Franco Colapinto, en vivo: la práctica para el Gran Premio de Canadá, minuto a minuto
El piloto argentino sale a la pista con su Alpine en el circuito Gilles Villeneuve
Colapinto se baja del Alpine
El argentino se saca el casco, deja sus auriculares, toma de la botella y se va a la parte trasera del garaje de Alpine. Lo acompaña un asistente del equipo y todo apunta a que su estancia en los boxes será larga. Los mecánicos desmontaron el alerón trasero, el motor está al descubierto y también hay ajustes en el cockpit del monoplaza número 43.
Bandera roja
Como los funcionarios del circuito tienen que remover el monoplaza de Lawson, que quedó estacionado sobre el asfalto, los comisarios muestran la bandera roja y la sesión se suspende hasta que culmine el trabajo.
Una pista complicada
Mientras Colapinto sigue en boxes, los pilotos tienen problemas para mantenerse sobre el asfalto. Primero Oscar Piastri (McLaren) se pasa en una curva, luego Max Verstappen (Red Bull) va por el pasto y, más tarde, Liam Lawson (Racing Bulls) pierde la dirección asistida. Hay auto de seguridad virtual.
Problemas para Colapinto
“Mi acelerador no funciona”, dice Franco Colapinto por radio. Y va a paso lento a los boxes. Los mecánicos lo empujan y el auto queda en el garaje. Hay trabajo para el equipo Alpine.
¡Luz verde!
Franco Colapinto sale a la pista con su Alpine, provisto de neumáticos duros (el compuesto C3). Empieza la única tanda de entrenamientos en el circuito Gilles Villeneuve.
La agenda del fin de semana de Colapinto
El piloto argentino saldrá a la pista a las 13.30 de este viernes para la única práctica. Más tarde, y desde las 17.30 (hora de la Argentina) se correrá la clasificación para la carrera sprint. La actividad continuará ya en sábado, con la carrera sprint (a las 13). La clasificación para el Gran Premio de Canadá comenzará a las 17. Y en ese mismo horario se encenderá la luz verde de la carrera, ya en domingo.
La aclaración de Alpine sobre los autos de Colapinto y Gasly
El equipo francés con sede en Enstone comunicó que los coches de Colapinto y el francés Pierre Gasly “son idénticos” y llevan las mismas actualizaciones: “Ampliando la información del documento de Presentación de Coches de la FIA relacionada con las nuevas piezas que el equipo trajo para el Gran Premio de Canadá de este fin de semana, podemos confirmar que ambos autos tendrán disponibles componentes idénticos, incluido el nuevo piso y el alerón trasero que el equipo introdujo en Miami”, detalló la escudería.
Varrone, cuarto en la F2
El fin de semana comienza muy bien a nivel deportivo para los corredores argentinos. Nicolás Varrone concluye en el cuarto puesto en la única tanda de entrenamientos de la Fórmula 2. De todos modos, la sesión concluye con una señal de alarma para el piloto del equipo Van Amersfoort Racing: su auto queda detenido al costado de la pista, camino a los boxes.
¡SE QUEDÓ NICO! Ya finalizada la sesión de práctica en el #CanadianGP, donde Varrone finalizó CUARTO, el auto del piloto argentino se frenó al costado de la pista camino a boxes... ¿Qué le habrá pasado?— SportsCenter (@SC_ESPN) May 22, 2026
📺 #CanadianGP | Toda la temporada de #F2 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/205pdmtWMK
Una sola práctica en Canadá
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la práctica de la Fórmula 1 en el circuito de Canadá. Será un solo entrenamiento, porque el fin de semana canadiense tiene por primera vez formato de Sprint, así que los equipos tendrán apenas una hora para probar las puestas a punto de los monoplazas. Habrá presencia argentina con Franco Colapinto, quien tratará de mejorar -o al menos, igualar- su gran producción en el GP de Miami, cuando terminó en el sétimo lugar a bordo de su Alpine. La actividad comienza a las 13.30 (hora de la Argentina) y será televisada por Fox Sports y Disney +.