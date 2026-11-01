Franco Colapinto, en el Gran Premio de México, en vivo

Ferrari cerró una clasificación ideal en México y confirmó las señales positivas que había dejado durante los entrenamientos del viernes. La escudería italiana colocó a sus dos pilotos entre los tres mejores: Lewis Hamilton se quedó con la pole position y Charles Leclerc partirá desde el tercer lugar. Para Hamilton, además, el resultado tuvo un valor especial. El británico logró su primera pole desde que se incorporó al Cavallino Rampante. “Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me encontré en esta posición”, admitió el séptuple campeón. ”Iniciar esta aventura con Ferrari, enfrentar todas las dificultades que hemos encontrado y continuar creyendo que un día volveríamos a estar delante de todos ha sido importante”.

LEWIS HAMILTON IS ON POLE POSITION IN MEXICO! 🥇🙌



QUICKEST BY 0.009s! 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/kKsBw4rMB0 — Formula 1 (@F1) October 31, 2026