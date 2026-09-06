Franco Colapinto, en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en vivo
La escudería Alpine busca destacarse en el circuito de Monza; televisan Disney+ y Fox Sports
Sanción para Fernando Alonso
Fernando Alonso saldrá desde el pit-lane en el Gran Premio de Italia tras la sanción de la FIA que comprobó que el auto del español fue revisado por problemas en el motor en un momento no permitido antes de su último intento de la Q1. Era el 21º del día, sólo había superado a Lance Stroll y podía partir tres puestos arriba por las sanciones a Kimi Antonelli, Liam Lawson y Alex Albon, sin embargo deberá salir desde la calle de los boxes.
El "atajo" de Franco Colapinto
A veces, la distancia desde la entrada del complejo del circuito hasta el paddock es larga, pero Franco Colapinto descubrió una manera de acortarla. En su llegada a Monza, el argentino encontró diferentes atajos, e incluso tuvo que pasar por debajo de unos cables, para ahorrarse algunos metros en la caminata rumbo al búnker de la escudería. “Seguí caminando, seguí caminando, confiá”, le dijo el piloto a la encargada de generar contenidos para Alpine, en su intrincado trayecto. “Si hiciéramos una caminata [turística], podrías ser un buen guía”, recibió como elogio Colapinto que, mate en mano, finalmente llegó al paddock de Alpine para encontrarse con Flavio Briatore y otros miembros de la escudería francesa.
A slight detour for today's arrival 😅🗺️ pic.twitter.com/FFIXURHzbL— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2026
Los aplausos para Pierre Gasly
¡Bravo, Pierre! Un nutrido grupo de miembros de la escudería Ferrari recibió entre aplausos a Pierre Gasly, el hombre de la pole position para el Gran Premio de hoy en Monza. El francés saludó y agradeció el gesto de bienvenida de la gente del Cavallino Rampante con una sonrisa.
A special welcome for your polesitter 👏— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2026
Grazie mille @scuderiaferrari 🫶 pic.twitter.com/DlNSoP3NAc
Cómo es el circuito de Monza
El circuito de Monza es uno de los trazados más tradicionales de la Fórmula 1, que fue inaugurado en 1922. Está ubicado dentro del Parque Real de Monza, cerca de Milán, y forma parte del calendario desde la primera temporada de la categoría en 1950. Por sus larga rectas y sus pocas curvas, es conocido como el “Templo de la Velocidad”. La pista tiene una longitud 5,793 kilómetros y apenas 11 curvas, en una competencia que se disputa a 53 vueltas.
M A G I C 💚🤍❤️ M O N Z A #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/xqubXPnbDt— Formula 1 (@F1) September 6, 2026
Esta es la grilla de partida en Monza
Esta es la grilla de partida en el Gran Premio de Italia, con la sorprendente pole position de Pierre Gasly. Desde el segundo lugar partirá George Russell y tercero saldrá Charles Leclerc. Franco Colapinto logró su mejor ubicación en una clasificación de Formula 1 (7° lugar) gracias a la penalización de Andrea Kimi Antonelli, que a pesar de quedar por delante largará desde el fondo de la parilla por el cambio de motor en su Mercedes antes de este GP.
THE STARTING GRID FOR SUNDAY'S RACE 🇮🇹#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/XnJ5TwCROC— Formula 1 (@F1) September 5, 2026
Bienvenidos al minuto a minuto del Gran Premio de Italia
Bienvenidos a la transmisión en vivo del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, que se corre en el tradicional circuito de Monza. La competencia comenzará a las 10, hora de la Argentina, y será televisada por Disney+ y Fox Sports.