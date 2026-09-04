A qué hora es la qualy del GP de Italia 2026 de este sábado 5 de septiembre

El Gran Premio (GP) de Italia de la Fórmula 1 (F1) de este fin de semana tendrá su primer gran atractivo en la qualy de este sábado, con el argentino Franco Colapinto entre sus filas y después de empezar los ensayos de muy buena manera.

La clasificación que ordena la parrilla de salida de la carrera del domingo se desarrollará desde las 11 (horario argentino) y como todas las instancias de este GP, solo se podrá seguir en vivo a través de Disney+ Premium. Fox Sports, el canal que habitualmente tiene las transmisiones, pasará los contenidos en diferido.

Franco Colapinto, con su Alpine en el circuito de Monza, sede del Gran Premio de Italia ANDREJ ISAKOVIC - AFP

De los 22 autos que competirán en la qualy, y 21 definirán su lugar en la grilla de partida. La excepción es Kimi Antonelli (Mercedes), quien comenzará la carrera en el último puesto más allá de lo que haga en la clasificación porque recibió una penalización por haber cambiado el motor.

Cronograma del GP de Italia

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 4 de septiembre

7.30: Práctica 1.

11: Práctica 2.

Sábado 5 de septiembre

7.30: Práctica 3.

11: Clasificación.

Sábado 6 de septiembre

10: Carrera.

Kimi Antonelli fue penalizado por cambiar el motor de su auto y por eso la qualy para él tendrá poco sentido JOHN THYS - AFP

El italiano manda en el certamen con 242 puntos y tiene dos escoltas que son su compañero de equipo, George Russell y Lewis Hamilton (Ferrari), ambos con 183 tantos. Cuarto se ubica Lando Norris (McLaren), quien ganó las últimas dos carreras del año, con 159 unidades. Los tres perseguidores de Antonelli, a sabiendas de que este comenzará último, buscarán recortar la diferencia que el joven construyó al principio del torneo con cinco victorias en las primeras seis carreras.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, se mantiene 12° en la general de conductores con 19 puntos, lejos de los líderes pero haciendo su mejor campaña en el Gran Circo, lo que le valió la renovación de la butaca para el 2027.

En la tabla de constructores, Mercedes sigue dominando con 425 tantos gracias a Antonelli y Russell. Por detrás continúa Ferrari con 338 mientras que Alpine marcha sexto con 63.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Cataluña: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes)

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza).

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Bahréin en Malasia: 4 de octubre.

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026, tras el GP de Países Bajos

Tabla de posiciones de constructores