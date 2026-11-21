“No hice nada. Estuve muy aburrido todo el día, así que fue lindo al final dar un par de vueltas. La pista es muy resbaladiza, así que va mejorando cada vuelta, pero tengo ganas de que mañana haya una pista un poco más seca y de poder dar más vueltas. Hay mucho por entender todavía... y mucho por mejorar”, fue el primer análisis de Colapinto, tras un puñado de giros en las calles de Las Vegas durante la primera jornada. Hizo apenas una vuelta en la FP1 y 13 en la FP2.