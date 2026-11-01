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Franco Colapinto, en el Gran Premio de México, en vivo

El piloto argentino buscará volver a ganar puntos tras varias carreras accidentadas; televisan Disney+, Fox Sports y F1 TV Pro

Franco Colapinto necesita una recuperación urgente después de varias actuaciones deslucidas en Alpine
Franco Colapinto necesita una recuperación urgente después de varias actuaciones deslucidas en AlpineYURI CORTEZ - AFP

La última pole de Hamilton

La pole de Lewis Hamilton no sólo fue la primera de Ferrari en esta temporada 2026, sino también la de Lewis Hamilton con la escudería italiana y su primera desde el GP de Hungría de 2026.

Los pilotos ya están en la pista

Los pilotos ya salieron de sus respectivos garajes y están realizando las vueltas de instalación en la grilla de partida, que además es una de las más especiales de la temporada: tiene la mayor distancia hasta la curva 1, con casi un kilómetro.

Las estrategias con los neumáticos

Los equipos estudian diferentes estrategias para el Gran Premio de México, pero Pirelli, el proveedor oficial de los neumáticos de la Fórmula 1, considera que la carrera podría plantearse a una parada y con una estrategia de compuestos medio y suave o suave y medio, en un trazado que, dada la longitud de la recta hasta la curva 1, el agarre extra del compuesto suave puede tentar a varias escuderías.

Cómo es el circuito Hermanos Rodríguez

El Gran Premio de México, se disputará a 71 vueltas en el autódromo Hermanos Rodríguez que es uno de los trazados más desafiantes del calendario de la Fórmula 1. Es un circuito que, en gran medida, respeta el dibujo de la pista original de 1959; la principal diferencia es que la espectacular curva peraltada tan característica de esta prueba, ahora está dividida en dos, y el circuito serpentea a través de un antiguo estadio de béisbol, lo que ofrece una de las vistas más singulares del Gran Circo.

La primera pole de Hamilton en Ferrari

Ferrari cerró una clasificación ideal en México y confirmó las señales positivas que había dejado durante los entrenamientos del viernes. La escudería italiana colocó a sus dos pilotos entre los tres mejores: Lewis Hamilton se quedó con la pole position y Charles Leclerc partirá desde el tercer lugar. Para Hamilton, además, el resultado tuvo un valor especial. El británico logró su primera pole desde que se incorporó al Cavallino Rampante. “Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me encontré en esta posición”, admitió el séptuple campeón. ”Iniciar esta aventura con Ferrari, enfrentar todas las dificultades que hemos encontrado y continuar creyendo que un día volveríamos a estar delante de todos ha sido importante”.

La llegada de los pilotos de Alpine

Como es habitual, la escudería Alpine posteó en sus redes la llegada de sus dos pilotos al circuito. Franco Colapinto apareció con un semblante serio y su infaltable termo del mate bajo el brazo, mientras que el francés Pierre Gasly fue interceptado por algunos fans para la firma de autógrafos.

Qué debe pasar para que Antonelli se consagre hoy

Todo indica que Kimi se consagrará en Ciudad de México. Largará cuarto y si termina entre los nueve primeros levantará el trofeo sin importar lo que ocurra con Russell (saldrá segundo) y Hamilton (se quedó con la pole position). Si termina décimo, será campeón si Russell no gana, y si finaliza fuera de la zona de puntos festejará únicamente si su compañero de escudería y el heptacampeón del mundo no ganan el GP de México.

El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, camina a su llegada para la tercera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, en el autódromo Hermanos Rodríguez
El piloto italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, camina a su llegada para la tercera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México, en el autódromo Hermanos RodríguezALFREDO ESTRELLA - AFP

La supremacía de Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, el italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes, se impuso en nueve de las 18 carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia, España y Estados Unidos) y manda en la tabla de posiciones con 365 puntos, 123 más que su perseguidor más cercano, George Russell. Justamente su compañero en la escudería alemana es, junto a Lewis Hamilton (Ferrari), uno de los únicos dos que pueden arrebatarle el trofeo a Antonelli, aunque es casi utópico que lo consigan.

Andrea Kimi Antonelli exhibe un andar arrollador en esta temporada
Andrea Kimi Antonelli exhibe un andar arrollador en esta temporadaBradley Collyer - PA Wire DPA

Ilusión desde el 11° puesto de la grilla

“Falta un poco, creo que todavía no me encuentro cómodo como antes, así que hay que seguir trabajando. Pero no largamos lejos de la punta, así que trataremos ir para adelante”, se ilusionó Colapinto de cara a la competencia de este domingo, en la que largará 11°. “Vamos a intentar entrar en los puntos e ir para adelante. Es la idea”, continuó luego de la clasificación.

Franco Colapinto, bajo la mirada del director de Alpine, Flavio Briatore atento a su rendimiento en cada carrera de Fórmula 1
Franco Colapinto, bajo la mirada del director de Alpine, Flavio Briatore atento a su rendimiento en cada carrera de Fórmula 1ALFREDO ESTRELLA - AFP

Abandonos y reemplazo

El argentino abandonó en tres de las últimas cuatro carreras, por lo que quiere cortar con la racha negativa en territorio mexicano. No participó del primer entrenamiento libre (FP1) porque le dejó su lugar al italiano Gabriele Mini, y desde la FP2 en adelante fue mejorando su rendimiento, pero no le alcanzó para meterse en la Q3 de la clasificación, a la que si accedió su compañero Pierre Gasly, quien saldrá 10°.

Franco Colapinto, junto al italiano Gabriele Minì, quien lo reemplazó en la primera práctica del Gran Premio de México de la Fórmula 1
Franco Colapinto, junto al italiano Gabriele Minì, quien lo reemplazó en la primera práctica del Gran Premio de México de la Fórmula 1@AlpineF1Team

México examina a Colapinto

Bienvenidos al minuto a minuto de una nueva carrera de la Fórmula 1. En la fecha correspondiente a este domingo estará en juego el título del Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La prueba comienza a las 17 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming en el plan premium de Disney+ y en F1 TV Pro. El interés argentino estará puesto en Franco Colapinto, que largará en el 11° lugar de la parrilla de salida.

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