Franco Colapinto, en vivo: la práctica para el Gran Premio de Canadá, minuto a minuto

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la práctica de la Fórmula 1 en el circuito de Canadá. Será un solo entrenamiento, porque el fin de semana canadiense tiene por primera vez formato de Sprint, así que los equipos tendrán apenas una hora para probar las puestas a punto de los monoplazas. Habrá presencia argentina con Franco Colapinto, quien tratará de mejorar -o al menos, igualar- su gran producción en el GP de Miami, cuando terminó en el sétimo lugar a bordo de su Alpine. La actividad comienza a las 13.30 (hora de la Argentina) y será televisada por Fox Sports y Disney +.