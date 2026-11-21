Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas, en vivo: el minuto a minuto de la tercera práctica
El piloto argentino afronta la tanda final de entrenamientos de la fecha 21 del campeonato, en el trazado urbano
Un último tramo de práctica muy activo
Nueva pausa para hacer ajustes en los autos y cambiar neumáticos. Colapinto vuelve a salir, con compuesto blando, para el cierre de la práctica, en una simulación de clasificación. Está 10° el argentino a 10 minutos del final de la tanda, a 1,5s del más rápido, Russell, y tres puestos por delante de Gasly, que es tres décimas más lento.
Hadjar se queja de Albon y los comisarios ponen la lupa
Los comisarios dejan bajo observación una situación entre Albon y Hadjar en la que el piloto de Red Bull se quejó por la radio al quedar tapado por el Williams.
Colapinto sigue acelerando y trepa
Sigue acelerando la mayoría y Franco mejora sus tiempos vuelta a vuelta. Ahora cierra el giro en 1m36s382/100 y avanza al noveno puesto. Aparecen algunas banderas amarillas en diversos sectores por los autos que se pasan de largo en ciertas curvas y vuelven al circuito.
Colapinto sube
Sigue subiendo en el clasificador Colapinto, que marca 1m36s443/1000 y supera a Gasly. Los Alpine están ahora 10° y 11°, respectivamente. Varios parecen buscar los límites y se exceden de ellos, lo que invalida sus vueltas.
Muy buena vuelta de Leclerc
Sorprende Leclerc y sube al segundo lugar, con compuestos medios. Queda a sólo tres décimas de Russell, presumiblemente con menos combustible.
Mejora Franco, con gomas blandas
Con el nuevo compuesto, Franco mejora su tiempo: 1m37s552/1000. Se pone 11°, a nueve décimas de Gasly, que está 5°. Russell es el más veloz.
Vuelven a salir
Vuelve Colapinto, ahora con compuestos blandos, mientras que Gasly se mantiene con los blandos. Hulkenberg logra volver a girar después de más de 15 minutos con los mecánicos trabajando en el Audi.
Llega la noche en Las Vegas: cambio de compuestos
Sólo Norris, Bearman y Camara quedan en el circuito girando, mientras que el resto permanece en sus boxes para una segunda tanda. Algunos cargan combustible, otros prueban con otro neumático. Queda más de media hora de acción por delante. A varios pilotos le quitaron los tiempos de vuelta por irse de los límites del trazado.
Day turns to night behind @SphereVegas #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/rDQEJO9WDi— Formula 1 (@F1) November 21, 2026
Colapinto hace una pausa
Algunos pilotos comienzan a parar para cambiar compuestos y hacer algunos ajustes. Uno de ellos es Colapinto, que está 13° en este momento. También Gasly, Piastri y Verstappen regresan a los boxes. Hulkenberg tiene problemas en su Audi y trabajan en el auto.
Colapinto mejora vuelta tras vuelta
Mejora su tiempo Franco, que marca 1m38s263/1000 y se ubica 11°, con compuestos medios. Delante del argentino, sólo Russell y Antonelli tienen las mismas gomas; el resto, con blandas.
Se bajan los tiempos
Ya registran entre 6 y 8 vueltas sin respiro todos los pilotos, con los tiempos bajando continuamente. Los Red Bull dominan en este momento, con Verstappen y Hadjar. Gasly baja al quinto puesto, a 1,7s y Colapinto queda 13°, a casi tres segundos del neerlandés. Hamilton bloquea para no pasarse de largo en una curva.
Meanwhile, here's Lewis locking up 😤#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/UvRPX5S3fc— Formula 1 (@F1) November 21, 2026
Gasly, competitivo
Gasly se muestra sólido y se ubica tercero, a un segundo y una décima de Verstappen, que vuelve a ser el más rápido, ya por debajo del 1m37s. Colapinto está 13°.
Una mirada en Verstappen y Colapinto
Los comisarios van a investigar una acción en la que Verstappen y Colapinto se fueron superando, al límite, con movimientos zigzagueantes. Norris marca 1m37s254/100 y pasa a ser el más veloz. Franco aparece 10°, a dos segundos y medio.
Las primeras vueltas
Colapinto es el segundo piloto en completar la primera vuelta, detrás de Verstappen. Enseguida, Gasly mejora a ambos. Los tiempos son altos, pero ya aceleran a fondo todos. Franco tiene el octavo mejor registro inicialmente tras el primer giro de cada uno.
¡A la pista!
La pista se libera y hay una larga fila de autos listos para salir. Todos los autos van al trazado en Las Vegas con la intención de probar con diversos compuestos.
Ya llega la tercera sesión de entrenamientos en Las Vegas
Los pilotos comienzan a subirse a los autos en el atardecer de Las Vegas. Habrá rugido de motores rápido en la tercera práctica libre.
Los pilotos se preparan para girar en seco
Ya sin lluvias, pero todavía con temperatura baja en el ambiente y en la pista, en Las Vegas los pilotos se preparan para salir a girar por primera vez en el fin de semana con piso seco. La tercera tanda tendrá mucho por decir, a diferencia de lo que suele suceder cuando son utilizadas las dos primeras sesiones con intensidad y los protagonistas evitan riesgos en la FP3.
Las primeras impresiones de Colapinto
“No hice nada. Estuve muy aburrido todo el día, así que fue lindo al final dar un par de vueltas. La pista es muy resbaladiza, así que va mejorando cada vuelta, pero tengo ganas de que mañana haya una pista un poco más seca y de poder dar más vueltas. Hay mucho por entender todavía... y mucho por mejorar”, fue el primer análisis de Colapinto, tras un puñado de giros en las calles de Las Vegas durante la primera jornada. Hizo apenas una vuelta en la FP1 y 13 en la FP2.
Francooooooo! 🤯#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/IduJtKUDGi— Formula 1 (@F1) November 20, 2026
Cómo es el circuito y los próximos horarios
Ubicado en el corazón de Las Vegas, el circuito urbano de 6,2 kilómetros de longitud y 17 curvas en el que se desarrolla la actividad de la Fórmula 1 este fin de semana pasa por lugares emblemáticos de la ciudad, como los hoteles Caesars Palace, Bellagio y Venetian. La prueba de clasificación será a la 1 de la mañana de Buenos Aires de este sábado, mientras que la carrera, de 50 vueltas, se desarrollará a la misma hora del domingo.
Cómo le fue a Franco en la primera jornada
Durante las dos sesiones del jueves en Las Vegas, Colapinto giró poco. En la primera, apenas dio una vuelta bajo la lluvia en el final de una práctica en la que ninguno se arriesgó a acelerar, mientras que en la segunda terminó noveno, en una sesión que dominó George Russell (Mercedes) y en la que fue segundo el compañero de Franco, el francés Pierre Gasly.
Hay cinco penalizados para la grilla
Hay cinco pilotos ya penalizados para la carrera, entre ellos, el flamante campeón, Kimi Antonelli, que partirá con una sanción de cinco puestos de retraso en la parrilla tras poner Mercedes un nuevo motor en su auto. Además, deberán pagar con 10 lugares Oscar Piastri (McLaren), por la incorporación de un quinto motor de combustión interna; Carlos Sainz (Williams), por el cambio del turbocompresor, y Lance Stroll (Aston Martin), dado que estrenará su novena batería y su octava centralita electrónica. Pero el más perjudicado es Oliver Bearman (Haas), que deberá largar en el fondo de la grilla, con 35 posiciones de rezago, debido a la modificación de diversos componentes de su monoplaza.
Bienvenidos a la cobertura de la tercera práctica del GP de Las Vegas
La Fórmula 1 vive este viernes la continuidad de su fecha 21 de la temporada con la tercera y última práctica, desde las 21.30 (hora de Argentina) en el trazado callejero de Las Vegas, donde participa Franco Colapinto con Alpine. Transmitirán en vivo Fox Sports, Disney+ y F1 TV y se podrá seguir minuto a minuto lo más destacado en LA NACION.
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