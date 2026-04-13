Próxima carrera de la F1: cuándo se corre el Gran Premio de Miami

La sexta fecha del certamen se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo, luego del receso por la suspensión de dos carreras
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La temporada 2026 de la Fórmula 1 se programó con 24 GP, pero dos de ellos -Bahréin y Arabia Saudita- fueron suspendidos a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente y el certamen atraviesa un receso de poco más de un mes que no estaba previsto en el calendario. En ese contexto, la próxima competencia será el fin de semana del domingo 3 de mayo en el circuito de Miami, Estados Unidos.
La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) decidió, a partir de la situación entre Estados Unidos e Israel contra Irán que se extendió a otros países de la zona, suspender las fechas cuatro y cinco. La determinación no solo radica en la peligrosidad de circular y establecerse en un área de guerra, sino también a la complejidad logístca que hubiese signifcado para las 11 escuderías y 22 pilotos llegar hasta los circuitos.
El torneo se reiniciará en alrededor de 20 días y lo hará con una carrera relativamente nueva porque el GP de Miami se desarrolla desde 2022 y tuvo apenas cuatro ediciones con dos victorias para Max Verstappen (Red Bull), una para Lando Norris (McLaren) y la última para Oscar Piastri (McLaren).
Ganadores del GP de Miami
- 2022: Max Verstappen (Países Bajos).
- 2023: Max Verstappen (Países Bajos).
- 2024: Lando Norris (Gran Bretaña).
- 2025: Oscar Piastri (Gran Bretaña).
Con sus victorias en China y Japón, Kimi Antonelli (Mercedes) domina la tabla de posiciones de pilotos y es el conductor más joven de la historia de la F1 en hacerlo con 19 años. El italiano tiene 72 puntos, nueve más que su compañero de equipo, George Russell. Tercero está Charles Leclerc (Ferrari) con 49 y más atrás aparece Lewis Hamilton (Ferrari), con 41. Mercedes y Ferrari mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las grandes producciones de sus pilotos.
Franco Colapinto (Alpine), que el domingo 26 de abril hará una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un arranque de temporada positivo y sumó su primer punto para la escudería francesa con el décimo lugar en el GP de China. No obstante, se espera mucho más de él a raíz del buen monoplaza que tiene la marca a diferencia de lo que fue el 2025. De hecho, así lo está plasmando Pierre Gasly quien ya consiguió 15 unidades en el certamen y se ubica octavo en la tabla de posiciones de pilotos.
Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).
- GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).
- GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.
- GP de Arabia Saudita - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.
- GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).
- GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).
- GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).
- GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).
- GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).
- GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).
- GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).
- GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).
- GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).
- GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)
- GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).
- GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).
- GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).
- GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).
- GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).
- GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).
- GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).
- GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).
- GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).
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