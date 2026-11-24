Franco Colapinto llega al Gran Premio de Qatar con el ánimo renovado. El sexto puesto que consiguió el último fin de semana en Las Vegas, donde igualó su mejor resultado en la Fórmula 1, le dio a Alpine uno de sus mejores resultados de la temporada y dejó buenas sensaciones de cara a las dos últimas carreras del campeonato.

El argentino tuvo una actuación destacada en el circuito callejero estadounidense: largó bien, aprovechó los errores de sus rivales y fue ganando posiciones a medida que avanzaba la prueba, tan apasionante como caótica de principio a fin. De hecho, hubo 35 cambios de líder. Uno de los momentos más espectaculares para Colapinto llegó cuando superó a los dos McLaren en una misma maniobra, una acción que quedó registrada desde la cámara a bordo de su monoplaza y que se ganó el “momento viral” de los seguidores de la categoría.

Franco Colapinto, durante la clasificación del Gran Premio de Las Vegas Abbie Parr - AP

Colapinto terminó sexto, mientras que su compañero Pierre Gasly cruzó la meta en el quinto lugar. Para ambos, fue el mejor resultado de la temporada. En definitiva, estadísticas tan valiosas como revitalizantes para Alpine, que consiguió una importante cantidad de puntos (18) para el Campeonato de Constructores y se mantiene en el sexto puesto, con 87 unidades.

Después de la carrera, el piloto argentino explicó que el rendimiento del auto había cambiado considerablemente con el paso de los neumáticos blandos usados a los medios nuevos.

“El primer stint con los blandos usados fue muy malo. Cuando ponés un neumático usado de la clasificación, simplemente patinás mucho y no rinde tan bien. Cuando puse los medios nuevos, fue mucho mejor. El auto funcionó mucho mejor. Tenía mucho más agarre, así que estaba en una situación mucho mejor y era mucho más competitivo”, contó.

On a roll in Vegas 🎲



The boys secured some of their best results of the year at the #LasVegasGP 🎰 pic.twitter.com/hT26QaLWXy — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 24, 2026

También destacó la importancia del resultado para el equipo: “Para el equipo, después de todas estas últimas carreras, es muy positivo estar peleando ahí adelante y volver a estar en los puntos, con los dos autos entre los seis primeros. Es muy, muy bueno”.

Ahora, el desafío será trasladar esas buenas sensaciones al circuito de Lusail, donde Colapinto buscará repetir una actuación que le permita seguir sumando en el tramo final del campeonato. Con el sexto puesto conseguido en Estados Unidos todavía fresco, el pilarense afrontará en Qatar una nueva oportunidad para demostrar que Alpine puede competir en la zona de puntos. Quedan dos carreras para cerrar el año y el argentino intentará aprovecharlas para terminar la temporada de la mejor manera. Además, el gran objetivo -aunque complicado- es alcanzar Racing Bulls, que figura con 114 unidades, en el 5° puesto del campeonato.

Cómo será el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

El Circuito Internacional de Lusail será el escenario de la anteúltima fecha de la temporada 2026. La carrera tendrá 57 vueltas y una distancia total superior a los 308 kilómetros.

La actividad comenzará el viernes 27 de noviembre, con las dos primeras prácticas libres. El sábado habrá una última sesión de entrenamientos y, más tarde, la clasificación que ordenará la grilla de partida. La carrera se correrá el domingo 29, a partir de las 13 (hora argentina).

El trazado antes del Gran Premio de Qatar, en el Circuito Internacional de Lusail Gold & Goose Photography - Getty Images Europe

En la edición anterior, el ganador fue Max Verstappen, con Red Bull. Por su parte, Lando Norris conserva el récord de vuelta del circuito, con un tiempo de 1m22s384, conseguido en 2024.

Franco Colapinto disputó dos ediciones previas del Gran Premio de Qatar en el circuito de Lusail (2024 con Williams y 2025 con Alpine). En 2024 abandonó en la primera curva tras un toque múltiple, y en 2025 finalizó 14º partiendo desde boxes por cambios de configuración.

Días y horarios de Franco Colapinto en Qatar

Los seguidores argentinos podrán seguir toda la actividad del fin de semana en los siguientes horarios:

Viernes 27 de noviembre

Práctica libre 1: 10.30.

Práctica libre 2: 14.

Sábado 28 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30.

Clasificación: 15.

Domingo 29 de noviembre

Carrera (57 vueltas): 13.

Dónde ver la Fórmula 1: Fox Sports en la Argentina, Disney+ en Sudamérica, DAZN en España y F1 TV.

El calendario de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026

La temporada tiene 24 Grandes Premios y seis carreras Sprint. Hasta el momento, estos son los resultados que consiguió el piloto argentino:

Gran Premio de Australia: 14°.

Sprint del Gran Premio de China: 14°.

Gran Premio de China: 10°.

Gran Premio de Japón: 16°.

Gran Premio de Arabia Saudita: cancelado.

Sprint del Gran Premio de Miami: 10°.

Gran Premio de Miami: 7°.

Sprint del Gran Premio de Canadá: 9°.

Gran Premio de Canadá: 6°.

Gran Premio de Mónaco: 15°.

Gran Premio de Barcelona: cruzó la meta octavo, pero fue reclasificado décimo.

Gran Premio de Austria: 15°.

Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña: 12°.

Gran Premio de Gran Bretaña: 9°.

Gran Premio de Bélgica: 10°.

Gran Premio de Hungría: 15°.

Sprint del Gran Premio de Países Bajos: 12°.

Gran Premio de Países Bajos: 14°.

Gran Premio de Italia: 9°.

Gran Premio de España: 7°.

Gran Premio de Azerbaiyán: abandono.

Gran Premio de Baréin: 13°.

Sprint del Gran Premio de Singapur: abandono.

Gran Premio de Singapur: abandono.

Gran Premio de Estados Unidos: abandono.

Gran Premio de México: 15°.

Gran Premio de Brasil: 13°.

Gran Premio de Las Vegas: 6°.

Después de Qatar, la temporada llegará a su fin en Abu Dhabi. La última carrera del año está prevista para el domingo 6 de diciembre, a las 10 de la Argentina.

Cómo están los campeonatos de pilotos y constructores

Con Mercedes ya consagrado campeón de Constructores, las últimas dos fechas servirán para definir las posiciones restantes. Alpine ocupa el sexto lugar, con 87 puntos, mientras que Colapinto suma 35 unidades en el campeonato de pilotos.

Campeonato de Constructores

Mercedes: 666 puntos (campeón).

Ferrari: 517.

Red Bull: 440.

McLaren: 431.

Racing Bulls: 114.

Alpine: 87.

Haas: 31.

Audi: 28.

Williams: 16.

Aston Martin: 7.

Cadillac: 0.

Campeonato de Pilotos

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 402 puntos (campeón).

Max Verstappen (Red Bull): 304.

Lewis Hamilton (Ferrari): 267.

George Russell (Mercedes): 264.

Lando Norris (McLaren): 264.

Charles Leclerc (Ferrari): 250.

Oscar Piastri (McLaren): 167.

Isack Hadjar (Red Bull): 122.

Liam Lawson (Racing Bulls): 89.

Pierre Gasly (Alpine): 52.

Arvid Lindblad (Racing Bulls): 38.

Franco Colapinto (Alpine): 35.

Oliver Bearman (Haas): 23.

Gabriel Bortoleto (Audi): 14.

Nico Hülkenberg (Audi): 14.

Carlos Sainz (Williams): 11.

Esteban Ocon (Haas): 7.

Fernando Alonso (Aston Martin): 7.

Alexander Albon (Williams): 5.

Yuki Tsunoda (Racing Bulls): 1.

Ryo Hirakawa (Haas): 1.

Lance Stroll (Aston Martin): 0.

Valtteri Bottas (Cadillac): 0.

Sergio Pérez (Cadillac): 0.

Rafael Câmara (Haas): 0.

Durante la temporada también hubo algunos cambios en las alineaciones. Liam Lawson reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull en Zandvoort, Monza y Madrid, mientras que Yuki Tsunoda ocupó el lugar de Lawson en Racing Bulls. Por su parte, Ryo Hirakawa tomó el lugar de Esteban Ocon en México y Rafael Câmara lo reemplazó en Brasil y Las Vegas.