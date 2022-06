Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán: otro desastre de Ferrari y el regreso de los memes en un domingo negro

El líder del campeonato de la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, Max Verstappen (Países Bajos), ganó el Gran Premio de Azerbaiyán en un doblete de Red Bull durante un domingo totalmente opuesto y frustrante para los pilotos de Ferrari, ya que Charles Leclerc y Carlos Sainz tuvieron que abandonar la carrera por distintos problemas en sus autos.

El monegasco Leclerc y el español Sainz arrancaron el año como para arrasar; sin embargo, ahora es todo al revés. Logran hacer las poles, pero luego a la hora de la competencia no rinden. En el trazado urbano de Bakú, los dos coches del Cavallino Rampante se quedaron fuera de la pelea por problemas mecánicos y las redes sociales estallaron de memes burlándose de la mala fortuna de ambos.

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, debió abandonar durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán. OZAN KOSE - AFP

Leclerc, autor de la pole position del GP de Azerbaiyán este sábado, la sexta prueba de F1 de la temporada, hoy tuvo que abandonar en la vuelta 20 de 51, por un problema mecánico en su Ferrari. Leclerc se marchó de la carrera por un fallo en el motor de su monoplaza, del que comenzó a salir humo en una de las largas rectas del circuito por las calles de Bakú.

”Es difícil encontrar palabras. Duele, son tres fines de semana seguidos, duele, duele mucho. Son tres golpes duros pero la motivación sigue ahí. Realmente tenemos qué investigar eso para que no vuelva a suceder. Realmente no puedo encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Es muy decepcionante”, comentó Leclerc en Canal Plus. Leclerc tuvo que conformarse con el cuarto puesto en el GP de Mónaco, y abandonó en el GP de España, lo que permitió a Verstappen encumbrarse como líder del Mundial de pilotos.

En Azerbaiyán también debió abandonar el otro piloto de la Scuderia, Sainz, en su caso por problemas con los frenos. El madrileño sumó su “tercer cero” en esta temporada. “Algo ha fallado, creo que se ha roto el freno electrónico”, dijo Sainz, que mantendrá la quinta plaza en el campeonato, distanciándose del trio principal (Verstappen, Leclerc y el mexicano Sergio Checo Pérez, de Red Bull).

Un pésimo domingo para el piloto de Ferrari español, Carlos Sainz, que debió abandonar en el GP de Azerbaiyán. Sergei Grits - AP

“Hemos tenido un problema hidráulico, ahí se ha acabado la carrera, en la vuelta 9 o 10. Estábamos haciendo un inicio de carrera muy tranquilo, intentando guardar neumático porque sabíamos que hacía mucho calor. Me habían pedido desde el equipo que intentara alargar esa primera parada, iba guardando mucho neumático, pero justo cuando iba a empezar a tirar se nos ha ido”, amplió Sainz, en declaraciones a DAZN.

Sainz confesó qué le dijo el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, al bajar del coche. “Le he preguntado cuál había sido el problema y me ha dicho que el fallo era hidráulico pero que no sabían por qué. Son dos problemas que hay que investigar y tomar medidas. Es un día para animar a todo el equipo, para animar a todos los ferraristas; es un día duro para todos, pero hay que intentar ser positivos, pensar que todavía queda mucho campeonato y les van a llegar días así a los demás”, concluyó.

Las redes sociales, como es habitual para vez que sucede un hecho así, se llenaron de memes y burlas para el equipo Ferrari, que está muy lejos de ser lo que planificó al principio de la temporada. “Ferrari si dieran puntos por las clasificaciones”, se lee en un tuit, acompañado por una foto del Pato Lucas contando dinero (se hace referencia a los buenos resultados del conjunto italiano en las pole position, acción que luego no puede sostener en las pruebas principales).

“Los motores de Ferrari ahora mismo”, se lee en otra publicación de Twitter, con un gif de un camión al que literalmente se le desprende el motor. También están los memes de los integrantes del equipo Ferrari ridiculizados con caras de payasos u otro tipo de personajes.

Lo cierto es que, muy lejos de todo lo planificado, Ferrari sigue acumulando frustraciones en la temporada. Mientras tanto, Verstappen sigue sumando. ¿Podrán detenerlo?