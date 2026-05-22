Franco Colapinto en la prueba de clasificación para la sprint del GP de Canadá de Fórmula 1, en vivo

En su único giro a la pista en la tanda de prácticas, Franco Colapinto padeció un problema en la unidad de potencia que no permitió que su auto girara normalmente. Sin completar la vuelta, el bonaerense volvió a los boxes y ya no salió del garaje. Luego se supo con precisión de qué se trataba: una falla en la batería. Ésta fue reemplazada por Alpine, que garantizó que Colapinto participará en la prueba de clasificación. Como se trata de la segunda batería en la temporada, no hay penalización para el coche número 43.

UPDATE



Following FP1, we've changed the Energy Store on Franco's car ahead of Sprint Qualifying.



This is the second Energy Store of the season, which will not incur any penalty. pic.twitter.com/oqirmtjlDI — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 22, 2026