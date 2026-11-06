Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo

El piloto argentino fue sancionado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por exceso de velocidad en el carril de la calle de boxes. El hecho ocurrió al promediar la primera práctica (13.10 de San Pablo, mismo horario de la Argentina), y según la telemetría el Alpine del pilarense transitaba a 80,6 kilómetros por hora. La máxima en ese sector es de 80 kilómetros, por lo que el exceso de velocidad se tradujo en una multa de 100 euros. Por suerte para el argentino, la sanción es sólo económica: no acarrea penalidad ni descuento de puntos en su súper licencia.

Franco Colapinto transita por la calle de boxes del autódromo de Interlagos (San Pablo); la FIA lo castigó con una multa de 100 euros por no respetar la velocidad máxima MIGUEL SCHINCARIOL - AFP