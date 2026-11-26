Si algún caza de combate sobrevolaba el Golfo Pérsico o algún petrolero intentaba inútilmente esquivar algún dron, eso quedaba para la imaginación hoy en el circuito de carreras de Lusail, tan cercano al conflicto que se vive entre las costas del Golfo Pérsico. El paddock, que parece un bulevar con jardines y palmeras, uno de los mejor logrados que ha visto la Fórmula 1, recibió a los pilotos este jueves con una temperatura de entre 25 y 26 °C al mediodía.

El viento del desierto que suele colarse entre los edificios de los hospitalities y garages con paredes marmoladas de color beige claro se estaba tomando un descanso. Quizás deteniéndose para escuchar qué tenían que decir los pilotos de los diferentes equipos llegados desde Las Vegas, algunos con una parada de pocas horas en Europa, pero todos con el jet lag propio de un cambio de once horas de huso horario.

Despertarse del sueño

Era de esperar que Franco Colapinto hubiera podido conseguir un mejor asiento del que le tocó para volar desde Las Vegas hacia el este, en la última fila del avión y escuchando la incesante protesta de la evacuación del sanitario del baño donde se respaldaba su asiento en clase económica.

Para él y el equipo Alpine, este fin de semana podría acabar con un retorno a la realidad. En Las Vegas, Franco cosechó 8 puntos con su sexto puesto y su compañero Pierre Gasly, 10 con el quinto. Hubo momentos en los que el piloto argentino estuvo peleando con varios de los mejores ocho coches del pelotón e incluso tenía a tiro pelear por el podio. Por eso, el tema que dio inicio a su entrevista con la prensa internacional tenía relación con esa carrera que no se había imaginado antes de aterrizar en el aeropuerto de la ciudad de los mil casinos.

We'll be getting laps AND steps in this weekend 💪 pic.twitter.com/7rPDfDervh — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 26, 2026

-¿Cómo fue Las Vegas a nivel mental, para vos y para el equipo? Creo que para vos fue el primer gran resultado después de los seis puntos en Madrid.

-Sí, estuvo bien, por supuesto, para el equipo y para todos. Fue bueno volver a estar en los puntos con los dos autos, y fue una carrera muy fuerte para los dos. Sobre todo, pelear con los McLaren y los Ferrari, los equipos de arriba, y es lo que queremos para el futuro. Así que fue un buen paso.

Probablemente la pista nos ayudó: muchas rectas, mucho frío, que es más o menos lo que normalmente queremos. Mostró que el auto tiene el ritmo, y que cuando estamos en pistas como esta, somos muy competitivos, tan competitivos como los equipos de arriba.

-Esa carrera dividió bastante las opiniones de los fans. Algunos dijeron que fue la mejor carrera del año, un espectáculo. Otros dijeron que fue extremadamente falsa y artificial. ¿Cómo la viviste vos?

-Sí, creo que si tuviéramos una carrera así todos los fines de semana, sería agotador. Diría: “esto es demasiado falso”. Pero de vez en cuando es algo muy distinto que nunca habíamos vivido. Estar tan cerca entre los ocho primeros, con los ocho autos de arriba en tres segundos, me parece algo bastante bueno para la Fórmula 1. Es bueno para el deporte, y creo que fue más una carrera al estilo estadounidense. Desde el manejo, pelear con los equipos de arriba es algo bueno, algo que siempre queremos… Yo la disfruté. Este año, con el boost, apretás el boost y pasás en las rectas.

-¿Este fin de semana es un poco volver a la realidad? Este escenario es mucho más caluroso, pero además tiene una secuencia de curvas de alta velocidad y alta degradación de neumáticos.

-Sí, creo que normalmente son las pistas donde sufrimos un poco más. Es donde más se muestran nuestras debilidades: el calor, la altísima velocidad, exigir mucho a los neumáticos… Todavía hay mucho para aprender de este tipo de curvas largas de alta velocidad. Es un área en la que tenemos que seguir mejorando… pero sabemos que va a ser difícil.

Welcome back to another Colapin-tour 💫 pic.twitter.com/vnLQlivft0 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 26, 2026

Alpine, sanción por procedimiento

La sanción que recibió Alpine por parte de la Federación Internacional del Automóvil por haber excluido de su registro para el límite de gastos reglamentario, de forma incorrecta, algunos de sus gastos operativos no debería afectar su rendimiento ni ahora ni el año próximo. Alpine aceptó que, sin pasarse del límite anual establecido para 2025 (167 millones de dólares), había cometido un error de procedimiento. Mientras que al equipo Williams, que sí superó el límite de costes en 815.000 dólares, se le aplicó una multa económica y una pérdida del 1,5 % de las horas de uso de su túnel de viento, a Alpine no se le impuso castigo deportivo alguno.

De esta manera, Alpine mantendrá intactas las cifras de su balance anual, que dejan bien parado a Flavio Briatore. En 2024, Alpine había perdido 19 millones de dólares. En 2025, ya con la influencia del ejecutivo italiano, que inició su gestión en setiembre de 2024, la casa de Enstone tuvo ingresos por 373 millones de dólares y un beneficio de 10,4 millones de dólares.

Difícilmente los equipos de F1 superen en 2026 el límite de gastos que la FIA ha llevado a 215.000 millones de dólares, ajustando por inflación pero incluyendo en la tabla que se audita otros gastos que antes no se contemplaban.

Las caras de satisfacción en Alpine: Flavio Briatore, escoltado por sus pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto; luego llegaría la sanción

Neumáticos, la clave

Esto no preocupa por el momento a Alpine, que se enfrenta este fin de semana a un escenario poco propicio. El circuito tiene una longitud de 5.419 metros y 16 curvas. La única oportunidad de sobrepaso en condiciones normales se sitúa en la recta de un kilómetro. A partir de allí, el dibujo discurre con numerosas curvas de media y alta velocidad enlazadas, lo que resulta muy exigente para los neumáticos.

Los neumáticos soportan una carga lateral alta mucho tiempo, tienden a sobrecalentarse y se desgastan. Esta no es una situación desfavorable para la escudería francesa. Como la excesiva carga y los pianitos altos ponen en crisis la integridad de las gomas, Pirelli ha tomado medidas para mayor seguridad: como máximo solo podrá utilizarse un juego durante 27 vueltas. Esto implica hacer dos paradas en boxes, ya que la carrera está pactada a 57 vueltas. Peor aún para Alpine, Pirelli obliga a los equipos a utilizar valores casi récord de presión en los neumáticos. Las delanteras deberán arrancar con 29 libras por pulgada cuadrada, como en 2025, pero las traseras se inflarán a 27,5 psi, cuatro más que en 2025.

La preparación del Alpine de Colapinto en Las Vegas; terminó 6° RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los Alpine A526 son vehículos con suspensiones relativamente duras para mantener bajos los cambios de ángulo del fondo aerodinámico en frenada y curvas, y una presión más alta las endurece aún más. Así que los ingenieros que trabajan con Colapinto y Gasly tendrán un duro trabajo para conseguir un equilibrio entre dureza y buena tracción, factores que suelen ser incompatibles.

En todo caso, la carrera de Las Vegas puso en evidencia la importancia de saber reservar batería antes de la recta más larga para poder adelantar, y esto será aún más crítico para Alpine, cuyos motores Mercedes se enfrentan a los Red Bull Powertrains-Ford de los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad.

A título individual, Franco, que marcha 12º en el campeonato de pilotos, tiene la primera de sus dos últimas oportunidades de superar a Lindblad, situado tres puntos por delante. Por eso, mantendrá bien alta la guardia.