Franco Colapinto en la carrera del Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1
El argentino partirá 21º en Sepang, donde correrá por primera vez; Max Verstappen y Lewis Hamilton compartirán la primera fila
Se realiza la vuelta previa
Por fin, comienza la vuelta previa. En la curva 3, el Red Bull de Isack Hadjar sigue de largo y transita sobre la leca, a pesar de la baja velocidad que impone la presencia del auto de seguridad.
Gomas para lluvia intermedia
Los 22 monoplazas tienen calzados neumáticos para lluvia intermedia. Se deduce, entonces, que los equipos no esperan que la lluvia empeore, al menos en los giros iniciales de la carrera.
El giro de formación será detrás del auto de seguridad
La organización anuncia que la vuelta previa será encabezada por el auto de seguridad, al que seguirán los 22 coches. No informa novedades posteriores. En caso de mantenerse, la partida será detenida.
La vuelta previa tiene hora
Mientras el público se divierte en Sepang, donde los animadores lo arengan y suena música, la lluvia empieza a ceder y se cree que una vez que pase ya no habrá precipitaciones. Finalmente, la organización anuncia la hora de la vuelta previa: 15.40 locales, las 4.40 de Buenos Aires.
A Franco no lo preocupa la lluvia (al menos en la calle de boxes)
Sobre un monopatín y sin paraguas, Franco Colapinto sorprende al aparecer transitando solo por la calle de garajes. Todavía llueve y el piloto argentino, naturalmente, está empapado. Todavía sin hora de largada, no exhibe ni la mínima preocupación.
FRANCO, PASADO POR AGUA. A la espera de que afloje la lluvia, Colapinto se divierte con su monopatín en el circuito de Sepang.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026
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El auto médico verifica la pista y se retrasa más el inicio
Una vuelta del auto médico a la pista corrobora que es peligroso correr en esas condiciones: el coche patina sobre el agua y no autoriza que se corra pronto. Sigue demorándose una decisión sobre la hora de largada.
¡SHOWTIME! ¡EL MEDICAL CAR DERRAPA Y LA TRIBUNA SE VUELVE LOCA EN MALASIA! Hay que ponerle onda a la demora por lluvia... 🏁🤣— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026
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Oficial: partida diferida en Malasia
La organización dispone demorar la largada del Gran Premio de Bahréin en Malasia a raíz de la intensa lluvia que hay en Sepang, pero no aclara cuánto tiempo. El agua fluye casi como en un arroyo sobre la pista. Nada a lo que la región sea ajena, pero las autoridades quieren reducir la posibilidad de accidentes graves por un asfalto que es cruzado por corrientes de agua.
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El elemento temido y esperado: llueve en Sepang
Un rato antes de la carrera, llueve intensamente en el autódromo de Sepang, ubicado unos 40 kilómetros al sur de la capital malaya, Kuala Lumpur. La pista diseñada por el ingeniero alemán Herrmann Tilke ha albergado entre su estreno, en 1999, y la última ocasión, en 2017, muchas carreras bajo fuertes precipitaciones que alteraron la lógica en el clasificador. Además, el calor degrada mucho los neumáticos y hace necesarios varios pasos por los boxes. Todo puede suceder en el circuito que, de los modernos, es el favorito de varios corredores.
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Qué necesita Alpine
En desventaja de 15 puntos (83 a 68) en la pugna por el quinto lugar en el Mundial de Constructores con Racing Bulls y tras el choque de Franco Colapinto a Pierre Gasly que hizo abandonar a ambos autos en Azerbaiyán, Alpine está en obligación de superar en Sepang a la escuadra italiana, para no perder más terreno. El A526 se muestra como el “mejor del resto”, es decir, detrás de los Red Bull, los Mercedes, los Ferrari y los McLaren, y necesita usufructuar ese nivel para que el piloto francés se mantenga arriba y el argentino recupere ubicaciones, sobre todo frente a Laim Lawson y Arvid Lindblad.
La esperanza de Franco
“Tengo muchas gomas para elegir. Tengo blandas, duras, medias... Tengo de todo. Hicimos mucho trabajo para la carrera, así que intentaremos ir para adelante, avanzar. Creo que se puede remontar. Es una pista en la que, en general, hay muchas frenadas, mucha deg [degradación], y con las rectas largas ayuda a generar un poco de sobrepasos. Así que ojalá tenga buen ritmo y vaya para adelante”, manifestó Franco Colapinto ante ESPN este sábado, después de la prueba de clasificación, en la que resultó 15º.
La palabra de Colapinto tras la qualy
El orden de largada
Además de Franco Colapinto (15), hay dos pilotos rezagos en la grilla de partida: Isack Hadjar (5, por reemplazos de elementos en su Red Bull), saldrá en el 8º cajón, y Arvid Lindblad (30, por la misma causa), acelerará su Racing Bulls desde el 22º. En definitiva, el orden de salida es este: 1º, Max Verstappen (Red Bull); 2º, Lewis Hamilton (Ferrari); 3º, Kimi Antonelli (Mercedes); 4º, Charles Leclerc (Ferrari), 5º, Lando Norris (McLaren); 6º, Oscar Piastri (McLaren); 7º, George Russell (Mercedes); 8º, Isack Hadjar (Red Bull); 9º, Pierre Gasly (Alpine); 10º, Gabriel Bortoleto (Audi); 11º, Liam Lawson (Racing Bulls); 12º, Fernando Alonso (Aston Martin); 13º, Carlos Sainz (Williams); 14º, Lance Stroll (Aston Martin); 15º, Nico Hülkenberg (Audi); 16º, Oliver Bearman (Haas); 17º, Esteban Ocon (Haas); 18º, Alex Albon (Williams); 19º, Valtteri Bottas (Cadillac); 20º, Sergio Pérez (Haas); 21º, Franco Colapinto (Alpine), y 22º, Arvid Lindblad (Racing Bulls).
FP3 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Antonelli fastest heading into qualifying ⏱️#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/jbjom0QJGV
Colapinto, penúltimo pero confiado
Franco Colapinto correrá desde el peor puesto de largada para él en el año: el 21º. La penúltima ubicación, su peor en la temporada, es consecuencia de la sanción de 15 lugares de retraso por su choque en Azerbaiyán (5) y de cambios de piezas en su Alpine A526 (10). Tiene una ventaja el argentino: Sepang tiene varias zonas que permiten sobrepasar. A diferencia de lo que casi seguramente sería en Mónaco, la posición 21 no es una condena definitiva en Malasia.
Bienvenidos al seguimiento instantáneo de la carrera
Es tiempo de la carrera del Gran Premio de Bahréin en Malasia, la 16ª fecha de los mundiales de Pilotos y Constructores de Fórmula 1. La competencia se desarrollará en el autódromo de Sepang, comenzará a las 4 de Argentina y será televisada por Fox Sports y la plataforma Disney+, y cubierta minuto por minuto por LA NACION.
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