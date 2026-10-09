Franco Colapinto en la Fórmula 1, EN VIVO: la clasificación para la sprint de Singapur, minuto a minuto

El sprint es una carrera corta. Cubre 100 km, aproximadamente un tercio de la distancia de un Gran Premio típico, y dura unos 30 minutos. Esta duración se ha elegido para fomentar una carrera dinámica en lugar de estratégica. A diferencia de un Gran Premio, no hay paradas obligatorias en boxes. Si bien no están prohibidas, la carrera es demasiado corta para que los cambios de neumáticos sean efectivos.

Los circuitos elegidos para las pruebas sprint son todos pistas con gran potencial para adelantamientos, seleccionadas para garantizar que la carrera sea una batalla frenética y agresiva de principio a fin. Se otorgan puntos, de ocho a uno, a los ocho primeros coches que crucen la meta. La de Singapur es la última sprint de la temporada.