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Franco Colapinto en la Fórmula 1, en vivo

El piloto argentino vuelve a subirse a su Alpine para la segunda práctica en San Pablo (Brasil)

Franco Colapinto prueba a fondo su Alpine en San Pablo
Franco Colapinto prueba a fondo su Alpine en San Pablo@AlpineF1Team

La agenda de la Fórmula 1 en Brasil

La actividad del viernes concluirá con la segunda práctica. Mañana, sábado, los pilotos saldrán a la pista desde las 11.30 (hora de la Argentina) para el tercer -y último- entrenamiento. La clasificación arrancará a las 15 (hora de la Argentina). Ya en domingo, los semáforos se pondrán en verde a las 14 (siempre en horario de nuestro país) y marcarán el comienzo del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1.

Multa económica para Colapinto

El piloto argentino fue sancionado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) por exceso de velocidad en el carril de la calle de boxes. El hecho ocurrió al promediar la primera práctica (13.10 de San Pablo, mismo horario de la Argentina), y según la telemetría el Alpine del pilarense transitaba a 80,6 kilómetros por hora. La máxima en ese sector es de 80 kilómetros, por lo que el exceso de velocidad se tradujo en una multa de 100 euros. Por suerte para el argentino, la sanción es sólo económica: no acarrea penalidad ni descuento de puntos en su súper licencia.

Franco Colapinto transita por la calle de boxes del autódromo de Interlagos (San Pablo); la FIA lo castigó con una multa de 100 euros por no respetar la velocidad máxima
Franco Colapinto transita por la calle de boxes del autódromo de Interlagos (San Pablo); la FIA lo castigó con una multa de 100 euros por no respetar la velocidad máximaMIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Segundo turno en Interlagos

Franco Colapinto vuelve a salir a la pista del circuito paulista de Interlagos, sede del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1. El argentino volverá a ponerse al mando de su Alpine con las buenas sensaciones que le dejó la primera práctica de este viernes: si bien terminó noveno, fue el piloto que más giró de toda la parrilla. La segunda práctica comienza a las 16 y podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

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