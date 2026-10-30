Franco Colapinto en la segunda práctica del GP de Ciudad de México de Fórmula 1, en vivo

En la previa del Gran Premio de la Ciudad de México, Franco Colapinto destacó la temporada de Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato mundial de Fórmula 1. “Kimi ha sido claramente el favorito desde las primeras carreras y se mantuvo ahí, con toda la presión que eso significa. Y con lo difícil que es estar al frente de un campeonato de Fórmula 1 por primera vez en tu vida, siendo tan joven. Realmente se lo merece”, expresó el argentino.