (F1) se disputará este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza con el tradicional formato de competencia de tres entrenamientos, la clasificación y la carrera. Toda la actividad se transmitirá en vivo a través de la plataforma digital Disney+ Premium. Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; dispondrá de relatos de las pruebas y emitirá imágenes en diferido.

La qualy será el sábado a las 11 (hora argentina) y 21 de los 22 monoplazas definirán su lugar en la grilla de partida para la definición del día siguiente. La excepción es Kimi Antonelli (Mercedes), quien comenzará la carrera en el último puesto más allá de lo que haga en la clasificación porque recibió una penalización por haber cambiado el motor de su monoplaza.

Andrea Kimi Antonelli disputará la clasificación del GP de Italia a sabiendas de que, de todas formas, largará la carrera último Darko Bandic - AP

Cronograma del GP de Italia

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 4 de septiembre

7.30: Práctica 1.

11: Práctica 2.

Sábado 5 de septiembre

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Sábado 6 de septiembre

10: Carrera.

Lando Norris, el campeón defensor del título de la Fórmula 1, ganó las dos últimas carreras JOHN THYS - AFP

El italiano manda en el certamen con 242 puntos y tiene dos escoltas que son su compañero de equipo, George Russell y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos con 183 tantos. Cuarto se ubica Lando Norris (McLaren), quien ganó las últimas dos carreras del año, con 159 unidades. Los tres perseguidores de Antonelli, a sabiendas de que este comenzará último, buscarán recortar la diferencia que el joven construyó al principio del torneo con cinco victorias en las primeras seis carreras.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se mantiene 12° en la general de conductores con 19 puntos, lejos de los líderes pero haciendo su mejor campaña en el Gran Circo, lo que le valió la renovación de la butaca para el 2027.

En la tabla de constructores, Mercedes sigue dominando con 425 tantos gracias a Antonelli y Russell. Por detrás continúa Ferrari con 338 mientras que Alpine marcha sexto con 63.

El líder del campeonato y sus dos escoltas, en el podio del GP de China Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza).

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Países Bajos

Tabla de posiciones de constructores