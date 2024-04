Fórmula 1: Verstappen fue el más rápido en Suzuka y Sargeant rompió su Williams

Escuchar

El campeón del mundo, Max Verstappen, encabezó la tabla de tiempos para Red Bull después de las dos primeras sesiones de entrenamientos para el Gran Premio de Japón el viernes, mientras Logan Sargeant agravó los problemas del equipo Williams al estrellar su auto contra un muro de neumáticos. Verstappen, que busca volver a la senda de la victoria este fin de semana después de su primer abandono desde 2022 en Australia hace dos semanas, marcó un minuto, 30,056 segundos en la sesión de apertura en seco para encabezar los tiempos 0,181 por delante de su compañero de equipo Sergio Pérez. ”Fue un buen comienzo para nosotros (...), pero parece que todo el mundo está un poco más cerca en comparación con el año pasado”, dijo Verstappen, que marcó un récord de 19 victorias de carrera en 2023, incluyendo una cómoda victoria en Suzuka.

“Fue una buena primera jornada, me sentí cómodo en el coche. Hay aún pequeñas cosas a probar y verificar, pero globalmente está bien. Es una pena no haber podido rodar en la segunda sesión de ensayos, ¡Pero no se puede cambiar el tiempo! Tengo la impresión de que las diferencias se han reducido con nuestros perseguidores pero Suzuka es un circuito que se le da bien al equipo así que estamos confiados para este fin de semana”, declaró Verstappen.

Max Verstappen fue el más rápido de todos en el primer día de actividad en Suzuka TOSHIFUMI KITAMURA - AFP

La lluvia comenzó a caer en el circuito de la figura del ocho antes de la segunda sesión de entrenamientos, y los equipos optaron por mantener sus coches en el garaje durante gran parte de la sesión para conservar los neumáticos para el resto del fin de semana. El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, quinto más rápido en la primera sesión, se aventuró a salir con su Mercedes durante un intervalo entre chaparrones, pero abandonó una vuelta rápida cuando empezó a lloviznar de nuevo. Carlos Sainz, que lideró un Ferrari 1-2 en Melbourne, fue el tercero más rápido en la sesión de apertura 0,213 segundos detrás de Verstappen, mientras que su compañero de equipo Charles Leclerc fue sexto, a medio segundo, detrás de los Mercedes de George Russell y Hamilton.

FP1 CLASSIFICATION (60/60 mins)



Red Bull on top, Hamilton and Russell split the two Ferraris 👀#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/WNEqbLHrcU — Formula 1 (@F1) April 5, 2024

La nota de la jornada la volvió a dar el equipo Williams, que ya había tenido problemas hace algunas semanas en la previa del GP de Australia. En aquella oportunidad, en la primera sesión de entrenamientos, el tailandés Alex Albon estrelló su auto contra el muro y obligó a suspender la acción durante unos diez minutos para limpiar la pista. Pero la cosa no terminó allí. Como no tenían otro chasis disponible, tomaron lo que consideran la mejor decisión para la escudería: sacrificar al otro piloto, Logan Sargeant. Al no poder reconstruir el auto de Albon, el tailandés corrió con el auto de su compañero, que miró la carrera desde boxes.

En Japón, el incidente lo protagonizó Sargeant, que se despistó y fue a para contra el material de contención. El piloto estadounidense no pudo salir en los casi 20 minutos que quedaron, y el equipo debió poner manos a la obra para reparar un chasis que ya había quedado muy dañado en el GP de Australia por el fuerte accidente que protagonizó Albon.

Sargeant se perdió el segundo capítulo de los entrenamientos libres debido a que su escudería seguía recomponiendo el auto. Williams informó que la suspensión delantera y la caja de cambios (así como el alerón delantero) resultaron muy dañadas, pero que el chasis no sufrió grandes rupturas.

El accidente de Sargeant: “Estoy bien”

Con información de Reuters y AFP

LA NACION