Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1
La qualy ordenará la grilla de partida de la carrera de mañana; varios pilotos sufrirán puestos de penalización
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Lo primero de Franco: 10º (pero 11º por Gasly)
El primer giro rápido de Franco Colapinto es de 1m35s930/1000 y ubica 10º al argentino, pero como un par de segundos después cruza la línea de meta su compañero, Pierre Gasly lo relega al puesto 11. El Alpine número 43 está a 890/1000 del primero, Charles Leclerc (Ferrari), y el número 10, a 798/1000.
Siete minutos después, salen los Alpine
Al igual que en sesiones de práctica, los Alpine están entre los últimos en pasar a la acción. Transcurridos siete minutos del primer tercio de la prueba de clasificación, a falta de 11, dejan los boxes para ir a marcar tiempos y tratar de acceder a la Q2. Se toman dos vueltas para poner en temperatura a las gomas, que son las blandas.
Comienza la Q1
Ni bien se pone en cero la cuenta regresiva, varios autos salen a la pista. Los Alpine, por ahora, esperan en los boxes. La primera poración de la prueba de clasificación incluye a los 22 pilotos, durará 18 minutos y eliminará a los 6 coches más lentos.
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Las condiciones climáticas
La qualy de Las Vegas va a tener lugar en un ambiente fresco, al igual que en las tres sesiones de práctica, pero bastante seco, a diferencia de lo ocurrido el día anterior. Ahora la temperatura es de 13°, y de 15° en la pista, y la humedad es de 31%. El viento es leve, de 9 kilómetros por hora.
El circuito
Estrenado en 2023, el trazado urbano de Las Vegas mide 6201 metros y tiene una escasa elevación de 16,4 metros sobre el nivel del mar. Está enclavado entre los clásicos hotel y monumentos turísticos del centro de la ciudad. De las tres carreras desarrolladas desde entonces en el desierto de Nevada, Max Verstappen (Red Bull) ganó dos, y la otra quedó en poder de George Russell (Mercedes).
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Los pilotos sancionados
Por cambios de piezas en sus coches, cinco conductores recibieron recargos de posiciones para la grilla de largada: Kimi Antonelli (Mercedes), 5 puestos; Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin), 10, y Oliver Bearman (Haas), 35.
Una positiva FP3 para Colapinto
El tercer y último entrenamiento tuvo dominio de los Mercedes, con George Russell al frente y Kimi Antonelli como escolta, y a Franco Colapinto en el 5º lugar. El argentino se situó a 1,1 segundos del inglés y 245 milésimas por delante de su compañero en Alpine , el francés Pierre Gasly, que resultó 9º. Russell estableció 1m34s41/1000.
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La qualy de Las Vegas, al instante
Bienvenidos a la cobertura de la prueba de clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, que comenzará a la 1 de la madrugada del sábado de Argentina. La sesión durará una hora y será transmitida por Forx Sports y por la plataforma Disney+, y seguida minuto por minuto por LA NACION.
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