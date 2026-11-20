El piloto Oscar Piastri (McLaren) recibió una penalización de 10 puestos en la parrilla de partida para el Gran Premio de Las Vegas que se disputará en la madrugada de este domingo. Si Franco Colapinto llega a clasificar por detrás de su colega de 25 años, y dentro de un margen de diez lugares respecto del australiano, el argentino de Alpine ganaría automáticamente un buen lugar en la salida.

Piastri fue sancionado luego de que McLaren decidiera instalar un quinto motor de combustión interna en su monoplaza tras detectar problemas de fiabilidad en las últimas fechas, según comunicó la propia escudería. De acuerdo al reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), solo se permite un máximo de cuatro unidades por temporada, por lo que, al superar ese límite, se aplica automáticamente el recargo de diez lugares en la parrilla. A tres fechas del final del campeonato, McLaren protagoniza una pelea mano a mano con Red Bull por quedarse con el tercer lugar en Constructores.

El piloto Oscar Piastri (McLaren) recibió una penalización de 10 puestos en la parrilla de partida para el Gran Premio de Las Vegas que se disputará en la madrugada de este domingo. CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En tanto, el equipo francés llega al circuito callejero de Las Vegas con una actualización en el turbocompresor de sus motores Mercedes tanto para Colapinto como para Pierre Gasly, sin sufrir penalizaciones por encontrarse dentro del límite reglamentario.

Con los títulos de piloto y constructores ya en las vitrinas de Kimi Antonelli y Mercedes, cinco corredores se disputarán, en el Gran Premio de Las Vegas, el segundo puesto en el Mundial de la Fórmula 1. El GP comenzó el jueves con las primeras prácticas libres y culminará el sábado en la noche, según el horario de la costa oeste de Estados Unidos.

Fórmula 1: la sanción a un piloto que podría beneficiar a Franco Colapinto. afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“El doblete en el Campeonato del Mundo supone un éxito increíble”, se felicitó el director general de Mercedes, Toto Wolff, en un comunicado divulgado este miércoles. Pero, agregó, “hay que volver al trabajo con un objetivo muy claro: ayudar a George [Russell] a terminar el campeonato en la posición más alta posible y cerrar el año con este impulso”. El empresario austriaco hizo referencia al piloto británico, compañero de equipo del prodigio italiano Antonelli.

Russell solo ganó tres Grandes Premios esta temporada cuando se esperaba mucho más de él. Ocupa el tercer puesto en la clasificación con 262 puntos, solo una unidad por delante de su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) y 17 por detrás del neerlandés Max Verstappen (Red Bull).