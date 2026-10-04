Franco Colapinto en la carrera del Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1

“Tengo muchas gomas para elegir. Tengo blandas, duras, medias... Tengo de todo. Hicimos mucho trabajo para la carrera, así que intentaremos ir para adelante, avanzar. Creo que se puede remontar. Es una pista en la que, en general, hay muchas frenadas, mucha deg [degradación], y con las rectas largas ayuda a generar un poco de sobrepasos. Así que ojalá tenga buen ritmo y vaya para adelante”, manifestó Franco Colapinto ante ESPN este sábado, después de la prueba de clasificación, en la que resultó 15º.

La palabra de Colapinto tras la qualy