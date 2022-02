Boca igualó con Gimnasia en un amistoso, con Villa desde el inicio pese a sus declaraciones

Boca y Gimnasia igualaron 2-2 en un amistoso disputado en el predio de Ezeiza. Cristian Tarragona y Frank Fabra, en contra, convirtieron para el Lobo, dirigido por Néstor Gorosito. Eduardo Salvio y Luis Vázquez anotaron para el local, que tuvo desde el arranque a sus tres refuerzos: Nicolás Figal, Pol Fernández y Darío Benedetto. El conjunto xeneize debutará frente a Colón de Santa Fe en la Copa de la Liga Profesional, que arranca la próxima semana. Los de La Plata, en tanto, visitarán a Racing en Avellaneda. Ambos encuentros se disputarán el domingo 13.

La principal novedad del amistoso fue la decisión de Sebastián Battaglia de incluir al colombiano Sebastián Villa entre los titulares. El extremo colombiano había denunciado “falta de actitud” en la famosa final de la Copa Libertadores 2018, disputada en Madrid ante River, y sus palabras no cayeron nada bien en el vestuario xeneize. Sin embargo, el entrenador le renovó la confianza y lo tiene en cuenta para el debut en la Copa de la Liga Profesional, contra Colón en la Bombonera. Además, el entrenador xeneize alistó a los tres refuerzos desde el inicio: Nicolás Figal ocupó el lateral derecho de la defensa, Pol Fernández estuvo en la mitad de la cancha junto a Jorman Campuzano y Juan Ramírez, y Darío Benedetto fue la referencia ofensiva del equipo.

El ingreso de Villa entre los titulares sentó en el banco de suplentes al futbolista más decisivo de la pretemporada de Boca: el “Changuito” Exequiel Zeballos, quien ingresó en el segundo tiempo por Salvio. La apuesta por el jugador colombiano puede resultar riesgosa: el hincha de Boca celebra la apuesta del Consejo de Fútbol por los juveniles del club, entre los que se destaca el propio Zeballos junto a Aarón Molinas, Alan Varela, Cristian Medina y Luis Vázquez. Todo lo extrafutbolístico de Villa conspira contra su futuro con la camiseta azul y oro: desde los problemas judiciales, su intención de abandonar el club y jugar en Europa hasta sus últimas declaraciones públicas. Alguna vez, con Miguel Ángel Russo como entrenador, Villa supo ser uno de los futbolistas más decisivos del plantel y del fútbol argentino, con una velocidad sin par y un uno contra uno impredecible. Battagia, está claro, pretende recuperar aquella versión del colombiano.

Jorman Campuzano y Pol Fernández marcan a Johan Carbonero, de Gimnasia, durante el amistoso disputado este viernes en Ezeiza

El último partido de preparación del equipo xeneize constó de dos tiempos de 35 minutos. En el primero se vio el ADN del fútbol que pretende su entrenador: posesión, pases profundos y paciencia para elaborar jugadas de ataque. Gimnasia también fue fiel a lo suyo. Mientras Boca atacaba, procuraba defender y afilaba los colmillos para el contragolpe. En una de esas réplicas, Cristian Tarragona (ex Platense, Patronato y Vélez, uno de los refuerzos para esta temporada) anotó mediante un cabezazo el primer gol del partido.

Pero la ventaja le duró un suspiro a los visitantes. Eduardo Salvio volvió a demostrar su sintonía con el arco rival. Al igual que con Atlanta, el ex Lanús, Atlético de Madrid y Benfica volvió a convertir. Esta vez no fue tras una gran jugada colectiva ni hubo una rabona en la elaboración, pero tuvo la misma contundencia: también de cabeza, el Toto estampó el 1-1 en el marcador. Y ese fue el resultado con el que se fueron a los vestuarios. En el segundo tiempo, un gol contra su propio arco de Fabra puso adelante en el marcador a los de La Plata. Pero Vázquez, llamado a aprovechar cada oportunidad que tiene en el primer equipo, volvió a emparejar el resultado, que no volvió a modificarse.

⚽️ #Boca 2 (Salvio y Vázquez) - Gimnasia 2 (Tarragona y Fabra e/c)#VamosBoca 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/ZlimkGjMWr — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 4, 2022

Boca arrancó con Agustín Rossi; Nicolás FIgal, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; Pol Fernández, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa. Gimnasia, por su parte, comenzó con Rodrigo Rey, Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Guillermo Fratta, Nicolás Colazo, Emanuel Cecchini, Nery Leyes, Ramón Sosa, Brahian Alemán, Johan Carbonero y Cristian Tarragona.