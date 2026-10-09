Franco Colapinto en la Fórmula 1, EN VIVO: la clasificación para la sprint de Singapur, minuto a minuto
Luego de la única práctica libre del fin de semana, el piloto argentino sale a la pista de Marina Bay con su Alpine para encontrar el mejor lugar de largada para la carrera corta que se correrá este sábado; televisan Disney+ y Fox Sports
Poca actividad
Por el incidente de Checo Pérez, sólo 14 de los 22 pilotos pudieron marcar tiempos, aunque la mayoría no fueron registros competitivos.
Incidente con Checo y bandera roja
Checo Pérez protagoniza el primer incidente cuando apenas habían transcurrido tres minutos de la Q1, cuando siguió de largo y dio contra la barrera de contención. Hubo una momentánea bandera amarilla hasta que pudo sacar el auto, pero va perdiendo pedazos de alerón. La pista queda sucia y aparece la bandera roja para limpiar la pista. El tiempo se detiene a falta de 6.09.
¡Empezó la qualy!
Los monoplazas empiezan a salir al circuito en la Q1. Los seis pilotos más lentos quedarán eliminados para la Q2.
Qué es la carrera sprint
El sprint es una carrera corta. Cubre 100 km, aproximadamente un tercio de la distancia de un Gran Premio típico, y dura unos 30 minutos. Esta duración se ha elegido para fomentar una carrera dinámica en lugar de estratégica. A diferencia de un Gran Premio, no hay paradas obligatorias en boxes. Si bien no están prohibidas, la carrera es demasiado corta para que los cambios de neumáticos sean efectivos.
Los circuitos elegidos para las pruebas sprint son todos pistas con gran potencial para adelantamientos, seleccionadas para garantizar que la carrera sea una batalla frenética y agresiva de principio a fin. Se otorgan puntos, de ocho a uno, a los ocho primeros coches que crucen la meta. La de Singapur es la última sprint de la temporada.
Las tribulaciones de Russell
Russell fue el más rápido en la práctica libre de este viernes. No obstante, partirá desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo debido a una penalización por cambiar el motor tras la última carrera en Sepang, donde no pudo acabar precisamente por un fallo de la unidad de potencia. El británico, segundo en la clasificación del Mundial a 84 puntos de su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, sí podrá pelear por la pole position de la carrera esprint.
Un clima extremo
“La más dura del año”. Así calificó el piloto francés de Alpine, Pierre Gasly, la 17ª prueba del Campeonato del Mundo disputada en el circuito de esta ciudad-Estado del sudeste asiático.
La dirección de carrera ha emitido una alerta por calor: según las previsiones, entre el viernes y el domingo se esperan entre 31 y 35º C, con un índice de humedad que rozará el 80-90%.
Horarios para el fin de semana
La carrera sprint se llevará a cabo este sábado a las 6 de la mañana, hora de nuestro país, mientras que más tarde, a las 10, tendrá lugar la clasificación para el Gran Premio de Singapur, el domingo a las 9. La particularidad es que se correrá de noche, teniendo en cuenta las altas temperaturas y humedad difícil de tolerar durante el día.
La única práctica
A primera hora tuvo lugar la única práctica libre para este fin de semana, donde Franco Colapinto terminó 19° lugar; su mejor vuelta fue de 1m34s983 con neumáticos medios, a 0.945 de su compañero, Pierre Gasly, que se ubicó 9°. El más rápido fue el inglés George Russell, con un registro de 1m32s274.
Free Practice - Classification 🇸🇬#FIA #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/YUk4SmV44d— FIA (@fia) October 9, 2026
La clasificación, al minuto
Bienvenidos al minuto a minuto de un viernes muy particular en la temporada de la Fórmula 1. Desde el circuito de Marina Bay, en Singapur, la máxima categoría se prepara para la clasificación de la carrera sprint que se correrá el sábado, en una jornada que ya tuvo la única práctica libre programada para este fin de semana. Desde las 9.30, se puede ver por Disney+ y Fox Sports.
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