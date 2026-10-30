Franco Colapinto en la segunda práctica del GP de Ciudad de México de Fórmula 1, en vivo
El argentino tiene el primer contacto con su Alpine después de que Gabriele Minì terminara 14º en el ensayo inicial
Leclerc toma la punta y Colapinto avanza al 15º puesto
Charles Leclerc marcó el mejor tiempo de la segunda práctica del Gran Premio de la Ciudad de México, con 1m17s827/1000. Lando Norris quedó segundo y Andrea Kimi Antonelli, tercero. En Alpine, Pierre Gasly subió al noveno puesto, mientras que Franco Colapinto mejoró hasta la 16ª posición.
¡Semáforo en verde! Se reanuda la segunda práctica en México
La actividad volvió a la normalidad en el Autódromo Hermanos Rodríguez después de que los auxiliares retiraran el Ferrari de Lewis Hamilton, que debió abandonar la sesión por una pérdida de potencia.
Bandera amarilla: Hamilton detiene su Ferrari por problemas de potencia
Lewis Hamilton informó por radio una pérdida de potencia después de la curva 13 y le indicaron que detenga su Ferrari para que los auxiliares pudieran retirarlo de la pista. La dirección de carrera activó la bandera amarilla en la segunda práctica del Gran Premio de la Ciudad de México.
⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️— Formula 1 (@F1) October 30, 2026
Lewis Hamilton has stopped his Ferrari on track 😢#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/f0eajoztQ9
Norris lidera y Colapinto cae al 18º puesto
Lando Norris se ubica primero en la segunda práctica del Gran Premio de la Ciudad de México, con un tiempo de 1m18s161/1000. Charles Leclerc volvió a salirse de pista en la curva 1 por un problema en el sistema de frenos. Franco Colapinto marcha 18º y su compañero Pierre Gasly, décimo, cuando resta poco más de media hora de actividad.
¡Semáforo en verde! Se reanuda la segunda práctica en México
Los pilotos vuelven a salir a pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez después de la bandera roja provocada por el contacto entre Max Verstappen y Liam Lawson en la curva 14.
🟢 GREEN FLAG 🟢— Formula 1 (@F1) October 30, 2026
The debris is cleared and we're back at Green Flag conditions! 💪#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/4JBXU5jYOy
Bandera roja por un toque entre Verstappen y Lawson
La segunda práctica del Gran Premio de la Ciudad de México quedó interrumpida con bandera roja después de un contacto entre Max Verstappen y Liam Lawson en la curva 14 del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Leclerc supera a Hamilton y se coloca primero
Charles Leclerc marcó el mejor tiempo de la segunda práctica del Gran Premio de la Ciudad de México y desplazó a su compañero de Ferrari, Lewis Hamilton, de la cima del clasificador. La temperatura de la pista alcanza los 36 °C en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Hamilton lidera la segunda práctica y Colapinto comienza 16º
Lewis Hamilton marca el mejor tiempo hasta el momento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, seguido por Oscar Piastri y Lando Norris. Franco Colapinto se ubica 16º en sus primeras vueltas del fin de semana, mientras que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, marcha décimo.
Bearman salió a pista, pero volvió a boxes por problemas en el motor
Aunque Sky Sports había anticipado su ausencia, Haas logró preparar el auto de Oliver Bearman para la segunda práctica del Gran Premio de la Ciudad de México. Sin embargo, el británico debió regresar a boxes poco después de salir a pista porque se le apagó el motor.
Ollie Bearman momentarily parks up at Turn 3, but quickly gets going again! 👀— Formula 1 (@F1) October 30, 2026
Meanwhile, Haas team mate Esteban Ocon is reporting a power steering failure#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/oOof8H4hrT
¡Semáforo en verde! Comenzó la segunda práctica en México
Arrancó el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Franco Colapinto vuelve a subirse a su Alpine número 43 después de cederle el auto a Gabriele Minì en la primera sesión.
Colapinto elogió a Antonelli: “Realmente se lo merece”
En la previa del Gran Premio de la Ciudad de México, Franco Colapinto destacó la temporada de Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato mundial de Fórmula 1. “Kimi ha sido claramente el favorito desde las primeras carreras y se mantuvo ahí, con toda la presión que eso significa. Y con lo difícil que es estar al frente de un campeonato de Fórmula 1 por primera vez en tu vida, siendo tan joven. Realmente se lo merece”, expresó el argentino.
¿Por qué Colapinto no participó de la primera práctica?
Alpine cedió el monoplaza del argentino al italiano Gabriele Minì para cumplir con la obligación reglamentaria de darles oportunidades a pilotos novatos. Fue la segunda vez en la temporada que Colapinto dejó su butaca por este motivo: anteriormente, Paul Aron lo había reemplazado en Hungría. Minì completó 20 vueltas y terminó 14º, con un registro de 1m19s946/1000.
Gasly terminó sexto y Leclerc fue el más rápido
Charles Leclerc, con Ferrari, dominó el primer entrenamiento, con 1m18s128/1000. Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, quedó segundo, a 659 milésimas, y Frederik Vesti, con la marca alemana, tercero a 733/1000. En Alpine, Pierre Gasly finalizó sexto, a 1s182/1000, y superó por 736 milésimas al italiano Gabriele Minì, que condujo el auto de Colapinto.
FP1 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) October 30, 2026
Charles Leclerc tops the timesheets in FP1, by over six tenths to Kimi Antonelli! 😮💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/3xObTEhxHE
Una primera práctica con diez pilotos novatos
La sesión inicial tuvo una particularidad: diez de los once equipos utilizaron pilotos jóvenes en lugar de algunos de sus titulares. Ferrari fue la única escudería que mantuvo a sus dos corredores habituales, Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Entre los ausentes estuvieron Max Verstappen, George Russell y Lando Norris, que aparecerán en la segunda práctica. Franco Colapinto se ausentó en la primera sesión y comenzará su preparación para la qualy del sábado y la carrera del domingo, en un circuito de 4,304 kilómetros y 17 curvas.
.@FranColapinto watching on from the garage during FP1 💪 pic.twitter.com/dZY4NlOdKU— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 30, 2026
Colapinto intenta recuperarse tras el abandono en Austin
Franco Colapinto llega a México después de un fin de semana adverso en Estados Unidos, donde abandonó por los daños que sufrió su Alpine tras un incidente con Arvid Lindblad en Austin. El argentino había remontado varias posiciones antes de quedar fuera de carrera, tras la cual expresó su frustración: “Hay que cortar esta racha”. El desafío en la capital mexicana es recobrar competitividad.
Los horarios del Gran Premio de Ciudad de México
La segunda práctica comenzará este viernes a las 19, hora de Argentina. El tercer entrenamiento está previsto para el sábado a las 14.30, y la prueba de clasificación, para las 18. La carrera, del domingo, se largará a las 17 y tendrá 71 vueltas.
Bienvenidos a la cobertura de la segunda práctica del GP de Ciudad de México
La Fórmula 1 continúa su actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez y Franco Colapinto se subirá al Alpine número 43 por primera vez en el fin de semana, para protagonizar el segundo entrenamiento, desde las 19 de Argentina. Transmitirán Fox Sports, Disney+ y F1 TV, y se podrá seguir el minuto a minuto por LA NACION.