Horario del GP de Italia de la Fórmula 1 de este domingo 6 de septiembre

El Gran Premio (GP) de Italia de la Fórmula 1 (F1), correspondiente a la fecha 15 del Campeonato Mundial, acelera motores este domingo, cuando desde las 10 (horario argentino), los 22 pilotos del Gran Circo se diriman el título en el Autódromo Nacional de Monza. Y en la Argentina hay expectativa especial: Franco Colapinto largará en el 7° lugar de la parrilla, la mejor ubicación desde que está en la categoría y tras una qualy “increíble” en la que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, se quedó con la pole position.

La escudería francesa dio la nota este sábado, dejando atrás a las potencias de siempre y Gasly fue el gran tema del día, además de que Colapinto quedó ante otra muy buena ocasión de sumar puntos. Las últimas actualizaciones le dieron rédito a los Alpine, que se ilusionan aún más para este domingo.

Pierre Gasly, que en 2020 ganó en Monza a bordo de un Alpha Tauri, sorprendió a todos este sábado al quedarse con la pole position dpa - PA Wire DPA

La carrera se podrá seguir en vivo a través de Disney+ Premium. Fox Sports, el canal que habitualmente tiene las transmisiones, pasará el conenido en diferido.

Gasly giró en 1m21s786/1000 y, a los 30 años, se aseguró su primera pole en 190 grandes premios. El argentino quedó a 434/1000 de su compañero, al que fue a abrazar y felicitar al bajarse del auto. Franco se quedó con el récord absoluto de la qualy en el primer sector, mostrándose competitivo desde el inicio de la tanda.

HL: Sábado de Colapinto

La grilla de largada en las primeras cinco filas quedó conformada de la siguiente manera: Gasly, Russell, Leclerc, Hamilton, Max Verstappen, Piastri, Colapinto, Norris, Arvid Lindblad y Bortoleto. En tanto, más allá de lo hecho en la clasificación, tras las penalizaciones por cambios en componentes del auto, Antonelli (Mercedes), Alexander Albon (Williams) y Lawson deberán remontar desde el fondo, con ese orden ya determinado.

La última pole position de un francés fue hace 29 años: Jean Alesi largó en el primer lugar en 1997 con el equipo Benetton en el mismo Gran Premio de Italia.

El italiano Kimi Antonelli, con Mercedes (y penalizado a salir en el último lugar y razón por la cual Colapinto, que fue 8° en la qualy, saldrá 7°), manda en el certamen de pilotos con 242 puntos y tiene dos escoltas que son su compañero de equipo, George Russell y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos con 183 unidades. Cuarto se ubica Lando Norris (McLaren), quien ganó las últimas dos carreras del año, con 159.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se mantiene 12° en la general de conductores con 19 puntos, lejos de los líderes pero haciendo su mejor campaña en el Gran Circo, lo que le valió la renovación de la butaca para el 2027.

En la tabla de constructores, Mercedes sigue dominando con 425 tantos gracias a Antonelli y Russell. Por detrás continúa Ferrari con 338 mientras que Alpine marcha sexto con 63.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza).

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Países Bajos

Tabla de posiciones de constructores