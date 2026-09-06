Franco Colapinto, en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en vivo

A veces, la distancia desde la entrada del complejo del circuito hasta el paddock es larga, pero Franco Colapinto descubrió una manera de acortarla. En su llegada a Monza, el argentino encontró diferentes atajos, e incluso tuvo que pasar por debajo de unos cables, para ahorrarse algunos metros en la caminata rumbo al búnker de la escudería. “Seguí caminando, seguí caminando, confiá”, le dijo el piloto a la encargada de generar contenidos para Alpine, en su intrincado trayecto. “Si hiciéramos una caminata [turística], podrías ser un buen guía”, recibió como elogio Colapinto que, mate en mano, finalmente llegó al paddock de Alpine para encontrarse con Flavio Briatore y otros miembros de la escudería francesa.

A slight detour for today's arrival 😅🗺️ pic.twitter.com/FFIXURHzbL — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2026