Colapinto analizó el Gran Premio de Las Vegas antes de que los motores empiecen a rugir: “Creo que para el equipo —para todos los que han estado haciendo un esfuerzo enorme y empujando muy duro este año en cada área— es muy importante seguir sumando puntos y seguir dando lo mejor de nosotros. Aunque parezca más complicado, nunca es imposible. Lo intentaremos hasta el final; por supuesto que va a ser muy difícil, pero nuestro objetivo es seguir construyendo el equipo, seguir empujándolos hacia adelante, mantenerlos motivados y también enfocarnos en el próximo año… Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para seguir sumando puntos y darles buenos resultados para que estén muy motivados de cara a la temporada 2027″.