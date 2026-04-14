El posteo de la Fórmula 1 sobre el último GP en la Argentina antes de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Michael Schumacher, el Káiser, fue el gran protagonista del último Gran Premio de Fórmula 1 que se realizó en la Argentina, en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. Fue en abril de 1998 y el alemán logró un éxito sorpresivo ante los pronósticos, ya que Mika Hakkinen (se coronaría al final del calendario) y David Coulthard, las espadas de McLaren, eran los candidatos a la victoria, luego de señalar un doble 1-2 en los circuitos de Melbourne y San Pablo.

La Ferrari de Michael Schumacher, cuando triunfó en el Gran Premio de la Argentina, en 1998

A 28 años de aquel suceso deportivo inolvidable y con el argentino Franco Colapinto siendo uno de los 22 pilotos de la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1 realizó un posteo rememorando aquello, titulando “Último tango en Buenos Aires”. La publicación de distintas fotos está acompañada por algunos conceptos de aquella carrera: “Se disputó bajo un cielo nublado, 72 vueltas en el circuito N° 6 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez (...) La pole había sido de Coulthard". A propósito del piloto británico, publicaron una foto de él junto con el “icónico Mercedes-Benz 300SL de Juan Manuel Fangio”.

Posteos de la Fórmula 1 a 28 años del último GP de Fórmula 1 de la Argentina Instagram f1

En su cuenta de Instagram, la Fórmula 1 recordó que la carrera contó con “el crédito local, Esteban Tuero, quien giró 63 vueltas hasta abandonar con su Minardi/Ford”. Con la presencia de Tuero, un piloto nacional volvía a ser parte de la grilla en Buenos Aires, después de 17 años.

Para Schumacher, el de Argentina fue el triunfo número 28 de los 91 que escribió en la F1 y el noveno con Ferrari, escudería con la que marcaría una era, al ganar cinco coronas entre 2000 y 2004. Aquella tarde en Buenos Aires, el mismo hombre que el martes anterior a la carrera participó de un partido de fútbol con juveniles de Racing en una quinta propiedad de Daniel Lalín, en Canning, enseñó que las carreras no son exclusivamente de autos, que los pilotos pesan. La pasión del piloto movilizó a las 75 mil almas que le rindieron una ovación. Ninguno sabía que sería la última vez de la F1 en la Argentina.

Esteban Tuero, el representante argentino en el último GP de Fórmula 1 realizado en el país Instagram f1

El posteo de la Fórmula 1 no es casual. Además del aniversario del último GP de la Argentina, es un guiño a la histórica exhibición que realizará Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires, el 26 de este mes, convirtiéndose en el primer argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en las calles porteñas.

El anuncio oficial de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial”, expresó el piloto de Alpine, que conducirá el emblemático monoplaza E20 de 2012, equipado con un motor Renault V8.