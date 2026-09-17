Franco Colapinto: “A los 14 años me fui a vivir a una fábrica en Italia; mis papás vendieron la casa y eso me ayudó, aunque con mucha presión”

A Franco Colapinto los días le sonríen. Su gran presente en la Fórmula 1 con la escudería Alpine lo ubican como uno de los mejores pilotos de la actualidad más allá de que todavía está lejos de pelear por un título, pero carrera a carrera demuestra su talento y crecimiento y todo hace suponer que en el futuro se codeará con los pilotos más importantes.

El pilarense tiene apenas 23 años, pero el trajín de su vida para llegar al Gran Circo lo obligó a hacerse ‘grande’ muy rápido, cuando decidió, junto a su familia, iniciar el camino para ser piloto del categorías más importante del planeta. “Me vine solo [a Europa] a los 14 años”, contó recientemente en una entrevista a La Revuelta.

Es que Franco tenía muy claro desde pequeño, cuando arrancó a competir en karting, lo que quería y ello era muy complicado de lograr estando en la Argentina y siendo latinoaméricano, le explicó a los periodistas del medio español: “Hay muchas menos posibilidades y oportunidades y tenés que aprovecharlas muy bien. Por eso uno sacrifica tanto para llegar a lo que quiere”.

En la continuidad, detalló su periplo: “Me fui de la Argentina a Italia para correr en un equipo de karting. Me fui a vivir ahí un año a un taller, en una fábrica. Vivía con los mecánicos y armaba los kartings. Y ahí fue donde empezó un poco el camino hacia la Fórmula 1 y donde se convirtió un poco más en un objetivo.

Franco Colapinto lleva dos temporadas en la Fórmula 1 con Alpine y tiene asegurada al menos una más PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

El cambio radical en su vida fue con el apoyo de su familia, sobre todo de su papá, Aníbal. Quien lo acompaña en todos los GP, vendió la casa familiar para que Franco pudiera irse a Italia y su propio hijo lo reconoció: “Hizo un esfuerzo grande para que yo pudiera correr el primer año en Fórmula 4, que es [una instancia en la] que tenés que invertir y te tiene que ayudar alguien a la gorra”.

Detrás de los flashes que lo encandilan en cada GP hay un esfuerzo inconmensurable que pocas veces se tiene en cuenta al analizar el presente de Colapinto en el automovilismo, aun cuando se codea a diario con los mejores volantes del planeta.

Franco Colapinto junto a Pierre Gasly, su compañero de equipo en Alpine ap - AP

Todavía con una extensa carrera por delante, el joven entró en la historia del deporte nacional desde el momento en que cortó una racha de 23 años sin pilotos nacionales en la F1. También, GP a GP ilusionó al pueblo argentino con una proyección de, en unos años, ser protagonista importante y va camino a ello. La temporada 2026 es mejor que la anterior y muy atrás quedó su debut con Williams en 2024. Hacia adelante, se aseguró la butaca para 2027, el año en el que, se estima, va a aspirar a subirse a su primer podio.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine