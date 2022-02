Fórmula 1: Mika Hakkinen sostuvo que Lewis Hamilton y Max Verstappen asumen demasiados riesgos

El finlandés Mika Hakkinen, bicampeón de la Fórmula 1 en 1998 y 1999 con McLaren y retirado hace 11 años de las pistas, fue crítico con las maniobras que protagonizan en la categoría actualmente el inglés Lewis Hamilton y el neerlandés Max Verstappen. El ex piloto cree que sobrepasaron los límites en su lucha por el campeonato y asumieron demasiados riesgos.

“¿Era mi estilo hacer cosas como las que hicieron estos dos pilotos? No, no era mi estilo y se debe a que tuve un accidente muy grave. Pasé mucho tiempo en el hospital y conozco el dolor que se sufre cuando las cosas van mal. Ellos dos no saben eso, así que asumen riesgos muy grandes”, sentenció Hakkinen, en declaraciones para la agencia de noticias Press Association que de inmediato hicieron ruido en el mundo motor.

Schumacher y Hakkinen sostuvieron un duelo apasionante durante varias temporadas a fines del siglo XX

Una experiencia personal es la que lo lleva a sentenciar algo así. Mika recuerda como si hubiera sido ayer el fuerte accidente que sufrió en 1995 en el Gran Premio de Adelaida, en Australia, cuando en un circuito callejero impactó con el muro a 200 km/h. Un neumático reventó y el auto se hizo incontrolable. Le salvaron la vida con una traqueotomía, estuvo en coma y volvió menos combativo, pero eso no le impidió coronarse año más tarde.

Todo le lleva a pensar que Max y Lewis confían demasiado en la seguridad de sus monoplazas. “Hoy los coches de Fórmula 1 son extremadamente seguros. Esa seguridad para la que están diseñados y los circuitos les da a los pilotos una confianza extra para arriesgarse y eso plantea un debate”, analizó en la comparación con los tiempos en los que le daba pelea al alemán Michael Schumacher.

Con dificultades, y asistido por los auxiliares en Silverstone, Max Verstappen se bajó del Red Bull que quedó destruido después del toque con Hamilton

En su paso por la F1, Hakkinen logró, además de los dos campeonatos, 20 triunfos, 51 veces se subió al podio y marcó en 25 ocasiones el récord de vuelta. “Entiendo que es realmente complicado opinar cuando estás sentado en un sofá o cuando ves todo desde desde el Paddock y no sentado en el auto, no teniendo esa presión en la que sabes que cada punto cuenta al final de la temporada y tienes que tomar esos riesgos”, amplió Hakkinen.

El accidente de Hakkinen en Adelaida

La tensión que hubo entre Verstappen y Hamilton en la definición mano a mano en Abu Dhabi fue producto por los accidentes que ambos protagonizaron durante el año. De hecho, Max terminó en el hospital en Silverstone, Lewis se salvó de un accidente en Monza gracias al Halo y en Arabia Saudita no tuvo consecuencias serias para ninguno el choque entre ellos. Hubo otros toques entre ellos que fueron elevando el nivel de la polémica.

En ese contexto, Hakkinen se pone también del lado del espectador. “Al mismo tiempo entiendo que esto es un espectáculo y a los aficionados les encanta, se vuelven locos viendo esas maniobras”, completó.