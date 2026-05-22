Franco Colapinto en la prueba de clasificación para la sprint del GP de Canadá de Fórmula 1, en vivo
Tras no poder girar en la única sesión de prácticas, el argentino procura un buen puesto de largada en la carrera corta de Montreal
Franco partirá 13º en la sprint
La SQ2 no respondió a lo promisoria que aparecía la SQ1 para Franco Colapinto, que concluyó 13º. En ese puesto acelerará cuando se apaguen los semáforos de la carrera sprint en Montreal. Seis lugares más atrás partirá su compañero, Pierre Gasly.
El segundo intento, también corto
A 1s474/1000 del mejor registro, Franco Colapinto vuelve a quedar fuera, provisionalmente, de lo que necesita: uno de los primeros 10 puestos. Pronto queda 12º, y ya a 1s914/1000 de la punta, que ostenta George Russell.
El primer giro insuficiente
La primera tentativa de Franco Colapinto en la SQ2 se queda corta: con 1m15s312/1000, el argentino se ubica 7º, pero a falta de muchos tiempos ajenos por establecer. De hecho pronto queda 13º.
Ahora, 10 minutos
Se larga la segunda porción de la sprint shootout, que durará 10 minutos y clasificará a los 10 mejores para la SQ3. Franco Colapinto sale pronto a la pista.
Colapinto termina 10º y llega a la SQ2
Finalmente, ningún piloto logra modificar su ubicación en el cierre de la SQ1. Los que pasan a la siguiente etapa son los siguientes: 1º, Lewis Hamilton; 2º, Kimi Antonelli; 3º, Max Verstappen; 4º, Lando Norris; 5º, Arvid Lindblad; 6º, Isack Hadjar; 7º, Oscar Piastri; 8º, George Russell; 9º, Charles Leclerc; 10º, Franco Colapinto; 11º, Carlos Sainz; 12º, Nico Hülkenberg; 13º, Esteban Ocon; 14º, Fernando Alonso; 15º, Gabriel Bortoleto, y 16º, Oliver Bearman. Quedan eliminados: 17º, Sergio Pérez; 18º, Lance Stroll; 19º, Pierre Gasly; 20º, Valtteri Bottas; 21º, Alex Albon, y 22º, Liam Lawson. El argentino se sitúa a 1s595/1000 de Hamilton.
Gasly partirá 19º
Entre los muchos pilotos que no llegan a pasar a tiempo la línea de meta para abrir una vuelta lanzada, casi todos, está Pierre Gasly, que queda en la 19ª posición, en la cual largará este sábado la carrera sprint.
Se reanuda la actividad
Se dispone la continuación de la tanda y muchos autos salen a intentar un tiempo que los clasifique para la segunda parte. Entre ellos, ambos Alpine.
Las posiciones antes de la interrupción
El orden de la SQ1 hasta antes de la suspensión era el siguiente: 1º, Lewis Hamilton; 2º, Kimi Antonelli; 3º, Max Verstappen; 4º, Lando Norris; 5º, Arvid Lindblad; 6º, Isack Hadjar; 7º, Oscar Piastri; 8º, George Russell; 9º, Charles Leclerc; 10º, Franco Colapinto; 11º, Carlos Sainz; 12º, Nico Hülkenberg; 13º, Esteban Ocon; 14º, Fernando Alonso; 15º, Gabriel Bortoleto; 16º, Oliver Bearman; 17º, Sergio Pérez; 18º, Lance Stroll; 19º, Pierre Gasly; 20º, Valtteri Bottas; 21º, Alex Albon, y 22º, Liam Lawson.
Bandera roja: se suspende la sesión
Fernando Alonso sigue de largo en una curva y golpea su Aston Martin. Por radio, el piloto español pide disculpas al resto del equipo. Se interrumpe la prueba de clasificación para la carrera sprint cuando restan un minuto y 46 segundos, un tiempo escasísimo para conseguir una buena vuelta lanzada. Saldrán muchos autos juntos, casi en velocidad plena para poder girar a fondo en pos de abrir a tiempo un giro rápido. Con su 10º lugar provisorio, Franco Colapinto queda bien posicionado; en cambio, Pierre Gasly, 19º, está en riesgo de no pasar a las SQ2.
Into the barriers for Fernando! 😳— Formula 1 (@F1) May 22, 2026
Here is the moment that ended Alonso's SQ1 prematurely 👇#F1Sprint #CanadianGP pic.twitter.com/1vOoRXYDKK
El segundo intento de Colapinto
En su segunda intervención en la tanda, Franco Colapinto mejora un segundo y medio y se posiciona 10º, con 1m15s484/1000. Restan dos minutos de acción.
¡GRAN VUELTA DE FRANCO EN LA SQ1! Colapinto escaló al 10° puesto.— SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026
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Aparecen los Alpine
Su primera vuelta lanzada ubica 16º a Franco Colapinto, justo en el borde del lote de los que pasarán a la segunda porción. Pero en seguida su tiempo, 1m16s962/1000, es rebasado. Pierre Gasly, 320 milésimas más rápido que su compañero, se sitúa 14º.
Tiempos altos en el comienzo
En la primera mitad de la SQ1 no hay sorpresas en los puestos más altos: Max Verstappen, George Russell, Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc. Pero los tiempos no son referencias contundentes: revelan giros lentos.
Empieza la qualy para la sprint
Con el semáforo verde para la primera fracción de las tres que la compondrán, se inicia la sprint shootout, que establecerá la grilla de partida para la carrera corta, de este sábado a las 13. Esta fase inicial consta de 12 minutos.
El desperfecto que sufrió Franco
En su único giro a la pista en la tanda de prácticas, Franco Colapinto padeció un problema en la unidad de potencia que no permitió que su auto girara normalmente. Sin completar la vuelta, el bonaerense volvió a los boxes y ya no salió del garaje. Luego se supo con precisión de qué se trataba: una falla en la batería. Ésta fue reemplazada por Alpine, que garantizó que Colapinto participará en la prueba de clasificación. Como se trata de la segunda batería en la temporada, no hay penalización para el coche número 43.
UPDATE— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 22, 2026
Following FP1, we've changed the Energy Store on Franco's car ahead of Sprint Qualifying.
This is the second Energy Store of the season, which will not incur any penalty. pic.twitter.com/oqirmtjlDI
Colapinto, por una revancha
La sprint shootout será la primera actividad de competencia en la pista, luego de la tanda de prácticas programada a 60 minutos que terminó durando 79 a raíz de varias banderas rojas (suspensiones). Como Franco Colapinto no alcanzó a completar siquiera una vuelta en los ensayos, a raíz de una falla eléctrica en su Alpine A526, el piloto argentino saldrá a la pista sin tener vueltas previas de prueba.
La qualy para la sprint, al instante
Bienvenidos a la cobertura de la prueba de clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. La sesión comenzará a las 17 de Argentina y se desarrollará en el circuito Gilles Villeneuve, de la Isla de Nuestra Señora, de Montreal. Será televisada en directo por Fox Sports y Disney+ y seguida al detalle en directo por LA NACION.
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