FIA advirtió a Mercedes y a Red Bull por utilizar “trucos” durante las pruebas de clasificación

Los controles en la Fórmula 1 son extremadamente celosos. Por eso las escuderías saben que deben cuidar cada detalle para no caer en faltas y sanciones por burlar los reglamentos. En ese escenario, FIA tomó medidas severas frente a dos “maniobras” que utilizaron Mercedes y Red Bull para conseguir un aumento de velocidad al final de las vueltas durante las pruebas de clasificación.

Según un informe del medio especializado The Race, los equipos encontraron “una forma ingeniosa de eludir las exigencias obligatorias de reducción de potencia” que deben cumplir, ya que los coches consumen la energía de sus baterías en las rectas. En lugar de reducir gradualmente la potencia en ese sector sobre el final de la vuelta de clasificación, donde normalmente hay que disminuirla en 50 kW cada segundo para evitar una caída repentina, lograron mantenerla al máximo durante todo el tiempo. Esto les habría dado una ventaja de entre 50 kW y 100 kW durante un corto período sobre otros cuya potencia iba reduciéndose.

El Red Bull de Max Verstappen despertó sospechas en el GP de Australia; es uno de los que utilizaron el "truco" del apagado del sistema MGU-K, pero sin estar en emergencia. PAUL CROCK - AFP

Esa ventaja puede haber representado apenas centésimas de segundo en lugar de décimas en algunos circuitos, pero les habría permitido obtener buenas posiciones en grillas de partida. Los dos equipos señalados habrían utilizado estos “trucos” porque el reglamento permite no cumplir el requisito de reducción gradual si el MGU-K se apaga por razones técnicas, como en caso de emergencia. Este modo de software para desactivar el MGU-K fue incluyó en el reglamento para evitar el riesgo de que los componentes de la unidad de potencia se dañen si un equipo detecta algún problema.

La controversia radica en si constituye una razón legítima apagar el motor en esos momentos para obtener una ventaja. Después de varios estudios, las autoridades entendieron que el cierre de MGU-K abría la puerta a que los equipos eludieran las tasas de reducción de capacidad activándola, entonces implementaron medidas para disuadir a los equipos.

Mercedes y Red Bull se dieron cuenta de que, dado que los pilotos no necesitan el MGU-K para una vuelta de desaceleración después de una sesión de clasificación, usar ese treta aportaba ventajas en la última vuelta hasta la línea de tiempo sin ningún inconveniente teórico, ya que la velocidad no era importante cuando los coches volvían a los boxes.

🚨 NUEVO TRUCO DE MERCEDES (y Red Bull)



🪫 A diferencia de otros equipos 'apagan' el MGU-K de golpe y no de forma gradual. Por lo que lo pueden mantener más tiempo a tope



✅ La FIA lo permite, un apagado de emergencia, pero te bloquea el MGU-K durante 60s



⏱️ Pero, si lo usas… pic.twitter.com/gEDcZifJ4v — Nachez (@Nachez98) March 31, 2026

Los rivales fueron los primeros en detectar a Mercedes y Red Bull haciendo esto en Australia, el inaugural del año, pero el tema llegó a un punto crítico en el Gran Premio de Japón, la tercera fecha, cuando algunas consecuencias imprevistas de la maniobra salieron a la luz.

Durante entrenamientos en Suzuka, tanto Kimi Antonelli (Mercdes) como Max Verstappen (Red Bull) avanzaron con dificultad por las curvas en algunos momentos debido a la falta de potencia. Y Alex Albon, de Williams, se vio obligado a abandonar una sesión debido a complicaciones causadas por el problema.

Según explica The Race, este truco no fue utilizó en China porque la distancia desde la última curva hasta la línea de meta era muy corta. En este escenario FIA mantuvo conversaciones con los fabricantes en Suzuka para dejar en claro que, si bien ese uso del MGU-K estaba dentro del reglamento, los equipos debían asegurarse que no hubiera complicaciones que impidieran a los coches completar las vueltas si se lo utilizaba.

🚨 | Mercedes, Red Bull Powertrains and Audi are reportedly exploring a 2026 power-unit concept that uses fuel to generate electrical energy via the MGU-K, helping recharge the battery during lift-off, reduce turbo lag and avoid losing the 355 kW electric output under the new… pic.twitter.com/J8VEdBHwYD — Race+ (@racepluscom) December 21, 2025

Los medios especializados informan que los equipos rivales que habían detectado esa estratagema en Australia evaluaban si debían seguir el ejemplo y adoptarlo. El que abrió la puerta del diálogo con FIA para aclarar el tema es Ferrari, ya que, si bien admitió que era legal, tenía reservas sobre la aprobación de ese truco debido a los claros riesgos para la seguridad que conllevaba su uso.

The Race relatan que FIA tomó medidas respecto a esta práctica de Mercedes y Red Bull y, en respuesta a las preocupaciones expresadas por otros, prohibió de facto esta táctica. En los documentos técnicos actualizados enviados a las escuderías, FIA dejó en claro que, si bien los equipos seguirán teniendo la posibilidad de desactivar el MGU-K, no tolerará que se lo utilice para algo que no sea un problema legítimo.

Además, la institución analizará los datos del final de las vueltas de pruebas de clasificación para comprobar si algún equipo que apague su MGU-K lo hace verdaderamente por una cuestión de emergencia, para evitar un daño en la unidad de potencia.