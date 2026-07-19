El gran adelantamiento de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica: pasó a Lawson y a Gasly

Franco Colapinto sacó un buen saldo del Gran Premio de Bélgica: había partido en la 11° posición y luchó para terminar 10°, con lo que sumó un punto y acumula 19 unidades después de diez fechas de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El argentino tuvo varios momentos destacados en Spa Francorchamps. Como es costumbre, hizo una gran largada y llegó a trepar hasta la séptima posición, en momentos en que Lewis Hamilton tocaba a George Russell y dejaba al piloto de Mercedes fuera de carrera.

El adelantamiento de Colapinto a Gasly y Lawson

Pero en la vuelta 30° se vio lo mejor del pilarense, cuando Liam Lawson y Pierre Gasly luchaban por quedarse en la 10° posición. En esos momentos, mientras el neocelandés y el francés medían sus autos, apareció Colapinto por adentro para dejar atrás ambos autos en la recta de Kemmel, para meterse en la zona de puntos.

A partir de allí, el argentino de Alpine se quedó con la posición hasta el final, más allá de que su compañero, Gasly, arremetió por superarlo y a punto estuvo de hacerlo. Solo gracias a la defensa de Franco es que pudo terminar su sexta carrera en la que rescató al menos un punto, después de China (1 unidades), Miami (6), Canadá (8), Cataluña (1), Silverstone (2).

El pilarense, que había llegado al circuito ataviado con la camiseta de la selección argentina, en la víspera de la final del Mundial, se mostró satisfecho: “Estoy contento. Fue una buena carrera. Feliz con el resultado y por haber sumado un punto. Viniendo del 12° o 13° lugares, recuperé puestos. Tuve mala suerte con la parada del virtual safety car y con las gomas medias me estaba costando un poco porque tuve graining. Después era complicado, porque con las rectas largas se acercaban mucho los demás".

Y respecto de los adelantamientos, el N° 43 de Alpine agregó: “Fueron lindos sobrepasos, lindas maniobras... sumar puntos con el auto, que le está costando, es positivo”.