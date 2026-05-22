El fuerte incidente que sufrió Alex Albon en el Gran Premio de Canadá tras atropellar a una marmota

Un insólito accidente alteró este viernes la actividad de Alexander Albon en el Gran Premio de Canadá. Durante la única práctica libre previa a la sprint qualy, el piloto de Williams atropelló a una marmota que se cruzó en plena pista y terminó impactando contra el muro, en un incidente que dejó importantes daños en su monoplaza y obligó a interrumpir la sesión con bandera roja.

El episodio ocurrió a la salida de la curva 7 del circuito Gilles Villenueve. Las imágenes de las cámaras mostraron el momento exacto en el que el animal ingresó corriendo al trazado y quedó debajo del FW48 del tailandés. Segundos después del impacto, parte de la carrocería salió despedida y el auto perdió estabilidad antes de terminar contra las defensas.

El piloto tailandés de Williams, Alexander Albon WILLIAM WEST / AFP - AFP

Aunque el golpe generó preocupación inmediata en el equipo, Albon pudo salir ileso y por sus propios medios de su Williams visiblemente dañado. La mayor parte de los daños sufridos se concentraron en el lateral derecho y la parte trasera.

El incidente agravó un fin de semana importante para la escudería británica. Williams ya arrastraba complicaciones desde el inicio de la temporada por demoras en la preparación del coche, situación que incluso le había impedido completar ensayos privados en Barcelona antes de los tests de pretemporada en Bahrein.

El momento del incidente de Alexander Albon

Antes del accidente de este mediodía, el piloto había marcado el noveno mejor registro de la FP1. Pero el incidente le quitó tiempo clave de preparación en un formato sprint que reduce al mínimo las posibilidades de trabajo en pista antes de la clasificación de este viernes.

Cuando ocurrió el incidente, tanto las cuentas de la Fórmula 1 como la de Williams se expresaron en redes sociales. “Bandera roja cuando Alex se detiene en la pista tras hacer contacto con la pared. Está bien y fuera del coche”, escribieron desde la escudería, y sumaron: “La sesión se reanudará a las 13.13 (hora local) y se extenderá por 15 minutos adicionales“.

Albon pudo salir ileso y por sus propios medios del vehículo

La tabla de posiciones de la F1 en la previa del GP de Canadá

La temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo tiene un líder ya histórico y sorprendente: Andrea Kimi Antonelli, el piloto más joven que alguna vez llegó a la cima de la tabla de posiciones del Gran Circo y que sueña con conquistar el Campeonato Mundial. Para ello, buscará seguir acelerando sus expectativas y las de sus fanáticos, en el Gran Premio de Canadá.

El italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes se impuso en las tres últimas carreras de China, Japón y Miami, y manda en la tabla de posiciones con 100 puntos, 20 más que su compañero de equipo, George Russell.

El Circuito Gilles-Villeneuve de Canadá es la sede de la fecha 7 de la Fórmula 1 2026 Andy Hone - LAT Images

Tercero está Charles Leclerc, de Ferrari, con 59 y más atrás aparecen Lando Norris, de McLaren, y Lewis Hamilton, también de Ferrari, con 51. Ambas escuderías lideran en el certamen de constructores con 180 y 110 unidades, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, que viene de terminar séptimo y sumar seis puntos en Miami, tiene la ilusión de volver a sumar gracias a la mejoría en el monoplaza de la escudería francesa con respecto al año pasado. Pierre Gasly, su compañero de equipo, sufrió un grave accidente en la última fecha y tuvo que abandonar, pero ya consiguió 16 unidades en el certamen y se ubica noveno en la tabla de posiciones de pilotos.