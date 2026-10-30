Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026, en la previa del GP de México

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tiene un líder indiscutido: Andrea Kimi Antonelli, quien sueña con conquistar el Campeonato Mundial por primera vez este fin de semana, a falta de cuatro fechas para que termine la temporada. En suelo mexicano afrontará, al igual que el resto de los protagonistas, el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El italiano de 19 años que maneja uno de los autos de Mercedes se impuso en nueve de las 18 carreras (China, Japón, Miami, Canadá, Mónaco, Bélgica, Italia, España y Estados Unidos) y manda en la tabla de posiciones con 365 puntos, 123 más que su perseguidor más cercano, George Russell. Justamente su compañero en la escudería alemana es, junto a Lewis Hamilton (Ferrari), uno de los únicos dos que pueden arrebatarle el trofeo a Antonelli, aunque es casi utópico que lo consigan.

George Russell intentó pelear por el título con su compañero Kimi Antonelli, pero quedó muy lejos RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Todo indica que Kimi se consagrará en Ciudad de México. Si termina entre los nueve primeros en la carrera del domingo a las 17 (horario argentino), levantará el trofeo sin importar lo que ocurra con Russell y Hamilton. Si termina décimo, gritará campeón si Russell no gana, y si finaliza fuera de la zona de puntos festejará únicamente si su compañero de escudería y el heptacampeón del mundo no ganan el GP de México.

Si grita campeón, sea este fin de semana o en los próximos Grandes Premios (Brasil, Las Vegas, Qatar o Abu Dhabi), se convertirá en el tercer italiano en ganar el Campeonato de Pilotos de la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional, tras lo hecho por Alberto Ascari en 1952 (Ferrari) y 1953 (Ferrari), y Giuseppe Farina en 1950 (Alfa Romeo). Este año, en su segunda temporada como profesional, ya pasó a ser el más joven en llegar a la cima de la tabla de posiciones del Gran Circo.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) se mantiene en el 12° puesto de la clasificación general con 27 unidades. Pierre Gasly, el otro piloto de la escudería francesa, marcha décimo con 42.

Franco Colapinto en Ciudad de México; el argentino quiere cortar con la mala racha Moises Castillo - AP

En la clasificación general de constructores, Mercedes también está cada vez más cerca de la coronación. Suma 607 unidades y su perseguidor más cercano, Ferrari, tiene 474. Al igual que Antonelli, el equipo alemán puede adjudicarse el título este fin de semana, pero para eso tiene que sacarle 39 puntos de diferencia a la escudería de Maranello en la capital mexicana. Es decir: que Antonelli o Russell ganen la carrera, que el otro termine en el podio, y que Hamilton y Charles Leclerc no sumen más de cuatro unidades entre ambos.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Canadá: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Mónaco: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Barcelona-Catalunya: Lewis Hamilton (Ferrari).

GP de Austria: George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña: Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Bélgica: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Hungría: Lando Norris (McLaren).

GP de Países Bajos: Lando Norris (McLaren).

GP de Italia: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de España: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Azerbaiyán: George Russell (Mercedes).

GP de Bahréin: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Singapur: Max Verstappen (Red Bull).

GP de Estados Unidos: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1

*Todos los horarios corresponden a la Argentina