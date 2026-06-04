Franco Colapinto, a fondo: “Cuando todavía no éramos tan rápidos, yo ya me sentía mucho más conectado con el auto”

MONACO (enviado especial).- Franco Colapinto llega al Gran Premio de Mónaco después de protagonizar dos muy buenas carreras, consiguiendo un séptimo puesto en Miami y un sexto puesto en Montreal. Lo más significativo para él y su futuro a medio plazo es que lleva ocho salidas a pista en las que ha sido más rápido que su compañero Pierre Gasly. En las tres primeras carreras del año, Australia, China y Japón, Gasly lo había superado, a veces con amplias diferencias, pero desde que en Miami el A526 recibió profundas modificaciones, Colapinto ha vuelto a tener la confianza y contundencia que en 2024 había mostrado con Williams.

Por eso, valía la pena que se explayara sobre qué está pasando con su conducción y sus expectativas. Así, el jueves por la mañana contestaba a las preguntas de un grupo de 30 periodistas internacionales de la prensa internacional, entre los que estaba el enviado de LA NACION.

When in Monaco... 🌊



There's no other way to arrive than on a Beneteau Gran Tourismo 50 Alpine, right? 🚤 pic.twitter.com/HaN7JlfWZX — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 4, 2026

—¿Qué cosas han cambiado desde el año pasado a estas últimas carreras que te han permitido mejorar mucho tus resultados?

—Creo que muchas cosas cambiaron, por supuesto. Hay un coche nuevo, nuevos reglamentos, todo es completamente diferente. La manera en que llegué a este año fue opuesta a la del año pasado, e incluso a la de 2024. Tuve una pretemporada completa y, en general, me he sentido muy cómodo con el coche desde el inicio del año. Por alguna razón, el rendimiento no llegaba en las primeras carreras, pero incluso cuando no éramos tan rápidos como queríamos, yo me sentía mucho más cómodo en el coche, mucho más conectado. Esa fue la mayor diferencia. Tenía la fuerte sensación de que estaba en un buen lugar. Todo va en una dirección mucho mejor que el año pasado, y eso viene con la confianza y la comodidad que siento con el equipo este año.

—¿Han conseguido desbloquear todo el nuevo potencial del coche en las últimas carreras?

—Creo que, con todo lo que pasó después de Suzuka, ese pequeño parón... ya lo he comentado antes. El equipo hizo un gran esfuerzo trayendo piezas nuevas: un nuevo alerón trasero para Pierre en Miami y luego para mí en Canadá. También tuvimos un nuevo fondo en Canadá, lo cual ayudó bastante. Un nuevo chasis para mí en Miami supuso un gran esfuerzo por parte del equipo, y todo eso realmente me ayudó a estar en un mejor lugar y a tener un poco más de ritmo. Nuestro objetivo es sumar puntos de forma consistente, así que estamos en una mejor posición.

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—El paquete funcionó muy bien en Miami y en Montreal. Aquí el desafío es diferente porque se necesita mucha carga aerodinámica. ¿Cómo creés que funcionará el Alpine?

—Esperamos tener un fin de semana fuerte de nuevo. Mirando atrás, nuestra fortaleza han sido claramente las carreras, y aquí no se puede adelantar fácilmente, así que estamos intentando entender por qué no somos tan fuertes como esperamos en clasificación y qué necesitamos mejorar en ese apartado.

—En años anteriores, con carga máxima, los coches variaban mucho. Este año estás mucho más limitado por el paquete que puedes llevar y por la puesta a punto, así que todo es un poco más continuista de un circuito a otro, ya que no hay tanto margen para cambiar carga aerodinámica.

—Canadá y Miami son circuitos de baja velocidad; Miami tiene algo de circuito urbano, y en Canadá hacía mucho frío, lo que creo que nos afectó un poco. Esperemos que este fin de semana haga más calor. Pero sabemos que tenemos dificultades cuando necesitamos poner energía en los neumáticos y no hay suficientes curvas rápidas para generar la carga necesaria. Por eso, en la clasificación el rendimiento no es tan bueno, y necesitaremos trabajar en eso durante los entrenamientos libres para ser más fuertes en clasificación, que es la clave aquí. Si logramos un buen coche para clasificar, estaremos en una buena posición. Entender los neumáticos y ponerlos en el rango de temperatura adecuado va a ser lo más importante.

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—El año pasado el coche parecía entrar en crisis si intentabas presionar en la entrada de las curvas. ¿Qué tiene el coche de este año que mejor se adapta a vos, aparte de ser más competitivo en general?

—Esa es la parte principal, pero hemos hecho un gran esfuerzo en la fábrica para construir un coche que sea competitivo pero también consistente, que puedas conducir de la misma manera en cada vuelta y no obtener resultados tan dispares de una curva a otra. Eso sigue mejorando. Es lo que no teníamos el año pasado: consistencia. Este año el coche se siente mucho más conectado, se siente más natural de conducir. No estás tan al límite cuando tienes ese rebote y esos problemas de tracción en la entrada. Con el coche del año pasado empezabas a dar saltos y perdías carga aerodinámica; esas cosas no ocurren tanto este año. Cuando lo ponés todo junto, se convierte en un coche mucho más consistente de conducir, y eso es probablemente lo que más me está ayudando. El año pasado era muy complicado poner todo junto en una sola vuelta para sacar el máximo del coche con la puesta a punto y con la parte de pilotaje.

—En el pasado tuvimos grandes pilotos sudamericanos, campeones como Senna, Fittipaldi, Piquet y Fangio. ¿Por qué hoy en día hay tan pocos pilotos sudamericanos en la Fórmula 1?

—Hay pocos porque es muy difícil. Estamos muy lejos de Europa. Lo digo muchas veces, pero la cantidad de cosas por las que pasamos para llegar aquí fue muy dura y muy difícil, con muchos sacrificios y decisiones muy complicadas. Creo que todo piloto de Fórmula 1 tiene que tomar decisiones difíciles, pero viniendo de tan lejos, de un país en el otro extremo del mundo, es mucho más difícil. Llegué siendo muy joven, fue una decisión de alto riesgo y, afortunadamente, con alta recompensa, pero eso no ocurre fácilmente. Tuve mucha suerte con el apoyo que recibí, con la oportunidad que tuve a los 14 años de vivir en una fábrica y venir a correr en karts aquí, que fue como llegué a Europa por primera vez, sin presupuesto. Para que todo eso se conjugue es extremadamente difícil y no ocurre muy a menudo. Cuando estás en Europa y los niños nacen aquí, con familias del lado europeo, no quiero decir que sea más fácil, pero sí más práctico. Después de una carrera de karts, estás con tu familia por la noche; yo estaba solo en una fábrica. Todas esas situaciones, por supuesto, me hicieron más fuerte, pero también reducen mucho las posibilidades. Por suerte, el deporte se está haciendo mucho más grande, el apoyo está creciendo y las oportunidades son cada vez mayores para los brasileños, para los argentinos. Creo que haber tenido un pequeño impacto desde que llegué a la Fórmula 1 me llena de orgullo y alegría, porque sé lo difícil que es. Desde que llegué, siento que abrí un poco esas puertas: el apoyo, las visualizaciones, las bases de fans en nuestros países... eso hizo que esas puertas se abrieran un poco más, y eso me hace muy orgulloso. He sido un gran fan de Ayrton desde muy pequeño, y por eso empecé a amar este deporte y a seguir la Fórmula 1. La influencia que tuvo en la Fórmula 1, en cualquier otro deporte, en los aficionados, es algo que siempre sigo y que aprecio mucho. Fangio es el mejor piloto de Argentina, alguien a quien hemos seguido y sobre quien hemos leído muchos libros e historias, igual que con Ayrton: ha sido una gran motivación e influencia para mí. Es muy bonito de ver, y con Checo Pérez también. Hace mucho tiempo que no teníamos a Argentina, a México en este deporte, y creo que va a ser un gran impulso y una gran ayuda para todos los niños que intenten llegar en el futuro. Eso es lo que buscamos juntos: hacer que el deporte tenga una presencia más amplia en nuestros países de origen