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A qué hora es la qualy sprint del GP de Canadá y por dónde se puede ver, con Franco Colapinto

La séptima fecha de la Fórmula 1 2026, la tercera con carrera corta, se disputa en el circuito Gilles Villeneuve y el piloto argentino intentará seguir sumando

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El británico Lando Norris ganó la última carrera sprint, en Miami, y se ilusiona con volver a subirse al podio
El británico Lando Norris ganó la última carrera sprint, en Miami, y se ilusiona con volver a subirse al podioPAUL CROCK - AFP

Este viernes, a partir de las 17.30 (hora argentina), Franco Colapinto afrontará su tercera clasificación sprint en la Fórmula 1 2026, cuando comience a disputarse el Gran Premio (GP) de Canadá. La qualy para la carrera corta, al igual que la única práctica libre de este viernes, el sprint, la clasificación y la carrera del domingo, se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV.

Colapinto es uno de los 22 pilotos titulares del Campeonato Mundial 2026, ya que para este año se sumó una nueva escudería, Cadillac, que tiene a Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas como representantes. El argentino tiene como compañero en Alpine al francés Pierre Gasly y ya sumó puntos en dos de las cuatro carreras que afrontó hasta el momento (los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita se suspendieron por la guerra en Medio Oriente), lo que lo invita a ilusionarse con seguir por ese camino.

Franco Colapinto ya se asentó en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional
Franco Colapinto ya se asentó en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacionalInstagram (@francolapinto)
  • La única instancia previa a la carrera sprint es la práctica libre, que se llevará a cabo este viernes a las 13.30 de la Argentina.

Cronograma del Gran Premio de Canadá

Viernes 22 de mayo

  • 13.30: Práctica 1.
  • 17.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 23 de mayo

  • 13: Carrera sprint.
  • 17: Clasificación.

Domingo 24 de mayo

  • 17: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Canadá

El Gran Premio de Canadá se disputa este fin de semana en el circuito Gilles Villeneuve, con la carrera sprint programada para este sábado a las 13 (horario argentino) y la carrera para el domingo a las 17. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) es el favorito a quedarse con la pole position en la carrera sprint del GP de Canadá 2026. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.37. Luego aparece su compañero de escudería, el británico George Russell, con 2.60, y mucho más atrás se ubican los dos pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, con 9.00.

Las casas de apuestas ponen a Antonelli como favorito al triunfo en la clasificación sprint de Canadá
Las casas de apuestas ponen a Antonelli como favorito al triunfo en la clasificación sprint de CanadáCHANDAN KHANNA - AFP
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