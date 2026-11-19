Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en vivo: el minuto a minuto de la primera práctica
El piloto argentino inicia su trabajo en los entrenamientos para la carrera del domingo en la madrugada de nuestro país
Antonelli sale y vuelve al box enseguida
No toma riesgos Antonelli. Dice que el auto no puede acelerar en ningún lado. La lluvia no cede en casi ningún sector y Albon, el único en completar una vuelta, la pierde por irse de los límites del trazado. Vuelve al box enseguida el Mercedes. Sainz los imita, sin marcar registro.
Una Ferrari y un Aston Martin, a la pista
Beganovic (Ferrari) y Crawford (Aston Martin), dos de los suplentes, salen a girar y a sumar vueltas de reconocimiento. Detrás, se suman Alexander Albon (Williams) y Antonelli (Mercedes). La lluvia no cesa.
Casi media hora y sin tiempos
El que sale ahora es Bottas, con Cadillac. Lo lleva suave y se le espanta un poco la parte trasera cuando busca acelerar. No completa la vuelta y regresa al box.
Los Haas salen a girar
Se animan Ryo Hirakawa, que conduce el auto de Oliver Bearman, y Rafael Camara, que fue confirmado en lugar de Esteban Ocon para los últimos grandes premios en el mismo equipo, Haas. Giran ambos bajo la lluvia sin buscar un tiempo y vuelven al box, como hizo “Checo” Pérez.
Testing conditions to start the weekend! 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/qInV2ot8qv— Formula 1 (@F1) November 20, 2026
Colapinto y su ingeriero hablan fuera del auto
Ante la incertidumbre sobre cuándo se subirá al Alpine, Colapinto se sentó en una escalera pequeña que se utiliza para ingresar al auto y dialoga con su ingeniero y parte del equipo. La lluvia todavía no cede.
Insólito: nadie arriesga en Las Vegas
Entusiasta, el radar marca que en los próximos minutos se alejaría la lluvia, pero igual se encontrarán con la pista mojada en gran parte de la práctica. No hay tiempos en Las Vegas mientras llueve, en una situación insólita. Comenzó la actividad oficial, pero nadie arriesga.
Sergio Pérez, el primero en salir
Pasaron cinco minutos para el ingreso al trazado de alguno de los autos. Es el Cadillac de Sergio Pérez, que se anima a formar una huella en una pista con bastante agua, pero no completa la vuelta bajo la lluvia intensa y vuelve al box.
¡Pista habilitada!
Con el circuito habilitado, nadie se apura por salir. No quieren tomar riesgos en los primeros minutos. Hay una hora por delante en la práctica 1, con piso mojado.
Rain has joined the party as we start the weekend ☔️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/6HmJm7XZNd— Formula 1 (@F1) November 20, 2026
Se preparan para salir bajo la lluvia
Todos observan hacia arriba, con la intriga sobre lo que depare el clima, con pocos pilotos que han subido a sus autos. Uno de ellos es Kimi Antonelli. El inicio de la práctica será llamativo en el desierto, más allá de que ya les tocó rodar allí con algo de lluvia años atrás. En tres minutos, semáforo en verde.
Tres suplentes girarán en la FP1
Los pilotos esperan en los boxes el inicio de la actividad en Las Vegas. Todos están fuera de los autos. Habrá tres titulares que dejarán su lugar a suplentes en esta primera práctica: Dino Beganovic conducirá la Ferrari de Lewis Hamilton, Jak Crawford llevará el volante del Aston Martin de Fernando Alonso y Ryo Hirakawa lo hará en el Haas que pilotea Oliver Bearman.
Frío y lluvia en el desierto
Una lluevia llega a Las Vegas y le pone un ingrediente extra a la primera práctica, en medio del desierto. Los pilotos se encontrarán al salir con un trazado en el que deberán cuidarse de los límites, en medio de un clima frío, atípico en la temporada.
Cadillac confirmó a sus dos pilotos para 2027
Cadillac anunció la continuidad de Valtteri Bottas en 2027 como compañero de Sergio “Checo” Pérez, en lo que significó ganarle la pulseada a Colton Herta. Así, la escudería que ingresó a la categoría este año concluyó con la incertidumbre antes del inicio de la actividad en Las Vegas.
BREAKING: Cadillac confirm Valtteri Bottas will continue to race with the team for the 2027 F1 season#F1 pic.twitter.com/tvytYKbzDd— Formula 1 (@F1) November 18, 2026
La temporada de Colapinto
Luego de 20 Grandes Premios disputados, donde lo mejor fue un sexto puesto en Canadá, Franco Colapinto suma 27 puntos y marcha 12° en el campeonato de pilotos al volante del Alpine. Tras chocar en Azerbaiyán, arrastra tres abandonos, una sanción que lo bajó del 11° al 15° en México, y terminó 13° en Brasil el último fin de semana. Con tres carreras aún por correrse este año, la expectativa con un mejor rendimiento del auto está en sumar unidades que le permitan a la escudería pelear el quinto puesto en el certamen de constructores.
La actividad en Las Vegas
Ubicado en el corazón de Las Vegas, el nuevo circuito urbano de 6,2 km de extensión y 17 curvas pasa por lugares emblemáticos de la ciudad como los hoteles Caesars Palace, Bellagio y Venetian. La carrera será a 50 vueltas el domingo, desde la 1 de la mañana de nuestro país. Antes, habrá otras dos prácticas (a la 1 y a las 21.30 de este viernes) a continuación de la de esta noche y la clasificación será a la 1 del sábado.
The most recent drivers to win big on the streets of Las Vegas... 🏆— Formula 1 (@F1) November 18, 2026
Who’s taking the top step in 2026? 😮💨#F1 #LasVegasGP @MarshGlobal pic.twitter.com/b6lLya31ER
Dos figuras sancionadas
Al menos dos pilotos, entre ellos Andrea Kimi Antonelli, inician el fin de semana conociendo las penalidades que tendrán para la carrera. El italiano partirá con una sanción de cinco puestos en la parrilla tras poner Mercedes un nuevo motor en su auto. Además, Oscar Piastri (McLaren) deberá pagar con 10 puestos por la incorporación de un quinto motor de combustión interna. Otro que deberá pagar 10 lugares es Carlos Sainz (Williams).
Antonelli ya es campeón
El Mundial de Pilotos ya tiene un campeón desde el último fin de semana: Kimi Antonelli. El italiano se consagró en Brasil y se convirtió, a los 20 años, en el más joven en lograr el título en la historia de la categoría. No obstante, el piloto de Mercedes quiere seguir marcando récords y llega a Las Vegas sin perder el entusiasmo. El subcampeonato está muy disputado, con el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull) en el segundo puesto hasta aquí.
Champion crowned. But who takes second in the Drivers' Championship? 👀#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/xmQfocjlhT— Formula 1 (@F1) November 17, 2026
Las primeras impresiones de Colapinto
Colapinto analizó el Gran Premio de Las Vegas antes de que los motores empiecen a rugir: “Creo que para el equipo —para todos los que han estado haciendo un esfuerzo enorme y empujando muy duro este año en cada área— es muy importante seguir sumando puntos y seguir dando lo mejor de nosotros. Aunque parezca más complicado, nunca es imposible. Lo intentaremos hasta el final; por supuesto que va a ser muy difícil, pero nuestro objetivo es seguir construyendo el equipo, seguir empujándolos hacia adelante, mantenerlos motivados y también enfocarnos en el próximo año… Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para seguir sumando puntos y darles buenos resultados para que estén muy motivados de cara a la temporada 2027″.
Bienvenidos a la cobertura de la FP1 del GP de Las Vegas de F1
La Fórmula 1 inicia su fecha 21 de la temporada desde las 21.30 (hora argentina) en el trazado callejero de Las Vegas y Franco Colapinto se subirá al Alpine para animar la primera práctica libre. Transmiten en vivo Fox Sports, Disney+ y F1 TV y se podrá seguir minuto a minuto lo más destacado en este espacio, en LA NACION.