Franco Colapinto, en la práctica libre 1 del Gran Premio de Austria

Franco Colapinto continúa con su gran aventura en la Fórmula 1 y el calendario marca el Gran Premio de Austria como nueva estación en la etapa europea del campeonato mundial. Este viernes, el argentino afronta la primera práctica libre, con el ánimo alto después de una buena actuación en Barcelona, donde volvió a sumar (1 punto por un décimo puesto al que fue bajado del octavo, debido a una sanción post carrera).

Colapinto se encuentra con un auto que tiene actualizaciones para esta competencia que tienen que ver con la aerodinamia.

La práctica contará, como suele suceder, con varios pilotos de reserva que ocuparán el lugar de los titulares para sumar kilómetros y experiencia. Dino Beganovic ir por Leclerc en Ferrari; Luke Browning, por Carlos Sainz en Williams; Jak Crawford, por Lance Stroll en Aston Martin; Ryo Hirakawa, por Esteban Ocon en Haas; Paul Aron, por Gabriel Bortoleto en Audi, y Ayumu Iwasa, por Liam Lawson en Racing Bulls.

Apenas cuatro minutos desde el inicio y el Red Bull de Verstappen se quedó detenido en la calle de boxes, frente al puesto de Audi. Inmediatamente el auto fue empujado de nuevo a su box para ser revisado.

Briatore y el futuro de Franco

Se da en una semana en la que volvió a hablar Flavio Briatore y dejó algunas incógnitas (y varias certezas) en cuanto al futuro de la escudería con sede en Enstone.

En el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, Flavio Briatore habló acerca de la fecha límite para fijar la pareja de pilotos para 2027: “Hay muchos pilotos que ver hasta agosto, pero del receso de la competencia tomaremos una determinación”.

Franco Colapinto junto a Flavio Briatore Instagram @alpinef1team

El empresario italiano dejó en claro que no tiene dudas acerca del papel de Gasly en el futuro de Alpine: “Es un piloto subestimado. Para mí está entre los seis mejores de la parrilla y es el líder del equipo. No tenemos secretos con él, pero ahora lo que tenemos que hacer es darle el rendimiento en el coche“.

En este contexto, Briatore dejó abierto el interrogante sobre la continuidad en Alpine de Colapinto que, si bien en las últimas mejoró notablemente su rendimiento, no parece tener su asiento asegurado: “Franco tiene mucha presión, poco a poco está tomando confianza. Tiene mucho talento..., pero no sabemos realmente cuánto. El año pasado sabíamos que Antonelli tenía talento y este año está mostrando cuánto. Franco no mostró todo su potencial... Pero no sabría decirte cuánto tiene”.

Sin embargo, al otro día, en su encuentro con los medios tras su llegada a Austria, Colapinto bajó el tono de esta cuestión y reveló cómo es su relación con el empresario italiano que lo llevó a Alpine. “Flavio me apoya mucho y ha sido muy duro conmigo en algunas ocasiones, pero necesita ser duroy creo que tiene la experiencia para ello. Por supuesto, también depende de mí cómo tomo esos momentos y, por suerte, los tomé muy bien, mejoré y aprendí de ellos, así que fueron de gran ayuda”, dijo Franco.